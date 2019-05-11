Итальянка отдала подругу на изнасилование мигрантам ради дозы наркотиков

В ночь с 26 на 27 октября прошлого года в итальянской провинции Винченца была изнасилована 15-летняя девушка. Преступников — двух марокканцев по имени Надир Эль-Фаттах и Захир Эс-Садыки — установили быстро. Однако теперь в газетах всплыла переписка несовершеннолетней жертвы (чьё имя не разглашается) со старшей подругой — 31-летней Элизой Фаджион. И картина происшествия обросла тяжёлыми подробностями.

Оказалось, Элиза была хороша знакома с мигрантами-насильниками — судя по всему, те были её драгдиллерами (поставщиками наркотиков). Однако на очередную дозу ей не хватило денег. И тогда Элиза привела ту самую подругу — почти ещё девочку — в дом Надира и Захира. Там «новые итальянцы» угостили 15-летнюю гостью «дурью», а когда она впала в наркотическое опьянение — изнасиловали.

Детали стали ясны из переписки Элизы и девушки в соцсетях (сейчас эти улики изучает следствие):

— Не выдумывай, та сама хотела позабавиться с ними [будущими насильниками — прим. ред.], — писала Элиза.

— Чушь, ты продала меня им за дозу кокса [наркотиков], — возражала её несовершеннолетняя подруга.

Отмечается, что жертва рассказала об изнасиловании не сразу — потребовался визит к психологу, который убедил её подать заявление в полицию. Сейчас всё криминальное трио - Элиза и её друзья-марокканцы — сидит под арестом.

Сообщившее об этом издание Breitbart подчёркивает, что в Италии подобные преступления — не редкость. Так, прошлой осенью в Сан-Лоренцо (центральный район Рима) была найдено тело Дезире Мариоттини (Desirée Mariottini). По мнению следствия, группа мигрантов-драгдиллеров угостила 16-летнюю девушку «веществами», изнасиловала, а потом дала умереть от «передоза», чтобы жертва не рассказала о случившемся.

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