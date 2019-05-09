Татьяна Васильева расплатилась квартирой за возможность видеться с внуками

Три года шли судебные тяжбы между народной актрисой Татьяной Васильевой и ее бывшей невесткой Анастасией Бегуновой - первой женой ее сына Филиппа. Васильева пыталась через суд добиться встреч с внуками Ваней и Гришей, которых Анастасия увезла в Германию. И хотя суд встал на сторону Васильевой, невестка его решений не выполняла.

Лишь недавно сторонам удалось добиться компромисса.

«Цена оказалась не слишком велика»

В браке с сыном народной артистки Анастасия Бегунова жила в трехкомнатной квартире в центре Москвы, на Патриарших прудах. Квартиру сыну купила Татьяна Васильева. Еще до развода Анастасия и Филипп с детьми переехали в Германию: Бегунова хотела, чтобы их дети жили и получали образование за границей (в Германии у Анастасии вид на жительство). Но вскоре Филипп узнал об измене жены и подал на развод.

После развода Анастасия осталась без жилья в Москве и настаивала, чтобы ей купили квартиру в столице. Филипп же, в свою очередь, требовал, чтобы она вернула 350 тысяч евро. Эти деньги Татьяна Васильева дала сыну на обучение в Германии, а Анастасия их забрала, заявив, что ей нужны средства на содержание детей. Взаимные претензии вылились в судебную тяжбу...

За эти три года бывшие супруги обзавелись новыми семьями. Филипп женился на актрисе Марии Болонкиной, и у Татьяны Васильевой появилась еще одна внучка - Мирра.

Это фото Филиппа с сыновьями было сделано еще до разрыва с бывшей женой. Сейчас Ване (на фото - справа) 11 лет, Грише - 9. Фото: instagram.com/philippvasiliev

И вот долгая ссора и суды завершились. Как сегодня складываются ее отношения с внуками, актриса рассказала «Комсомолке».

- Я два года не видела Ваню (сейчас мальчику 11 лет) и Гришу (ему - 9), очень соскучилась по ним и решила закончить все ссоры, - говорит Татьяна Васильева. - Да, я купила квартиру в Москве, как хотела бывшая невестка. Пока это однокомнатная квартира. Оформила ее не на Настю (Анастасию Бегунову. - Ред.), а на внуков. За это бывшая невестка разрешила мне видеться с детьми. Теперь на каждые каникулы они приезжают к нам в Москву. Вот сейчас на весенние каникулы с нами.

Цена оказалась не так велика. Противостояние было глупое, надо было давно это сделать.

- Кстати, а какая цена? За сколько вы купили квартиру?

- Не будем уточнять. Квартира пока одна, и это только начало. Нужно еще одну однушку купить.

- То есть вы, по сути, покупаете встречи с внуками?

- Бесплатно ничего в жизни не бывает. А дети - это настолько важно и дорого, что даже смешно обсуждать денежный вопрос. Главное, чтобы у нас с Филиппом была работа. Тогда все будет нормально.

- Сын играет в антрепризе вместе с вами?

- Да. Но эта работа не так высоко оплачивается. Поэтому мы вместе решаем эту проблему.

Анастасия Бегунова тоже актриса: она когда-то работала в Театре имени Евг. Вахтангова. Фото: instagram.com/laufanastasi

Дети говорят на трех языках

- Сейчас детям уже нужны репетиторы. Это все тоже финансовые траты, - продолжает Татьяна Васильева. - Они ходили в начальную школу, сейчас начнется гимназия. Внуки, думаю, больше гуманитарии. Немецкий они освоили в совершенстве и по-русски говорят хорошо, знают английский. А дальше у них еще язык добавляется на выбор - французский или испанский. Так что репетиторы необходи мы, всем нам работать и работать.

- А бывшая невестка не работает?

- У нее третий ребенок еще совсем маленький (от нового мужа. - Ред.). Куда ей работать? Ей бы справиться с детьми.

