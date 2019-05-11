В метро Москвы составили топ-10 станций, фотографии которых чаще всего выкладывают в соцсетях

Московское метро является самым красивым в мире, тут не спорят даже иностранцы. В подземку туристы спускаются, как в музей, чтобы рассмотреть мраморную отделку, лепнину, картины, флаконы, подсветку и сделать фотографии.

С удовольствием делают снимки в метро и россияне, которые приезжают в Москву в командировку, к друзьям, а москвичи любят фотографировать новые станции. По хештегу #мосметро только в инстаграме уже почти 70 тысяч фотографий. А сейчас в метро составили топ-10 станций, фотографии которых чаще всего выкладывают в соцсетях. Учитывалися фото за апрель 2019 года.

- Лидером апреля стала открытая недавно "Савеловская" (БКЛ), - рассказал в соцсетях мэр Москвы Сергей Собянин.

Как уточнили в пресс-службе Московского метрополитена, это первый такой рейтинг, в следующем месяце могут быть другие лидеры.

В топ-10 самых популярных попали следующие станции (данные за апрель 2019 года):

1. Савеловская.

2. Солнцево.

3. Говорово.

4. Маяковская.

5. Комсомольская.

6. Парк Победы.

7. Румянцево.

8. Киевская.

9. ЦСКА.

10. Саларьево.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В московском метро установили железный трон из "Игры Престолов"

Сериал "Игра Престолов" рвет соцсети, внедряется в рекламы, появляется на фестивалях и вот теперь даже в московском метро. На станции "Деловой центр" установили Железный трон. Сфотографироваться на нем, как рассказали "КП" в пресс-службе Московского метрополитена, могут все пассажиры (подробности).