2019-05-07T11:50:24+03:00
Гороскоп

Кто вы из героев русских народных сказок

Читая то или иное литературное произведение, мы нередко делаем выводы: ну этот герой - точно Овен! Или Скорпион. А как же сказки? Там тоже есть немало персонажей с самими разными характерами. На каких же героев похожи представители разных знаков зодиака?
Елизавета НЕБЕСНАЯ
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На каких же героев сказок похожи представители разных знаков зодиака?На каких же героев сказок похожи представители разных знаков зодиака?Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ
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Овен (с 21 марта по 20 апреля)

Щука-волшебница

Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Щука - существо сильное и умное. С такими мощными зубами она всегда все держит под контролем. Тот, кто попадает под ее обаяние, будет играть по заданным правилам. Не мыслит своей жизни без постоянной связи с близкими. И это весьма щедрая личность. Ведите себя хорошо, и Щука исполнит все ваши желания!

Телец (с 21 апреля по 21 мая)

Домовой

Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Очень привязан к своему жилищу. Готов денно и нощно наводить в нем уют. Домовой не любит, когда у него пустой холодильник и лежит пыль. Истинное счастье накрывает его тогда, когда в жилище чисто и пахнет пирогами. Не прочь пошутить и посмеяться - ну как Домовому без проказ?

Близнецы (с 22 мая по 21 июня)

Солдат

Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Представителям этого знака зодиака не занимать смекалки и ума. Они привыкли к постоянному движению и покорению новых высот. Солдат знает, как справиться с возникающими проблемами - и кашу из топора сварит, и неприятеля вокруг пальца обведет. Но самое главное, Солдат умеет мудро обходить препятствия и конфликтные ситуации. Можно сказать, что эти люди обладают неким даром предвидения.

Рак (с 22 июня по 23 июля)

Кощей Бессмертный

Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Постоянно борется с вредными привычками. Но что-то всегда мешает. То ли встречи с друзьями, то ли путешествия, где надо столько всего вкусного попробовать. Кощей - личность активная. К тому же обладает неплохими организаторскими способностями и умеет в жизни выбирать то, что ему важнее, отметая вещи ненужные и отвлекающие.

Лев (с 24 июля по 23 августа)

Леший

Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Порой не обладая внешностью кинозвезды, Леший способен умело подать себя и пользуется повышенным вниманием противоположного пола.

Поддерживает себя в неплохой спортивной форме. Выбирает, как правило, уединенный отдых. Шумные вечеринки и большие компании предпочитает лишь в юности. С годами же отдает предпочтение проверенным друзьям и интеллектуальной беседе.

Дева (с 24 августа по 23 сентября)

Жар-Птица

Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

От золотых перьев этой птицы исходит сияние, которое поражает всех вокруг. Так и представители этого знака зодиака впечатляют окружающих, увлекают за собой. Но Жар-птицы не даются в руки каждому. Дружбу их нужно заслужить. Талантливы во многом и умеют чувствовать собеседника. Могут быть любвеобильны, но при этом хорошие родители.

Весы (с 24 сентября по 23 октября)

Змей Горыныч

Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Удивительно «взвешенная» личность. Прежде чем принять решение, изучит все за и против. Для него главное - договориться с самим собой. Обладает стрессоустойчивостью. То, от чего бы у другого голова пошла кругом, Змей Горыныч даже не почувствует. Ну разве что на одну треть.

Скорпион (с 24 октября по 22 ноября)

Лиса Патрикеевна

Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Такие люди никогда не могут сделать все по-простому. Им подавай извилистые пути-дорожки. Попросить напрямую о чем-то? Ну нет, лучше сделать так, чтобы человек сам предложил. Всего-то и нужно немножко поинтриговать. Лиса умеет быть ласковой, но, достигнув цели, способна махнуть хвостом и улизнуть прочь.

Стрелец (с 23 ноября по 21 декабря)

Иванушка

Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Не так прост, как кажется. Иванушка умеет мгновенно мобилизовываться и принимать правильные решения в сложных ситуациях. Скорее всего, не станет приспосабливаться к чужим правилам, а найдет способ установить свои.

Козерог (с 22 декабря по 20 января)

Колобок

Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Практичен, смекалист, неприхотлив. Нутром чует опасность и умеет быстро придумать способ избежать ее. Обаятелен. Все особенности своей внешности считает достоинствами и редко комплексует по поводу того, как выглядит.

Водолей (с 21 января по 19 февраля)

Соловей-Разбойник

Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Уверенный в себе малый. Он-то знает, что от внешности почти ничего не зависит. Главное - преуспеть в чем-то своем, уникальном. Соловей-Разбойник - народный артист в области художественного свиста. В смысле поет противоположному полу дифирамбы и обещает сладкую жизнь. Но разве это под силу вольной натуре? Его манят дорога и новые впечатления.

Рыбы (с 20 февраля по 20 марта)

Василиса Премудрая

Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Не человек - клад! На все руки мастер: и умную беседу поддержит, и советом поможет. Часто обладает каким-то особым талантом - хорошо поет, танцует, музицирует или рассказывает анекдоты. Что ни день, у них новое увлечение. Иногда тянут время: мол, утро вечера мудренее - в надежде, что проблемы рассосутся. Но когда деваться некуда, принимаются за дело и тут способны на стахановские темпы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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