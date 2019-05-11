Как мы сидели на пивной диете

Один мой хороший знакомый и, как выяснилось, духовный единомышленник нашел уникальный способ похудеть.

Для этого, говорит, нужно пить пиво.

Оно ускоряет обмен веществ, снижает уровень холестерина и насыщает организм полезными элементами. Например, магнием и фосфором.

Я был уверен, что он шутит. Но потом выяснил, что такая диета действительно существует. Только выпивать надо один литр в день, но никак не три и не четыре. И тем более не пять (да и есть куриную грудку, гречку, овощи - без соли и сахара).

Однако мой знакомый погрузился в эту тему весьма глубоко. Как некогда Исаак Ньютон в механику.

И, конечно же, увлекся.

Скажем, первый день его диеты закончился в четыре утра в отделе МВД Пресненского района.

На второй день у него наступило похмелье. И пришлось снова превысить лимит (на два литра). Усугубив все это дело четвертью российского пятилетнего коньяка (жутко калорийного, кстати).

Диета трещала по швам.

Особенно на третий день, когда этот самый знакомый встретился со мной. Он так гладко рассказывал о пивном эксперименте (сердце, говорит, стало как у спортсмена), что мы решили за это выпить.

И снова перестарались.

Я говорю:

- Такими темпами мы, исхудавшие, можем оказаться в наркодиспансере.

Тот раскраснелся весь. Открыл на телефоне статью и заплетающимся языком изрек:

- Пиво - это кладезь витамина В и микроэлементов. С их помощью кожа при потере веса не обвисает.

Я с уважением кивнул.

И подмигнул официантке. Она знает, что это обозначает не только мою симпатию к ней, но и просьбу повторить.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

От пива, наоборот, случается ожирение

- Все эти статьи, скорее всего, пишут пивные производители, - сообщила «КП» кандидат медицинских наук, врач эндокринолог-диетолог Ольга Рождественская. - Потому что пиво - это вредный продукт. Оно содержит дрожжи и, соответственно, большое количество углеводов. Из-за пенного напитка часто происходит нарушение гормонального фона. Да, есть средиземноморская диета, в которую включен один бокал вина в день. Но пиво тут точно ни при чем. Если кто-то любит его вкус, то для этого есть так называемый «читмил» (сheat meal). Это когда ты сознательно нарушаешь низкоуглеводную диету. Но делать это можно редко. Чтобы то же пиво казалось деликатесом. А если употреблять его каждый день, то оно, наоборот, приведет к нарушению обмена веществ и ожирению.

- Ну хоть какие-то плюсы должны быть?!

- Никаких. Да, в составе пива есть витамины групп А и В. Но их ничтожно мало и они почти не всасываются в кишечнике. Так что я вообще не рекомендую употреблять пиво. В любом количестве.

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