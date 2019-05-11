Лукашенко считает, что Россия нанесла Белоруссии ущерб на крупную сумму из-за поставки некачественной нефти

На второй день после празднования Дня Победы Президент Белоруссии Александр Лукашенко сделал неожиданное заявление в отношении России. По сообщению агентства «БЕЛТА», он сказал, что сумма убытков, которые понесла белорусская сторона от некачественной нефти, попавшей в нефтепровод «Дружба», будет велика. СМИ пишут, что глава Белоруссии «дал понять», что согласен с оценкой, что ущерб составил «сотни миллионов долларов», но сам сумму не стал называть.

«Она окончательно будет известна после того, как мы проревизируем то, что произошло на Полоцком НПЗ, а сейчас мы считаем убытки», — передают СМИ слова Лукашенко.

Он пояснил, из чего они будут складываться.

«Это огромный ущерб, нанесенный нефтепроводу, самому оборудованию на нефтепроводах — насосы на самих станциях и все прочее, — и на НПЗ. Два нефтеперерабатывающих завода, особенно Мозырский, больше, чем Новополоцкий, были загрязнены. И это огромный ущерб, который был нанесен стране. Я не говорю уже о том, что новополоцкий завод работал наполовину, мозырский простаивал, на треть работал, мы недополучили определенную прибыль, валютную выручку, транзит — мы огромные деньги потеряли», — сказал глава Белоруссии.

Дело в коррозии, которую вызывает некачественная нефть.

«За неделю даже трубу, по которой прокачивается нефть, на 4—5 мм, как говорят специалисты, съедает», - пояснил Лукашенко, отметив, что причина аварии - «расхлябанность и разболтанность на территории России».

Глава Белоруссии сказал, что российская сторона понимает: «ущерб надо компенсировать».

Это продолжение той некрасивой истории, когда 19 апреля в Белоруссии было обнаружено, что по нефтепроводу «Дружба» из России идет загрязненная нефть. Прокачка была тут же остановлена — не только в Белоруссии, но и в других странах, где проходит трубопровод — в Польше, Словакии, Венгрии, на Украине.

Но Россия и не открещивалась от этого неприятного факта. В Минэнерго РФ подтвердили, что в нефтепровод попал дихлорэтан — токсичное вещество с сильными коррозийными свойствами. Позже выяснилось, что вброс загрязненной нефти имеет криминальное происхождение. Хорошую нефть воровали, а вместо нее, чтобы скрыть объемы хищения, вбрасывали разбавленную вредными примесями. Сделано это было частными компаниями в Самарской области.

По данным Следственного комитета РФ, четверо фигурантов этого дела арестованы. В начале мая в Белоруссию стало поступать качественное сырье.

- Компенсация, конечно, необходима, вопрос только в сумме, - прокомментировал КП замдиректора института стран СНГ Владимир Жарихин. - Что касается времени, когда Александр Григорьевич сделал такое заявление, то это может быть желание притушить историю с запретом георгиевских ленточек на 9 мая в Белоруссии.

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