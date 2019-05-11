Бриллианты Зыкиной принесли несчастья всем, кто хотел прибрать их к рукам

В этом году исполнится 10 лет, как не стало известной исполнительницы русских народных песен Людмилы Зыкиной. Многие помнят скандалы вокруг пропавших после ее смерти бриллиантов. Мы решили выяснить: чем закончилась эта громкая история?

Помощница превратилась в затворницу

Людмила Зыкина славилась любовью к драгоценностям. Всю жизнь она скупала украшения, соперничая даже с Галиной Брежневой. Уникальные экземпляры ей дарили поклонники всех мастей, в том числе политики - например, Гейдар Алиев и Ким Чен Ир.

Свои сокровища она берегла как зеницу ока. И беспокоилась за их судьбу. «Их и в гроб не положат и за гробом не понесут», - нередко говорила Зыкина про свою коллекцию, которую, кстати, оценивали в несколько миллионов долларов.

У певицы не было детей, она не оставила завещания. После ее смерти за наследство стали бороться двое племянников и племянница артистки - Сергей, Георгий и Екатерина Зыкины, простые деревенские жители из Пензенской области. Свои интересы в Москве они поручили представлять Сергею. Помогать ему вызвался адвокат Георгий Левчук, который в итоге сыграл одну из главных ролей в истории с драгоценностями.

Помощница Зыкиной Татьяна Свинкова увезла украшения к себе на дачу.Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

- После смерти Людмилы ее украшения пропали, - напоминает подруга Зыкиной Елена Лосева. - Поэтому адвокат Левчук от имени доверителя Сергея Зыкина написал заявление в полицию. В 2010 году полиция пришла с обыском к помощнице Людмилы Зыкиной Татьяне Свинковой. Изъяла у нее личные вещи Людмилы и часть украшений. Оказалось, Свинкова вывезла все добро Люси к себе на дачу. И даже выходила на люди в ее драгоценностях. Но у помощницы нашли далеко не всю коллекцию. Остальная часть украшений считается пропавшей.

Зыкинской помощнице Свинковой бриллианты добра не принесли. Только дурную славу.

- После скандальной истории с пропажей бриллиантов Людмилы Георгиевны Свинкова была уволена из ансамбля, - говорит другая подруга Зыкиной Татьяна Гаврилова. - Сейчас она стала отшельницей в своем загородном доме. Сидит тихо. Ее жажда стать хозяйкой коллекции сыграла с ней нехорошую шутку.

Адвокат - в украинской тюрьме

- Нам, людям из окружения Зыкиной, казалось, что адвокат Георгий Левчук уж точно выиграл от ее бриллиантов, - продолжает Елена Лосева. - На волне громкой истории с драгоценностями он стал известным, открыл в Москве свой офис, клиенты к нему потянулись. В общей сложности он получил от Сергея Зыкина за свои услуги 15 млн рублей. И именно Левчук организовывал самый первый аукцион по продаже раритетных изделий. Помогал Сергею продавать частями украшения Зыкиной.

Адвоката Георгия Левчука обвинили в шпионаже.Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Уголовное дело тогда еще не было закрыто, по нему драгоценные изделия числились вещдоками. Но правоохранители отдали часть «камушков» на хранение наследникам. А те поспешили их продать. На первом аукционе в 2012 году украшения певицы ушли почти за 32 млн рублей.

- Левчук с продажи каждой вещи Зыкиной имел свой процент, - уверяет Лосева. - При этом изначально он заявлял о «святых целях» - дескать, поможет Сергею открыть музей певицы в ее квартире на Котельнической набережной. Мол, они выставят там уникальную коллекцию украшений. Но квартира была вскоре продана - опять же процент от сделки получил Левчук. Он разбогател на Люсиных бриллиантах.

Но шиковал недолго.

В прошлом году прошла новость: по делу беглого российского бизнесмена Алексея Душутина, который проходил фигурантом по громкому делу «Оборонсервиса» и был объявлен в розыск Интерполом, на Украине арестовали его адвокатов. Одним из них оказался... Георгий Левчук! Он вместе со своим приятелем обещал Душутину закрыть уголовное дело за круглую сумму. Душутин прятался на Украине. При передаче «денежной куклы» его адвокатов задержали в Киеве местные силовики. И возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве.

За свое освобождение Левчук выплатил залог. Украинские правоохранители залог взяли, отпустили Левчука и... тут же задержали по другому делу - обвинили в шпионаже.

Левчук по сей день сидит в СИЗО Киева. Понятно, что никакой он не шпион. Похоже, украинские силовики решили из него сделать дойную корову, вытягивая все накопленное на сделках с племянником Зыкиной.

Наследники рассорились и нищенствуют

Еще несколько лет назад наследников Людмилы Зыкиной называли «миллионерами из трущоб». Они выиграли суд, им полагались все драгоценности певицы. Однако племянники получили лишь часть украшений. Основная часть коллекции по сей день считается пропавшей. И драгоценности уже никто не ищет. Уголовное дело закрыто.

Все, что отошло по суду наследникам, целиком присвоил себе Сергей Зыкин. Ни с братом, ни с сестрой он делиться не стал.

Сергей Зыкин не стал делиться наследством с родственниками.Фото: Евгения ГУСЕВА

- Племянники рассорились из-за наследства. Брат Георгий не стал связываться, испугавшись, как бы за эти драгоценности ему голову не оторвали, - вздыхает Елена Лосева. - Отошел в сторону. Вернулся в свою деревню в Пензенской области. Говорили, что он живет в нищете. Катя Зыкина наняла адвоката и пыталась судиться с Сергеем, но ничего не добилась. Она по глупости подписала бумаги, которые теперь трудно оспорить. Уехала в деревню и, по слухам, тоже бедствует.

