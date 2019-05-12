Два депо - две разных повести: почему клуб на Комсомольской никогда не станет модным, как на Лесной

Сразу два депо в столице недавно отреставрировали и решили использовать не по назначению, а именно - современно, европейски, по-молодежному. Собственно, на этом пункте общее между ними заканчивается и начинаются отличия. Депо на Лесной - трамвайное, на Комсомольской - железнодорожное. Мимо Лесного в жизни не пройдёшь, Комсомольское будут искать только журналисты, которым дали задание, и городские сталкеры. Лесное - гастрономическое. Комсомольское - вроде как книжное. Последний пункт может показаться принципиальным. Но ведь при желании можно и бабушкину вставную челюсть продать. А, похоже, во втором случае желания-то и нет.

В общем, если вы решили посетить два места разом, начинайте с Комсомольской, потому что, если приедете на Лесную, двигаться более никуда не захотите, да и не сможете по причине приятной и умиротворяющей тяжести в желудке.

Обновлённые столичные рынки превратили еду в развлечениеФото: Михаил ФРОЛОВ

Книжный сумрак

Адрес у этого заведения - Комсомольская площадь, 3/30, стр. 1. Даже если бы по такому адресу находился, последний алкомаркет на Земле, и то не каждый жаждущий бы отыскал. Но честное слово, более никаких понятных указаний нет. Удивительно, что никто не удосужился описать, как пройти в эту обитель книг и антиквариата. Проще всего добираться на метро и выходить на "Комсомольской" кольцевой - к Ярославскому и Ленинградскому вокзалам. Из вестибюля метро выходите не к площади, а к платформам, и двигайтесь между вокзалами. Вам предстоит пройти 300 метров. Но этот отрезок не будет ничтожен. Все, кто из вредности или по причине склероза со слезами на глазах ностальгируют по 90-м, вам сюда. Длиннющий пластиковый шалман, который пока ещё не снесли как самострой, именуется "ТР Николаевский". ТР - судя по всему, торговые ряды. Почему Николаевский, доподлинно неизвестно, так что интрига остаётся. Здесь есть все, о чем мы уже подзабыли: кафе "Соблазн", кофточки "прощай молодость" - все по 300, забегаловки, от которых за версту тянет питомцами кошачьего приюта (нет, может быть что угодно, но запах именно такой). По дороге вас сопровождают безногие колясочники, которые даже милостыню не просят, мужички, которых за их несладкую жизнь, кажется, несколько раз крепко выварили, а потом ещё прокалили на сковородке, чернявые девицы, громко качающие права в толпе кожаных сутенеров. И другой дороги к современному, молодёжному и европейскому книжному клубу нет!

Я поначалу сетовала, что устроители книжного депо не додумались или пожадничали повесить баннер между вокзалами. Но когда прошла эти 300 метров - поняла: баннер тут не поможет. Никогда гламурная публика, да и никакая другая, которая могла бы прийти в книжный клуб, не признает это место своим. Здесь другие хозяева, здесь другая атмосфера - царство площади трёх вокзалов. И дух этот не перешибить.

Первое паровозное депо Москвы стало книжным клубом "Депо". Фото: Олег Фочкин

Но мы-то уже здесь. Если видите зелёный купол - движетесь в правильном направлении. А когда наконец покажется небольшая желтая вывеска "Депо. Книги. Винтаж и антиквариат" - вы пришли.

На осмотр самого заведения у меня ушли полторы минуты. Там пусто и грустно, как после евроремонта. Высоко, чисто, благородно. Малочисленные продавцы скучают в этом подобии блошиного рынка за прилавками с книгами и побрякушками. Покупателей и того меньше (точнее, я была одна).

- Девушка, попробуйте винтажный сыр, - хипстер в белой рубашонке предлагал свой товар, растерянно оглядываясь по сторонам, не до конца понимая, как он сюда попал.

А ведь его нелепый сыр - робкая попытка приблизить блошиное депо к народу. Ещё здесь проводят тематические вечера. Одобряю. Но детям и барышням на вечернее мероприятие в депо ходить не советую: возле ТР Николаевский можно потерять кошелёк как минимум.

