Рогоносец с маком, уничтожение стула, новая победа на Германией и оккультная инаугурация

К числу строгих сторонников сугубой скорби и печали, которым должно предаваться в День Победы, избегая всяких проявлений радости, присоединился и артист М. Э. Виторган: "Это День Победы для тех, кто выжил, выстрадал. Их уже почти не осталось. Нашему поколению праздновать нечего". И предложил переименовать День Победы в День тишины.

Между теми, для кого 9 мая – день пасхальной радости, день победы над смертью, и теми, для кого 9 мая (а лучше 8-е, по европейскому образцу) есть день скорби и импортированного из Великобритании красного мака, есть некоторая асимметрия. Не только количественная – первых на порядок если не на два больше, чем вторых, но и качественная. Никто не запрещает скорбеть с красным маком, коли 9 мая вызывает именно такое желание. Что же касается отвлекающего телевизора, то, во-первых, его правильные люди, по собственному их признанию, никогда не смотрят, во-вторых, у телевизора есть такая кнопка, которая его выключает – и никаких тебе парадов. Тогда как правильные люди (они же «малый народ») все время желают что-то предписывать другим: отменить парады, переименовать день 9 мая и т. д. – чтобы все скорбели вместе с ними.

Но есть еще один нюанс. Такие рекомендации глобального характера предполагают, что мнение рекомендующего весьма важно для миллионов людей. Между тем до своего нынешнего гражданственного порыва М. Э. Виторган был известен публике только тем, что: а) был недолгое время женат на К. А. Собчак, которая наставила ему рога; б) встретил коварного соблазнителя в предприятии общепита и побил ему лицо. Личная драма несомненна, но нет уверенности, что после этого мнение артиста по всем вопросам общественной жизни сделалось для людей чрезвычайно важным. Судьба футболистов Кокорина и Мамаева также драматична, известность даже поболее, чем у Виторгана, однако кто испытывает надобность в их авторитетных суждениях, допустим, по поводу военной доктрины РФ? Дело же футболистов приобрело неожиданный поворот. То, что за буйство их приговорили к полутора годам тюрьмы, в общем-то не очень удивило. Если их держали в предварительном заключении семь месяцев, то по логике судейских ожидать снисходительного приговора было трудно. Но внимание публики привлекли не столько футболисты с их трудной судьбой, сколько та деталь приговора, которая предписывала уничтожить орудие преступления -- стул, которым физкультурник Александр Кокорин ударил чиновника Минпрома Д. К. Пака. "Конечно, Александр Македонский герой, но зачем же стулья уничтожать, от этого казне убыток".

Однако в данном случае суд действовал в точном соответствии с УПК -- "Закон свят для меня, я немею перед законом". Ст. 81, трактующая судьбу вещественных доказательств, гласит (п. 3): "Предметы, не представляющие ценности и не истребованные стороной, подлежат уничтожению, а в случае ходатайства заинтересованных лиц или учреждений могут быть переданы им".

Судьба футболистов Кокорина и Мамаева также драматична, известностьФото: Михаил ФРОЛОВ

Хотя отсутствие ходатайств удивляет. ФК "Зенит", подай он прошение о передаче стула ему, мог бы украсить раритетом музей клуба. Владелец "Кофемании", которому, собственно, и принадлежал стул, мог бы выставить его в зале для кофепития с памятной табличкой. Любопытная публика валом валила бы в заведение. Но не судьба, и предмет мебели судейские подвергли аутодафе.

Тем временем правительство РФ, вдохновленное майским лозунгом "Можем повторить", разработала детальный план новой победы на Германией, но на сей раз не военной, а экономической. Согласно правительственным разработкам, утвержденным Д. А. Медведевым, ВВП России будет неуклонно возрастать – сперва медленно, на 1,3% в текущем году, затем все быстрее и быстрее, на 3,3% в 2023 г. В результате к 2024 г. Германия будет снова повержена: Россия превзойдет ее по ВВП, исчисляемому по паритету покупательной способности (ППС).

Я планов наших люблю громадье, и правительство тоже любит. Что делать, если в 2023 г. произойдет известная по советским временам корректировка планов, не сообщается, но, наверное, предполагается что всякий культурный человек знает историю про Насреддина, падишаха и ишака, которого Насреддин обещал к 2023 г. научить чтению Корана.

Тем более, что инновации на основе искусственного интеллекта развиваются со страшной скоростью. Сообщено, что инноваторы изобрели умную пасеку, представляющую собой гаджет размером с пачку масла, помещаемый в улей. Прибор будет давать исчерпывающую информацию из жизни пчел, и к 2026 г. им будет снабжено 80% пчеловодов.

Жаль, что до этой инновации не дожил мой сосед по деревне, у которого была пасека. Однажды он пошел мониторить жизнь пчел по старинке, без хитрого гаджета и при этом несколько выпил. Пчелы, почуяв чуждый запах, не признали его за своего и нещадно покусали – так, что вчуже было жалко на него смотреть. Тогда как будь у него прибор размером с пачку масла, он вполне мог бы сочетать мониторинг с выпиванием, не страшась укусов пчел.

А к Петербургскому международному юридическому форуму другие инноваторы подготовили робота-юриста, который умеет "создавать договоры за 2 минуты, а за 20 секунд -- подготовить отзыв на иск". Более того, благодаря технологии нейронных сетей он способен "аргументировать свою позицию с использованием ненормативной лексики".

Т. е. робот на все руки мастер. Единственно, что непонятно, предстанет он участникам в антропоморфном обличии, произнося с помощью голосового синтезатора: "Е.. вашу мать, господа присяжные заседатели!", или пока он будет являть свою премудрость лишь на экране дисплея.

Под таким напором искусственных интеллектов Четвертый рейх точно не устоит, и в 2023 г. какой-нибудь самородок-инноватор сможет уверенно констатировать: "Развалинами германской экономики удовлетворен".

Украинские братья подражают нам в инновационном порыве, прибегая даже и к оккультным наукам. Президент-элект В. А. Зеленский желает уже 19 мая получить булаву, вступить в свои права и отправить П. А. Порошенко побоку, да к черту. Желание понятное, но парламент возражает. Депутат Рады О. В. Куприенко заявил: "Я против 19-го числа. Если смотреть на такие вещи, как, когда и что начинать, то я, как человек, который изучал астрономию, очень хорошо знаю и имею большой жизненный опыт, 19 мая — это первый день третьей недели месяца, так называемое гнилое воскресенье, на которое никто ничего хорошего не начинает и вообще ничего начинать делать нельзя". Причем это не суеверия, а "солнечно-лунно-земные связи, связанные с гравитацией, которые оказывают большое влияние на жизнь людей".

Президент-элект В. А. Зеленский желает уже 19 мая получить булаву, вступить в свои праваФото: REUTERS

Возможно, связанная с гравитацией премудрость мудреца, звездочета и скопца действительно оказывает большое влияние. Но согласно никем не отмененному указу президента Украины В. А. Ющенко от 2007 г. предписывается "ежегодно в третье воскресенье мая", т. е. в то самое гнилое воскресенье, отмечать память жертв политических репрессий. То ли Ющенко был ворогом и вчинив коварную зраду, то ли в 2014 г. революция достоинства обратила в макулатуру все предшествующие указы – даже те, которые касались злочинств радяньской влады.