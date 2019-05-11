2019-05-11T18:26:39+03:00
Общество

В метро Москвы составили топ-10 станций, фотографии которых чаще всего выкладывают в соцсетях

Это первый такой рейтинг, в следующем месяце могут быть другие лидеры
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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Лидером апреля стала открытая недавно "Савеловская"Лидером апреля стала открытая недавно "Савеловская"Фото: Павел КЛОКОВ
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Московское метро является самым красивым в мире, тут не спорят даже иностранцы. В подземку туристы спускаются, как в музей, чтобы рассмотреть мраморную отделку, лепнину, картины, флаконы, подсветку и сделать фотографии.

С удовольствием делают снимки в метро и россияне, которые приезжают в Москву в командировку, к друзьям, а москвичи любят фотографировать новые станции. По хештегу #мосметро только в инстаграме уже почти 70 тысяч фотографий. А сейчас в метро составили топ-10 станций, фотографии которых чаще всего выкладывают в соцсетях. Учитывалися фото за апрель 2019 года.

- Лидером апреля стала открытая недавно "Савеловская" (БКЛ), - рассказал в соцсетях мэр Москвы Сергей Собянин.

Как уточнили в пресс-службе Московского метрополитена, это первый такой рейтинг, в следующем месяце могут быть другие лидеры.

В топ-10 самых популярных попали следующие станции (данные за апрель 2019 года):

1. Савеловская.

2. Солнцево.

3. Говорово.

4. Маяковская.

5. Комсомольская.

6. Парк Победы.

7. Румянцево.

8. Киевская.

9. ЦСКА.

10. Саларьево.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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