Чудно. Стоило мне залезть в Фейсбук после прогулки по депо, как Большой брат выдал рекламу: Блошиный рынок на Комсомольской. И название-то какое - BlohStreet! И адресок торговых рядов!

Насчёт блох не соврали, но в остальном - обман зрения и населения. Я обнаружила только одну лавку, где симпатичная женщина торговала куклами и прочей милой ерундой.

- Почему вы не переедете из этого сомнительного учреждения в храм книг и винтажа? - имея в виду депо, спросила я продавщицу без экивоков.

Клуб на Комсомольской, по мнению автора, никогда не станет моднымФото: Евгения КОРОБКОВА

- Да вы что? Там аренда - 1400 рублей в день, это же никогда не окупится, - так же прямо ответила продавщица.

На этом покинем юдоль шкворчащей шаурмы и пустых прилавков. Честное слово, я желаю книжному депо лучшей участи, но пока торчит оно меж вокзалами, как кроссовки от Канье Уэста на почерневших ногах гражданина, прибывшего со станции "187-й километр".

Гастрономический рай

Если в заметке про Москву я не упомяну столичный трамвай, значит автор кто-то другой. При всяком удобном случае, я стараюсь на нем прокатится. От площади трёх вокзалов до улицы Лесной прямёхонько идёт номер 7. Чтобы уехать в правильном направлении, при посадке надо стоять лицом к Казанскому вокзалу. Едете до остановки "Миусское депо". И все! Краснокирпичное промышленное здание конца 19 века тянется вдоль трамвайных путей. Заходить лучше со стороны 1-й Миусской улицы - так вы сразу попадёте собственно в Депо с бесчисленными фуд-кортами. А кроме главного здания, на территории (она огромна - 17 тысяч кв метров) масса отдельных ресторанов. Сейчас ещё на улице поставили шатры.

Со стороны Лесной тоже можно попасть, но придётся пройти дальше вдоль хода трамвая к Тверской заставе. И заходить через въезд для автомобилей. Именно по ним можно судить о гламурности и популярности места. Машины вытянулись вдоль Лесной в очередь, чтобы попасть на территорию! Порше толкаются с Ламборгини. Кстати, многим безлошадным не нравится, что парковка никак не отделена от ресторанов, приходится пробираться между авто. Но в этом тоже есть смысл - не надо искать место парковки, бросать черти где, а потом идти с покупками. В общем, всяк найдёт здесь своё место. Компания затарится, пенсионер возьмёт пончики за 50 рублей, люди из Порше натрескаются в "КрабахКутабах", семья закажет доставку на дом, хипстеры и прочие тусовщики придут вечером на концерт. Демократичный городской гламур. Здесь много машин и людей, здесь очереди, здесь запахи такие, что голодным лучше не дышать. Место, одним словом - атмосферное.

Если вам неудобно ехать на трамвае или машине, от станции метро "Белорусская" пять минут пешком (или на том же трамвае полторы минуты). Выходите с кольцевой в сторону Белой площади, идёте по Лесной, после ремонта тротуар здесь стал шире, не надо семенить по тропке под домами, буквально терхаясь рукавом о стены. Гулять здесь теперь очень приятно. В общем, все на руку Миусскому депо.

Именно поэтому сравнение двух депо покажется некорректным. Ну и конечно, книги и еда, пища духовная всяко проиграет. Но когда я возвращалась из этой квазигастрономии через Белую площадь, ни один столик на летних верандах не был занят. И это в выходной день (на часах 16.30), и место - лучше не придумаешь. Нет, вру! За одним сидели ошалевшие от скуки официанты.

Ещё в прошлом году места в ресторанах на Белой площади надо было бронировать. А теперь вся публика перекочевала в депо.

На посошок

Обновлённые столичные рынки превратили еду в развлечение. Но есть устаёшь. И вот на Даниловском рынке появляется винтажный маркет. Сытый человек - добрый, а вкусно сытый - ещё и счастливый. Глядишь, пойдёт и купит брошку, какую носила мама в 1986 году.

Возможно, на Даниловском как раз нашли ту золотую середину.