7 миллионеров с «Дома-2»: как разбогатели участники шоу

Проект «Дом-2» в эфире 15 лет. Верится с трудом, но до сих пор эта «телестройка любви» в эфире. Популярность у передачи уже не та, что раньше - это подтверждают рейтинги телесмотрения. К счастью, молодежь теперь меньше увлекается подобными «телеуроками отношений». А вот желающих попасть на «Дом-2» в качестве участника полно – молодежь долгие годы наблюдает, как участие в скандальном проекте на федеральном канале помогает зарабатывать. Ведь самые активные участники «Дома-2» смогли монетизировать свою популярность. Рассказываем, как это удалось «старичкам Дома-2».

Дарья и Сергей Пынзарь, 33 и 34 года

Это самая крепкая семья, созданная на телепроекте. Пара обзавелась недвижимостью в Москве, а не так давно Дарья и Сергей с двумя сыновьями переехали в Турцию. Пынзари купили жилье в Аланье, открыли агентство недвижимости, их сыновья посещают детский сад и школу.

Дарья и Сергей Пынзарь с сыновьями

Пынзари постоянно летают в Россию, так как на родине у них бизнес, а Даша периодически снимается в различных телепроектах. У Даши есть интернет-магазин одежды, а Сергей в блоге рассказывает о строительстве домов. Супруги Пынзарь поддерживают популярность, продолжая развивать семейные отношения на глазах миллионов, благодаря соцсетям.

Александр Нелидов, 37 лет

Саша говорит, что «Дом-2» научил его общению с самыми разными людьми – вот эти коммуникативные навыки и помогли ему стать успешным. У Нелидова несколько высших образований, последние 12 лет он работает бизнес-тренером, среди его клиентов – крупнейшие компании страны. Бизнес-тренер Нелидов стал экспертом в сфере продаж, презентаций и переговоров. Саша теперь весьма респектабельный господин, известный и успешный в своем бизнесе.

Александр Нелидов теперь ведет бизнес-тренинги в солидных компаниях

Кстати, и на «Доме-2» Александр Нелидов был, пожалуй, самым спокойным и рассудительным участником «золотого состава». После шоу написал две книги о проекте – их тираж более 80 тыс. экз. был распродан. «Дом-2» - мы счастливы» и «Нелидов ± Солнце» фанаты смели с книжных полок. На проекте Александр Нелидов женился на одной из участниц Наталье Павловой, но вне «Дома-2» пара практически сразу развелась. Вскоре Нелидов встретил настоящую любовь, оформил брак, сейчас вместе с женой воспитывает дочь Марию

Влад Кадони, 32 года

Кадони начинал карьеру на ТВ, как участник «Дома-2», а теперь стал соведущим проекта. По слухам он получает около 150 тыс. руб. в месяц на этой должности. Но у Влада Кадони есть масса занятий, которые ему также приносят неплохой доход. Во-первых, Влад ведет мероприятия и семинары, а во-вторых, у него есть студия-бутик, где торгуют парфюмерией. К примеру, ароматами от известных экстрасенсов. Ну не зря же парень и в «Битве экстрасенсов» засветился – надо и этот опыт монетизировать.

Влад Кадони с соведущей Ольгой Орловой

Сэм Селезнев, 40 лет

Сэм живет в Краснодаре, но колесит по регионам страны – почти 8 месяцев в году он в поездках, так как сотрудничает с театром «Каскадеры» и ведет экстремальные шоу. Также Селезнев периодически ведет различные передачи на местном ТВ, работает директором по рекламе в крупном проекте. Работы у Селезнева много. А к 40 годам он успел создать семью – недавно Сэм женился на давней подруге.

На вопрос: почему он пришел на кастинг «Дома-2», Селезнев теперь отвечает так: «Тот случай, когда все побежали – и я побежал».

Сэм Селезнев женился прошлой осенью

Степан Меньшиков, 42 года

Вы не поверите, но Степан Меньщиков может спеть на вашем мероприятии в сопровождении собственного эстрадно-джазового оркестра или группы. Меньщиков востребован как ведущий мероприятий. Его средний гонорар – 100 тыс. руб., а если хотите звезду «Дома-2» с оркестром увеличивайте гонорар в два раза. Кроме того, у Степы есть бизнес – собственное эвент-агентство (организация и проведение мероприятий). Несмотря на то, что Меньщиков устраивает крупные мероприятия, в названии его агентства экс-слоган «Дома-2» - «Мы счастливы». Ну видимо, все, что связано с телестройкой продолжает приносить удачу Меньщикову.

А вот личная жизнь у Степы не сложилась – с женой артист развелся. Но Меньщиков договорился с экс-супругой о совместном воспитании сына и дочери.

Степан Меньщиков воспитывает двух детей

Алена Водонаева, 36 лет

Эта экс-звезда «Дома-2» успела поработать ведущей на нескольких музыкальных каналах, сняться в рекламе и дважды побывать замужем. От первого брака у Водонаевой сын и приличные алименты. Кроме того, экс-муж Алены состоятельный человек, который обеспечил ее недвижимостью в столице. Сейчас Водонаева разводится со вторым мужем. Между тем, успела написать книгу «Голая», считает себя блогером.

Алена Водонаева и Роман Третьяков - он успел жениться и развестись, сейчас выступает как stand-up комик

Виктория Боня, 39 лет.

Экс-участница «Дома-2» позиционирует себя как журналиста и телеведущую, но пока торгует парфюмерией и одеждой в собственных интернет-магазинах. У Виктории Бони постоянно выходят коллекции одежды, которые она активно рекламирует в социальных сетях, как и бутики, где можно приобрести ее одежду. В общем, бизнес развивается успешно.

Живет Вика в Монако, после расставания с сыном миллиардера Алексом Смерфитом ее пока никто не позвал замуж. Алекс и Виктория не были официально женаты, и после расставания пары мужчина обеспечивает их общую дочь и ее проживание в Монако.

Виктория Боня и Ольга Бузова - участницы "Дома-2"

P.S. Мы не включили в этот рейтинг экс-участницу «Дома-2» Ольгу Бузову, потому что она уже давно вне конкуренции на телестройке. По данным Forbes годовой доход ведущей «Дома-2», певицы и бизнесвумен – $3,9 млн. (254,3 млн.руб). Так что остальным участникам «золотого состава «Дома-2» есть к чему стремиться.

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