- У вас наладилось общение?

- Да, мы с Настей общаемся. Раньше она не отвечала на звонки. Теперь разговариваем. Она неприветливо отвечает на мои вопросы о детях, но мы в диалоге.

- Мы рады за вас - тяжело, когда разлучают бабушку с детьми...

- С бабушкой-то еще куда ни шло. Самое трагичное в этой истории было расставание детей с отцом. Мы не знали, где они, не разговаривали с ними два года. И это, конечно, убивало. Для них это было тяжелое испытание. Они очень страдали из-за разлуки.

- Бегунова вместе с детьми сейчас в Москву приехала?

- Нет. Она там, в Германии. Дети сами приезжают. Есть такая платная служба сопровождения детей, их доставляют до места, где встречают родители. На эти летние каникулы они уедут с папой на море, скорее всего, в Италию.

«Ваня донашивает за мной джинсы»

- Внуки вас называют бабушкой?

- Нет, Таня. Мы так договорились уже давно. И им так нравится, и мне. Так я о них больше знаю. От бабушки все равно хочется что-то скрыть. А Тане - наоборот, можно все рассказать.

- То есть они вас больше как друга воспринимают? Делятся с вами секретами?

- Конечно. По крайней мере пока. А дальше как пойдет. Я со своими детьми (у Татьяны Васильевой двое взрослых детей: Филипп - от брака с актером Анатолием Васильевым и Лиза - от брака с артистом Георгием Мартиросяном. - Ред.) так смогла: про своих детей я знаю все. Надеюсь, и с внуками будет полное понимание.

- Вы бы хотели, чтобы они продолжили актерскую династию?

- Нет. Только если сами захотят. Пока они не заговаривали про это, и не надо. Недавно мы были в Германии с гастролями, и дети пришли на спектакли. Они раскованные, умеют общаться со взрослыми. Даже на сцену вышли к нам. Мой партнер Станислав Садальский сказал Ване попросить по-немецки о том, чтобы была дружба между Меркель и нами. И Ваня попросил. Зрители хлопали. Так что у нас все хорошо теперь будет с Германией. Ваня наладил! (Улыбается.)

- К подаркам внуки как относятся?

- Они подарками тут завалены. Это неправильно, наверное, но мы так истосковались, что они не успевают что-то попросить, а у них уже подарок лежит на тумбочке. Но это временно. Потом будем тормозить и себя, и их.

- Что просят?

- Телефон, естественно, айпад. Грише купили пианино, Ване - электрогитару. Они учатся на них играть. Одежду покупаем, она на них просто горит. Ваня к тому же уже донашивает за мной все. У меня вещи новые - и кроссовки, и джинсы, у нас с ним почти один размер уже. Это удобно.

КСТАТИ

«Старший познакомил с девочкой»

- Девочки уже нравятся им?

- Да. У Вани есть девочка. Он прислал фотографию, сначала я испугалась: думала, взрослая женщина с ребенком. Он сказал: нет, это ее маленький братик. Красивая, из Португалии. Ваня приводил ее в Германии к нам в театр познакомиться. Ваня у нас ранний, еще наломает дров... Гриша долго будет думать, а Ваня все быстро делает. Разные ребята!

Cамые известные роли актрисы

«Дуэнья» (1978) - Доротея, воспитательница Инессы

«Самая обаятельная и привлекательная» (1985) - Сусанна, психолог-социолог

«Моя морячка» (1990) - Татьяна Пташук, аккордеонистка

«Бабник 2» (1992) - Татьяна Ивановна

«Звезда эпохи» (2005) - Фаина Раневская

«Иван Подушкин. Джентльмен сыска» (2006) - Элеонора

«Земский доктор» (2010) - Вероника, подруга Натальи Георгиевны

«Сваты 6» (2012) - Виктория Викторовна, мама Ларисы

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