Племянник не сумел распорядиться сокровищами

- Но и Сергей Зыкин тоже не сумел с умом распорядиться драгоценностями, - говорит Елена Лосева. - Он вдруг решил, что стал звездой! Его приглашают на аукционы как эксперта. Он туда несет бриллианты Зыкиной, продает. И доволен, о будущем не задумывается. Но это ложный достаток, временный. Даже жилья себе не купил в Москве, нигде не работает и просто бросает деньги на ветер. Живет в лучших гостиницах. Оплачивает личного охранника, водителя. На что живет? Продает украшения Людмилы, часто - по бросовой цене. Я была на одном аукционе, на котором по-тихому выставили украшения Зыкиной, - я их узнала. А Сережа там значился как «дорогой гость»...

Он остался один. С родней переругался, все от него отвернулись. Ничего хорошего ему украшения Зыкиной не принесли, как и всем остальным, - подводит итоги Елена Лосева.

Людмила Зыкина - На побывку едет молодой моряк.Голубой огонек 1962

А В ЭТО ВРЕМЯ

Печальная судьба следователей

Удивительно, но следователей, которые вели уголовное дело о пропаже драгоценностей Зыкиной, тоже ждали неприятности. Первый следователь уволился. Говорил, что на него оказывалось давление сверху, и он предпочел сдать корочки. Куратор дела Зыкиной, который также проявлял интерес к украшениям, скоропостижно скончался.

С самим уголовным делом тоже творилась чехарда. Его много раз возобновляли и закрывали. Переписали титульный лист протокола обыска драгоценностей на даче Свинковой. По слухам, в перечне приехавших изымать бриллианты Зыкиной полицейских были лишние фамилии. Потому документы и подчистили.

Судьба большей части украшений Людмилы Зыкиной так и остается загадкой.

КОНКРЕТНО

Несколько изделий из коллекции

При жизни артистка заказывала ювелирам сделать оценку некоторых ее украшений. По озвученным в СМИ данным, стоимость драгоценностей Зыкиной тогда составляла более 160 млн рублей.

Мы попросили эксперта-геммолога, ювелира Александра Хомова оценить украшения певицы по фотографиям, которые выставлялись для аукциона.

1. Золотая брошь «Корзинка», украшена природными бриллиантами и сапфирами. 115 бриллиантов и 7 синих сапфиров огранки «багет» в виде дорожки. Предположительно, Западная Европа, вторая треть XX века.

Фото: gelos.ru

Цена: 10 000 долларов (в том случае, если бриллианты не каратники; если есть бриллианты в один карат, то цена вырастет).

2. Гарнитур - подвеска и серьги с природными изумрудами, бриллиантами и алмазами огранки «роза». Изделие из золота, серебра. В украшении имеются уникальные по величине изумруды огранки «кабошон».

Фото: gelos.ru

Предположительно, Индия, третья четверть XX века. Украшения, возможно, принадлежали семье махараджей и были подарены Зыкиной во время ее поездки в Индию.

Цена: 200 000 долларов.

3. Старинная золотая брошь-трансформер с ажурным орнаментом в виде цветка с 56 природными бриллиантами старинной огранки «роза». Россия, 1871 год. Уникальность броши в том, что она не подвергалась реставрации и имеет первозданный вид.

Фото: gelos.ru

Цена: 25 000 долларов.

4. Брошь-трансформер из золота с живописной вставкой, украшенная горячей эмалью. Вставка с изображением императрицы Сиси (Елизаветы Австрийской), точнее, копии ее свадебного портрета со знаменитыми «звездами в волосах» работы Франца Винтерхальтера, 1865 год, инкрустирована ограненными вставками.

Фото: gelos.ru

Цена: 15 000 - 20 000 долларов.

5. Колье, выполненное в белом и желтом золоте, состоит из 127 природных бриллиантов. Преподнесено в дар певице Гейдаром Алиевым (президент Азербайджана в 1993 - 2003 гг.).

Фото: gelos.ru

- Вероятно, изготовлено на Бакинском ювелирном заводе по эксклюзивному заказу. Бриллианты - не меньше карата каждый, хорошего качества. На подвесе бриллианты весом полтора-два карата, - отмечает наш эксперт.

Цена: 400 000 долларов.

6. Оригинальные золотые серьги с природными бриллиантами. Один природный бриллиант старинной огранки «кушон».

Фото: gelos.ru

- Это старинная вещь, - поясняет Александр Хомов. - Такая огранка использовалась до первой четверти XX века.

Цена: 70 000 долларов.

7. Старинные серьги, в гарнитур с брошью (см. фото 3). Золото. 60 бриллиантов огранки «роза». Россия, 1871 год. Уникальный образец ювелирного искусства конца XIX века.

Фото: gelos.ru

Цена: 15 000 долларов.

8. Гарнитур с бриллиантами и гранатами (демантоидами). Демантоиды - достаточно редкие камни, к ним особое внимание у ювелиров. Изделие из золота. Браслет и серьги с горячей эмалью. Предположительно, Россия, вторая половина XX века.

Фото: gelos.ru

- С эмалью работают ювелиры не серийно, а эксклюзивно, - говорит эксперт Александр Хомов. - Вещь сделана на заказ персонально для Людмилы Георгиевны, что повышает ее художественную ценность. Схематично в изделии представлены васильки - цветы, которые любила Зыкина.

Цена: от 20 000 долларов.

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