Хрущевская целина помогла Казахстану, но обескровила центр России

65 лет назад в СССР с подачи первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева стартовала масштабная кампания по освоению целины, в ходе которой в России и Казахстане ударными темпами распахали более 45 миллионов гектаров новых земель - больше чем территория Германии! Для чего все это было нужно, окупились ли вложения и как современная Россия пользуется плодами того проекта?

«...Но тут Сталин умер»

О непростой ситуации, которая сложилась в сельском хозяйстве, тогда говорили на всех уровнях власти. Мало того что аграрный сектор еще не полностью оправился после войны, так еще в 1946 - 1947, а потом и в 1952 - 1953 годах случились засухи, которые снова привели к дефициту зерна: в среднем ежегодно не хватало около 1 миллиона тонн. Поэтому задача - обеспечить продовольственную безопасность СССР - была поставлена еще Сталиным.

- Для этого после войны был разработан сталинский план преобразования природы, - говорит кандидат географических наук, доцент Оренбургского госуниверситета Евгений Семенов. - Если вкратце, то он предусматривал увеличение максимальной урожайности зерновых за счет снижения рисков: создание лесополос вдоль рек и дорог, оконтуривание полей, оптимальное сочетание типов сельхозугодий, строительство прудов и водохранилищ. Многие ученые сегодня уверены: если бы этот план был доведен до конца, увеличение сбора зерна можно было бы провести и без распашки целины. Но тут Сталин умер, к власти пришел Хрущев, который начал развенчивать культ Сталина, а вместе с этим - все его проекты, в том числе и этот план.

Никите нужен был успех

И вот уже на весеннем пленуме ЦК КПСС 1954 года принимается постановление «О дальнейшем увеличении производства зерна в стране и об освоении целинных и залежных земель».

- Хрущев предложил новый курс, - говорит профессор кафедры истории экономики Института общественных наук РАНХиГС Александр Бессолицын. - В какой-то мере это было политическое решение, направленное на мобилизацию общества. Нужна мечта, нужно куда-то ехать, преодолевать трудности, открывать новые места - такова российская традиция. Хрущеву же для укрепления своего положения в партии и обществе нужен был значимый успех. Целина позволяла это продемонстрировать.

Вскоре передовицы газет украсились репортажами о тысячах молодых людей, вдохновленных грандиозным планом партии и отправляющихся в степи Казахстана, Южного Урала и Западной Сибири. О возражениях ученых того времени, предупреждающих о том, чем может закончиться бездумная распашка миллионов гектаров земель, в газетах не было ничего.

Ученых никто не слушал

Практически полное отсутствие научного обоснования проекта - главная претензия специалистов-аграриев. Споров на эту тему велось немало.

- При принятии этого решения не были рассчитаны варианты получения зерна на традиционных, нецелинных землях, - рассказал «Комсомолке» доктор экономических наук, академик РАЕН Михаил Лемешев. - Кстати, целинных земель на «целине» и не было почти - это были перелоги, которые использовались и раньше. Но по-другому: один раз их засеивали, снимали урожай, а потом на 5 - 7 лет оставляли отдыхать, пока земли не накапливали плодородия. Во-вторых, Хрущев уничтожил травопольные севообороты, где для животноводства производились ценные корма.

О том, что эти земли нельзя трогать, говорили многие. Что глобальное вмешательство в достаточно бедные степные почвы приведет к их быстрому истощению, деградации и даже к пыльным бурям. Что есть щадящие технологии использования таких земель, что вспашка пастбищ сократит естественную и очень дешевую кормовую базу для скота… Однако машина набирала обороты, а радостные сообщения о первых успехах перекрывали аргументы ученых.

Только в первый год освоения целины СССР собрал с тех земель 27,1 миллиона тонн зерна - почти треть от всего произведенного в стране! В 1958-м отчитались, что произвели зерна в 1,7 раза больше, чем в последний год жизни Сталина! А в 1960 году целина и вовсе выдала почти 59 миллионов тонн - едва ли не половину всего советского зерна! Но это был пик освоения целины, после которого начали сбываться предсказания ученых.

