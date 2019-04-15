В Хрущеве сидел маленький Сталин

Памятник Первому секретарю ЦК КПСС работы Эрнста Неизвестного на Новодевичьем кладбище наполовину черный, наполовину белый. И плюсы лидера СССР 50-х-начала 60-х вряд ли перевешивают минусы.

ЧЕЙ КОСМОС

- При Хрущеве наша страна стала первой космической державой мира — это же плюс?

Медведев:

- Увлечение ракетами было искренним. Хрущев отрицательно относился к линкорам и крейсерам, считал их удобной мишенью для противника. А ракеты называл оружием будущего. Думал, что они эффективнее самолетов. Что могут доставить ядерный заряд в любую точку земного шара. И потому открыл огромное финансирование ракетчикам. Создали два ракетных комплекса. Один под Москвой во главе с Королевым, другой на Украине, в Днепропетровске. Что говорить — даже сын Хрущева работал в ОКБ у Челомея! Но сначала то Никита Сергеевич решал военные задачи, не собираясь решать задачи мирного космоса. Однако запуск первого спутника в 1957-м произвел огромное впечатление на весь мир. Хрущев убедился, что выход в космос — это пропагандистский аргумент, успех СССР. Он расширил космическую программу. Собачки полетели в космос. В 1961-м с риском для себя в еще не вполне подготовленной ракете полетел Гагарин. В США поняли, что русские могут доставить атомные бомбы в Америку.

Рудаков:

- Технологические заслуги эпохи Хрущева идут из предшествующей эпохи. Ядерная и космическая программа начиналась при Сталине при кураторстве Берии. При Хрущеве этот технологический цикл вышел на такие достижения, как выход человека в космос. У него было свое представление, что из ресурсов СССР окажет наибольшее влияние на мировые процессы. Ядерные силы считал главным, космические — вспомогательным. Лишь после 1957-го, после запуска спутника Хрущев стал уделять космосу бОльшее значение. А сухопутные силы и ВМФ он на второй план отодвигал, что ограничивало наши возможности — оставляя лишь ядерную дубинку для сдерживания Запада. Что ряд экспертов ставит ему в вину — инструментарий лидера СССР должен был быть максимально широким. А он сделал ставку на самые бронебойные. Что ставило мир на грань ядерной войны — так было и с Берлинским, и с Карибским кризисами.

ОТГРЕБЛИ ОТ КАРИБОВ

- Карибский кризис и мир на пороге ядерной войны — это вина Хрущева?

Медведев:

- Это большей частью вина Хрущева. Он решил доставить ракеты на Кубу, установить их там и создать прямую угрозу для США. Но при нормальном анализе можно было рассчитать, каким резким окажется ответ американцев. Вплоть до начала войны. Со стороны Хрущева это была военно-политическая авантюра. Никита Сергеевич действовал сначала через своих доверенных лиц в Вашингтоне, а потом первым позвонил Кеннеди. Его, кстати, Хрущев недооценил. После встречи в 1961-м сделал вывод, что президент США - слабый лидер.

Рудаков:

- Хрущев не понимал системных различий. Того, что у СССР и США разные возможности влиять друг на друга. Штаты уже окружили Союз своими базами. Ядерное орудие в Турции угрожало югу СССР. Хрущев искал, как установить паритет. Карибский кризис - попытка найти его. Но экспертных оценок, к чему приведет установка наших ракет на Кубе, никто не провел — потому что это было волюнтаристское решение даже не высшего руководства страны, а лично Хрущева. Когда проект провалился, у верхушки СССР возникло ощущение, что лидер не вполне адекватно себя ведет и создает точки напряжения там, где их можно избежать. Его импровизации на международной арене могли дорого обойтись . Но при выходе из кризиса Хрущев проявил способность отыграть назад. Осознал степень деградации советско-американских отношений. А будь на месте Кеннеди, например, генерал Эйзенхаур - все могло кончиться войной.

БЕРИ ШИНЕЛЬ

- Сокращение армии более чем на 2 миллиона человек в несколько приемов — его заслуга или ошибка?

Рудаков:

- После смерти Сталина советское руководство столкнулось с целым рядом вызовов. Что делать с огромной армией и с экономикой, которая такую армию не может прокормить. Одним из решений была ставка на новые виды вооружений при резком сокращение армии. Это был серьезный удар по важным социальным группам советского общества. Карьерные военные оказались очень уязвлены таким решением. Они попали в сложную социальную ситуацию. И не простили Хрущеву этого. Он не додумал эту историю. К системной проблеме подошел с простыми решениями.

