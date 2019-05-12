Летчик о трагедии в Шереметьево: Я посадкой то, как шел "Суперджет", назвать не могу. Это был неконтролируемый удар о земной шар

Летчика, который посадил лишенный навигации самолет на полузаброшенную ВВП и спас жизни всех людей на борту, 81 человека, прокомментировал заявления публициста Юлии Латыниной, которая проанализировала причины, из-за которых погибли люди при посадке «Суперджета» в Шереметьево.

- Юлия Латынина в своей авторской программе на "Эхе Москвы" заявила, что во всем мире пилоты начинают полагаться на электронику — и это одна из причин трагедии в Шереметьево...

- В этом с ней соглашусь. Если у нас заход на посадку в штурвальном, ручном режиме будет являться авральной, экстренной ситуацией — то, извините меня, куда мы катимся? Это обязательно должно тренироваться. Так у нас было, у старой гвардия (а я 34 года за штурвалом) — так вот у меня все посадки шли в ручном режиме.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/706951" frameborder="0"></iframe> «Суперджет» загорелся после приземления.

- А в автоматическом?

- Если очень плохие метеоусловия. Видимость до 30 метров. После 30 метров мы отключаем автоматический режим. Это я про свой тип самолета, Ту-154. И я сам определял — садиться или уходить на второй круг.

- Опять процитирую Латытнину: В октябре прошлого года у индонезийского перевозчика Lion Air пилоты догадались, в чем дело. Они 9 минут пытались отключать программу. Нажимали на клавишу all right. И нигде в инструкциях не сказано, что именно надо было сделать. В «Боинге» сказали «не хотели перегружать мозги пилотов».

- В том то и дело — не хотели перегружать! Пилот — он же в глобальном смысле должен пилотировать воздушное судно! А получается, что самолет пилотирует автоматика, а не человек! У нас кого выпускают летные училища - летчиков или операторов ЭВМ?

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/706943" frameborder="0"></iframe> Видео приземления горящего самолёта Москва-Мурманск.

- Реальный контроль человека в кабине пилота над воздушным судном сегодня по факту утрачен?

- Получается, так. Но никто обязанность посадить самолет у летчика не отменял! Работают или не работают приборы — но если видимость есть и полоса перед тобой — садись вручную! Пусть с превышенной перегрузкой! Я посадкой то, как шел суперджет , назвать не могу. Это был неконтролируемый удар о земной шар. Такое ощущение, что в кабине вообще никого не было! Как будто самолет сам ударился и сам приземлился. Единственное смягчающее обстоятельство, которое для пилотов может быть — это если были проблемы по каналу тангажа. Потому что по каналам курса и крена проблем не видно было. Самолет четко вышел на посадочный курс. Значит, по крену все было замечательно. Если по тангажу не было проблем — 120 процентов вина экипажа!

- То есть Латынина права, когда говорит, что «это (неумение летать вручную — ред.) общая проблема, но в России она имеет свою специфику. И она связана не с профессионализмом пилотов, а наоборот». Речь именно о недостаточной тренированности?

- Я всегда говорил — из 10 полетов можно 2-3 сделать в ручном режиме. Это же не запрещается? Если поднять последние расшифровки переговоров командира и посмотреть, когда он крайний раз заходил в штурвальном режиме? И не надо выбирать сложные метеоусловия. Или сильный ветер. В хороших условиях погодных — какие были в Шереметьево? Ну сделай ты пару тренировок для себя хотя бы за десяток полетов! Не думаешь о других— о себе подумай, как жизнь сохранить, если автоматика отказала!

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/707229" frameborder="0"></iframe> Авиакатастрофа в Шереметьево: Выживший пассажир выложил видео эвакуации.

- Разницы нет — на какую электронику полагаться, нашего «сухого» или американского «боинга»?

- Никакой! Суперджет 100 не наш, по большому счету, самолет. Там ведь только планер наш, а шасси, двигатель, электроника — импортные! Если бы хоть наши шасси были, они бы не пробили крыло и возгорание не произошло, возможно… Я на цельнометаллическом летал, на скорости 400 километров в час с превышением посадочной массы в три тонны и с топливом в 19 тонн — и сел. А тут пластмассовые самолеты… Это все из-за экономии. Раньше ведь никто не считал алюминий и керосин — и делали настоящие самолеты.

- Латынина сравнивает катастрофу суперджета с катастрофой боинга в Перми в 2008-м…

- Абсолютно разные истории! Ситуация совершенно другая - там люди потерялись в пространстве, ночь была , они перепутали показания авиагоризонтов. Они не понимали, в каком пространственном положении находится. Летят ли они с креном или нет - и в конце концов они просто перевернулись на спину. А в Шереметьево - вот полоса, вот штурвал, сынок, посади борт, не бей людей…

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