Романтики, приехавшие в Казахстан, клеили на письма домой марку, прославляющую их трудовой подвиг.Фото: wikimedia.org

Бак солярки за бункер зерна

Почвы и впрямь начали беднеть на глазах, и те из них, что еще недавно спокойно выдавали 12 - 15 центнеров с гектара (ц/га), теперь даже при внесении удобрений едва дотягивали до 7 - 8 ц/га, средняя урожайность в 1961 - 1965 годах рухнула до 6,1 ц/га,

а об экономической эффективности хозяйствования на этих землях комбайнеры-целинники говорили: для того чтобы наполнить бункер, приходилось сжигать по баку солярки. Мало того, в 1962 - 1963 годах целинные районы и впрямь накрыли пыльные бури, которые срывали и без того истощенные слои почвы. Кроме того, массовая вспашка пастбищ привела к тому, что уже в середине 60-х стране пришлось закупать миллионы тонн фуражного зерна за границей.

Получается, что целина в итоге не смогла прокормить Советский Союз?

- В принципе да, - отвечает Александр Бессолицын. - Первые три года урожаи действительно были большими за счет плодородия почвы, но ее надо было обеспечивать удобрениями. Этого не сделали. Кроме того, обескровили Нечерноземье - туда практически не вкладывали средства...

Толчок для вымирания Нечерноземья

Одним из тех, кто предупреждал Хрущева об опасности, которая грозит Нечерноземью в связи с освоением целины, был легендарный политик Вячеслав Молотов: «Я предлагал вложить эти деньги в наше Нечерноземье, а целину поднимать постепенно», - вспоминал он позже. В итоге деньги, предназначенные на село, лавиной уходили в степи, в то время как на уже обжитые районы РСФСР они тратились по остаточному принципу. Многие ворчали тогда, что лучшие спецы, уезжая из своих сел помочь поднять целину, оставались там навсегда - денег у целинных колхозов было много и руководство каждого из них старалось оставить ценный кадр у себя. Пропаганда тех лет этому только способствовала: взять хотя бы фильм «Иван Бровкин на целине», главный герой которого переехал из родного села в степи.

- Молодежь стала уезжать вслед за спецами, что дало очередной толчок к вымиранию деревень Центральной России, - говорит Евгений Семенов.

90% - залежи...

В том, что сотни тысяч юношей и девушек, приехавших покорять целину, совершили настоящий подвиг, сегодня сомнений нет. Но смог ли СССР окупить миллиардные затраты на этот проект и насколько пригодились те земли сегодняшним Казахстану и России?

- Частично окупились, - уверен Бессолицын. - По официальным данным, уже в 1954 - 1961 годах за счет товарного зерна с освоенных земель государство покрыло все вложения в сельское хозяйство этих районов и получило свыше 3,3 миллиарда рублей (в ценах тех лет) чистого дохода.

- Если подсчитать затраты на протяжении всего времени использования этих земель, вплоть до развала СССР, то естественно, что расходы не окупились, - считает Семенов. - Подавляющее большинство целинных хозяйств были убыточными и дотировались государством. С развалом Союза дотации кончились, и они перестали существовать. Если говорить о Казахстане, то там, в междуречье Ишима и Тобола, сохранился зерновой клин - он наиболее благополучно оформился с точки зрения агроклиматических условий. Около половины тех земель до сих пор обрабатывается, благодаря чему Казахстан сегодня является достаточно крупным экспортером пшеницы.

В России же, по подсчетам ученых, заброшено около 90% распаханных в 50-е годы целинных земель. При этом наибольший миграционный поток из сельской местности идет именно из бывших целинных районов: земледелие там нерентабельно, в одряхлевшую инфраструктуру давно никто не вкладывается, работы особо нет...

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