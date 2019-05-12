2019-05-12T15:23:01+03:00
Спорт

Россия разгромила Австрию на чемпионате мира по хоккею 5:0

Завтра, 13 мая, у сборной России первый серьезный соперник на турнире - команда Чехии
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Россия одержала вторую победу на ЧМ-2019.Россия одержала вторую победу на ЧМ-2019.Фото: REUTERS
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Хоккеисты сборной России в воскресенье, 12 мая, сыграли свой второй на чемпионате мира 2019 в Словакии. В Братиславе команда Ильи Воробьева встречалась с еще одним несильным соперником на старте турнира. После победы 5:2 над командой Норвегии нас ожидал поединок со сборной Австрии во втором туре группового этапа ЧМ-2019.

Все семь прошлых встреч наши легко выиграли у команды Австрии, и в этой тоже сложилось все неплохо для нас. Однако же заброшенных шайб пришлось подождать. Они случились, их было много. Но не сразу.

Не сразу увидели шайбы в этой игре наши. Фото: REUTERS

Не сразу увидели шайбы в этой игре наши.Фото: REUTERS

На 12-й минуте матча счет русским голам в этом поединке был открыт после точного броска Евгения Дадонова. В ассистентах у одного из лидеров нашей команды - Кучеров и Гусев. Которые в середине матча удвоили счет. Никита Кучеров забил, а Никита Гусев - ассистировал на 34-й минуте матча. Ну а потом свое веское слово сказал свежезаявленный на чемпионат мира форвард Иван Телегин, который с передачи Ильи Ковальчука забросил третью шайбу в ворота австрийцев.

Третий период тоже оказался урожаен на заброшенные шайбы. Уже на 15-й секунде третьей двадцатиминутки этого матча Евгений Дадонов довел счет до 4:0 с паса Евгения Малкина. Ну а затем на 45-й минуте после паса Орлова с пятачка пятую шайбу в ворота сборной Австрии забросил Илья Ковальчук - первай шайба нашего капитана на чемпионате мира 2019 подоспела вовремя! Для Ковальчука эта шайба стала 35-й на чемпионатах мира в карьере.

Австрийцы довольно долго сопротивлялись сборной России. Фото: REUTERS

Австрийцы довольно долго сопротивлялись сборной России.Фото: REUTERS

И после этой шайбы на стадионе началась уже живая волна от болельщиков. И россияне доигрывали поединке себе в удовольствие. Итог матча Россия - Австрия 12 мая 2019 на чемпионате мира по хоккею - победа сборной России со счетом 5:0. Вратарь Александр Георгиев отстоял "на ноль" свой первый матч на чемпионате мира по хоккею.

Сборная России выиграла свой второй матч на этом чемпионате мира. И уже завтра, в понедельник, 13 мая, она сыграет с командой Чехии третью встречу. Это будет первый серьезный соперник на этом турнире. Накануне чемпионата мира команда Ильи Воробьева встречалась с чехами в матче Евротура и победила со счетом 4:1.

Вторая подряд победа на турнире стала нашей. Фото: REUTERS

Вторая подряд победа на турнире стала нашей.Фото: REUTERS

Матч Россия - Чехия на чемпионате мира 2019 состоится 13 мая и начнется в 17:15 по московскому времени.

ИСТОЧНИК KP.RU

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