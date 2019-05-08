Кто вы из героев русских народных сказок

Овен (с 21 марта по 20 апреля)

Щука-волшебница

Щука - существо сильное и умное. С такими мощными зубами она всегда все держит под контролем. Тот, кто попадает под ее обаяние, будет играть по заданным правилам. Не мыслит своей жизни без постоянной связи с близкими. И это весьма щедрая личность. Ведите себя хорошо, и Щука исполнит все ваши желания!

Телец (с 21 апреля по 21 мая)

Домовой

Очень привязан к своему жилищу. Готов денно и нощно наводить в нем уют. Домовой не любит, когда у него пустой холодильник и лежит пыль. Истинное счастье накрывает его тогда, когда в жилище чисто и пахнет пирогами. Не прочь пошутить и посмеяться - ну как Домовому без проказ?

Близнецы (с 22 мая по 21 июня)

Солдат

Представителям этого знака зодиака не занимать смекалки и ума. Они привыкли к постоянному движению и покорению новых высот. Солдат знает, как справиться с возникающими проблемами - и кашу из топора сварит, и неприятеля вокруг пальца обведет. Но самое главное, Солдат умеет мудро обходить препятствия и конфликтные ситуации. Можно сказать, что эти люди обладают неким даром предвидения.

Рак (с 22 июня по 23 июля)

Кощей Бессмертный

Постоянно борется с вредными привычками. Но что-то всегда мешает. То ли встречи с друзьями, то ли путешествия, где надо столько всего вкусного попробовать. Кощей - личность активная. К тому же обладает неплохими организаторскими способностями и умеет в жизни выбирать то, что ему важнее, отметая вещи ненужные и отвлекающие.

Лев (с 24 июля по 23 августа)

Леший

Порой не обладая внешностью кинозвезды, Леший способен умело подать себя и пользуется повышенным вниманием противоположного пола.

Поддерживает себя в неплохой спортивной форме. Выбирает, как правило, уединенный отдых. Шумные вечеринки и большие компании предпочитает лишь в юности. С годами же отдает предпочтение проверенным друзьям и интеллектуальной беседе.

Дева (с 24 августа по 23 сентября)

Жар-Птица

От золотых перьев этой птицы исходит сияние, которое поражает всех вокруг. Так и представители этого знака зодиака впечатляют окружающих, увлекают за собой. Но Жар-птицы не даются в руки каждому. Дружбу их нужно заслужить. Талантливы во многом и умеют чувствовать собеседника. Могут быть любвеобильны, но при этом хорошие родители.

Весы (с 24 сентября по 23 октября)

Змей Горыныч

Удивительно «взвешенная» личность. Прежде чем принять решение, изучит все за и против. Для него главное - договориться с самим собой. Обладает стрессоустойчивостью. То, от чего бы у другого голова пошла кругом, Змей Горыныч даже не почувствует. Ну разве что на одну треть.

Скорпион (с 24 октября по 22 ноября)

Лиса Патрикеевна

Такие люди никогда не могут сделать все по-простому. Им подавай извилистые пути-дорожки. Попросить напрямую о чем-то? Ну нет, лучше сделать так, чтобы человек сам предложил. Всего-то и нужно немножко поинтриговать. Лиса умеет быть ласковой, но, достигнув цели, способна махнуть хвостом и улизнуть прочь.

Стрелец (с 23 ноября по 21 декабря)

Иванушка

Не так прост, как кажется. Иванушка умеет мгновенно мобилизовываться и принимать правильные решения в сложных ситуациях. Скорее всего, не станет приспосабливаться к чужим правилам, а найдет способ установить свои.

Козерог (с 22 декабря по 20 января)

Колобок

Практичен, смекалист, неприхотлив. Нутром чует опасность и умеет быстро придумать способ избежать ее. Обаятелен. Все особенности своей внешности считает достоинствами и редко комплексует по поводу того, как выглядит.

Водолей (с 21 января по 19 февраля)

Соловей-Разбойник

Уверенный в себе малый. Он-то знает, что от внешности почти ничего не зависит. Главное - преуспеть в чем-то своем, уникальном. Соловей-Разбойник - народный артист в области художественного свиста. В смысле поет противоположному полу дифирамбы и обещает сладкую жизнь. Но разве это под силу вольной натуре? Его манят дорога и новые впечатления.

Рыбы (с 20 февраля по 20 марта)

Василиса Премудрая

Не человек - клад! На все руки мастер: и умную беседу поддержит, и советом поможет. Часто обладает каким-то особым талантом - хорошо поет, танцует, музицирует или рассказывает анекдоты. Что ни день, у них новое увлечение. Иногда тянут время: мол, утро вечера мудренее - в надежде, что проблемы рассосутся. Но когда деваться некуда, принимаются за дело и тут способны на стахановские темпы.