Медведев:

- Да, армия была слишком велика, после Великой Отечественной была около 10 миллионов, сокращать начали еще при Сталине — тех, кто старших возрастов и тех, кто без военного образования. Но и 5 миллионов — непосильно для СССР 50-х. Но Хрущев был страшно нетерпелив. Он задумывал реформу и считал, что ее надо выполнить в течении двух-трех месяцев. Так он проводил даже реформу школы — не продумал, что нельзя так быстро сокращать сроки обучения. Например, в 1960-м сразу уволил более миллиона человек — а надо было медленно. Содержать дивизию дешевле, чем ее распустить — всем надо жилье, выходные пособия, устраивать на работу и так далее. Он ничего этого не продумал. Надо было хотя бы два-три года на это отпустить - потому то в армии Хрущева не любили.

ВСЕ НА ПАНЕЛЬ!

- Хрущев переселил страну из бараков и халуп в панельные пятиэтажки — достижение?

Медведев:

- Хрущев отменил то, что называют архитектурой. Он решил построить самые простые дома из самых простых и дешевых панелей. Строительство до тех пор велось медленно. Жилье было второй проблемой после нехватки продуктов. Хрущев решил ее довольно быстро. И это стало благом для СССР. Моя семья смогла получить такую квартиру в Москве - и мы были счастливы. Но система хрущевок, как и многие другие хрущевские проекты, оказалась не продумана — города превратились в серые близнецы. Расчет был, что это лет на 20 лет — а потом их сменят новые формы..

Рудаков:

- Группе архитекторов и строителей поставили задачу создавать технологичные дома, из типовых деталей быстро слепить постройки. У государства не было ресурсов для архитектурных шедевров. Но помимо хрущевок он запустил и серьезные социальные ожидания. Люди ждали, что жизнь будет улучшаться год от года, а к 80-му наступит царство небесное на земле. Но уже в 60-е стало ясно, что это несбыточно, что породило очень серьезное недовольство. И хрущевки уже тогда перестали устраивать.

Никита Хрущев ставил задачу застроить страну панельными пятиэтажками - ему важнее были не "фантазии архитекторов", а переселение страны из бараков в свои квартиры...Фото: фотохроника ТАСС.

КУКУРУЗНАЯ ПАЛОЧКА

- Хрущев подняв целину и, засеяв страну кукурузой, избавил страну от голода - и это плюс?

Медведев:

- Кукурузу «до Хрущева» выращивали в Грузии и на Северном Кавказе. А под Архангельск и за Урал он двигал ее опять же в силу своего импульсивного характера. Раз решил, что это самая выгодная и «быстрая» культура — пусть она будет везде! Не проводя никаких исследований. Я был директором школы в Ленинградской области, получил несколько мешков семян и листок с инструкцией, и на двух гектарах у меня она выросла хорошо, а в соседнем совхозе на 400 гектарах погибла. Было засушливое лето.

Хрущев, придя к власти, стимулировал развитие сельского хозяйства. В 1953 и 1954 годах он считался главным знатоком в этой сфере — ни Молотов, ни Микоян ничего в этом не понимали. До 1956 года деятельность было положительна. В 1954-м выдвинул лозунг: догнать и перегнать Америку по производству мяса, молока и масла. А в 1961-м лозунг — догнать США к 1970-му в экономике в целом. В столовых библиотек и школ хлеб и соль давали бесплатно. После 1957-го все переменилось. Урожайность упала. Сельское хозяйство начало деградировать. Хрущев снова призвал гонителя генетики Трофима Лысенко.

Рудаков:

- Призрак голода постоянно над нами реял — Хрущеву не удалось избавиться от этого наследия. Попытка решить продовольственную проблему распахиванием огромных территорий северного Казахстана имела право на существование. Но Хрущев действовал наскоком. Целина давала отдачу лишь в первую пятилетку своего использования. Потом она опять требовала новых вложений и новых ресурсов, а СССР уже не мог себе это позволить. И проблема, которая казалась решенной за счет целины, вновь ударила по стране. СССР стала закупать больше всех зерна в мире. Это было очень болезненно, не обсуждалось в открытую. Но руководство партии понимало — это провал. И стало одним из фактором недовольства Хрущевым, которое стало формироваться в начале 60-х.

ГРОЗДЬЯ ГНЕВА

- Хрущев допустил расстрелы в Новочеркасске и в Тбилиси, и впервые после гражданской войны в СССР армия в городах стреляла в народ — это хуже, чем ошибка...

