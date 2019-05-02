В Белоруссию поступила чистая нефть из России

СЕГОДНЯ 16:20 2019-05-02T16:20:14+03:00

Как сообщает пресс-служба концерна "Белнефтехим", в настоящий момент ведется транспортировка нефти на Мозырский НПЗ Фото: Святослав ЗОРКИЙ

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В четверг, 2 мая, по нефтепроводу "Дружба" на границу Белоруссии поступила партия чистой нефти. Как сообщает пресс-служба концерна "Белнефтехим", в настоящий момент ведется транспортировка нефти на Мозырский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ).

По данным диспетчерской службы ОАО "Гомельтранснефть Дружба", соответствующая стандарту нефть в 12:40 мск вместе с разделительным устройством поступила на границу Белоруссии. Вытеснение из российского участка "Дружбы" загрязненной нефти было проведено в резервуары линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) "Унеча". Отмечается, что все действия проводятся по графику.

Ранее сайт kp.ru сообщал о временной остановке поступления российской нефти по нефтепроводу "Дружба". По данным концерна "Белнефтехим", причиной этому стало низкое качество сырья. Впоследствии премьер-министр России Дмитрий Медведев призвал наказать виновных за прокачку некачественной нефти.

ИСТОЧНИК KP.RU