Медведев:

- Это была не «вынужденная мера» - это было преступление. Уже в 1960-м возник дефицит продуктов. Стояли огромные очереди за хлебом. Не хватало мяса, колбасы, масла. Народ был страшно недоволен. В Новочеркасске возникла забастовка. Рабочие пришли к директору. Требовали повышения зарплаты. Директор ответил им оскорбительно. И в Новочеркасске решили двинуться в горком партии. Огромная демонстрация, которая шла по городу, страшно напугала Хрущева. Он направил туда Суслова, Микояна и осетинского генерала Плиева, героя войны. Центральные районы города взяли под охрану. Кто отдал приказ стрелять — не знаю. По демонстрантам открыли огонь, погибло много детей, которые сидели на деревьях . События в Новочеркасске были засекречены. Когда я написал биографию Хрущева уже во времена Горбачева, пришло письмо от руководства Ростовской области, что Рой Медведев клевещет на Советскую власть.

Рудаков:

- Сложно представить, чтобы приказ стрелять в народ в 1962-м отдали без отмашки первого лица страны, но документального приказа в архивах не сохранилось, похоже. Хрущев, осудив культ личности Сталина, оставался выходцем сталинской школы. В Новочеркасске действовали большевистскими методами. Логика была такая: разве могут советские люди выступать против своей партии и против своей армии? А раз появились антисоветские элементы — с ними разбираться по большевистски.

В Хрущеве самом сидел маленький Сталин, но не всегда по делу из него выскакивал.

ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ

- Хрущев выпускал сотни тысяч из лагерей — и был прав?

Медведев:

- Хрущев осудил Сталина как преступника, который уничтожил значительную часть ленинской партии — более миллиона коммунистов было осуждено, в Москву вернулось около ста тысяч. Бывшим репрессированным давали пенсии, квартиры, устраивали на работу. Но Хрущев действовал слишком быстро. Разоблачение Сталина было рискованным предприятием. Действия Хрущева на 20-м съезде КПСС и после него разрушили мировое коммунистическое движение. В странах Западной Европы, прежде всего во Франции и Италии, из рядов компартии вышло более двух третей ее членов. Для одних семей в СССР последствия 20-го съезда стали положительными, для других — крайне отрицательными и вызвали негативное отношение к Хрущеву.

Рудаков:

- Речь не об амнистиях, а о реабилитации жертв политрепрессий. Освобождение людей из лагерей началось до 20-го съезда. Сразу после смерти Сталина были освобождены участники «дела врачей». Любой на месте преемника Сталина — Берия, Молотов или Хрущев — все равно это бы сделали. Потому что не могли мириться с ситуаций, когда за каждым из них могут придти. Они не хотели этого и систему ГУЛАГа и репрессий демонтировали бы так или иначе. А вот публичное развенчание, публичное оплевывание прошлого — это внесло раскол в общество.

Время требовало титанов, но титанов, которые бы спасли советский проект уже не было.

Будущий президент США Ричард Никсон (в лодке второй справа) и Никита Хрущев приветствовали участников заплыва по Москве-рекеФото: фотохроника ТАСС.

СВОЙ ВЗГЛЯД

Юрий ЕМЕЛЬЯНОВ: Коммунизм построить он не мог

У автора серии книг об эпохе Сталина и Хрущева свое отношение к роли Никиты Сергеевича в исторических событиях середины 20 века.

- Разоблачение Сталина в 1956 - главная ошибка Хрущева?

- Без учета внутриполитической борьбы рассматривать его выступление на съезде нельзя — доклад Хрущева был сделан спонтанно. Эти был ход против Молотова. С июльского пленума 1955-го борьба началась. Тогда Хрущев впервые поднял руку на Сталина. Хрущев от себя обвинения в репрессиях отводил. Главное что он сказал - сколько пострадало делегатов 17 съезда. Хрущев преуменьшил масштабы репрессий. И давал съезду понять — что он то, Хрущев, никогда не тронет делегатов съезда. А когда говорил об ошибках Сталина в военном руководстве, привел в пример провал Харьковской операции — но ведь ее сам Хрущев вместе с Тимошенко позорно и провалили! Но уже в январе 1957-го года он скажет — дай бог каждому быть таким марксистом как Сталин. Хрущев быстро понял последствия такой десталинизации. За 11 месяцев произошли восстания в Венгрии, Познаньское восстание в Польше, когда Хрущев срочно полетел в Варшаву и наговорил там грубостей польскому лидеру Гамулке. Все коммунисты мира были шокированы. В итоге в посольстве КНР в Москве Хрущев фактически дал задний ход. И десталинизацию притормозили до 1961 года, когда Сталина вынесли из Мавзолея.

- Хрущев сначала отдал Китаю наши Порт-Артур и КВЖД, а потом отношения с КНР довел до критических?

- Еще договор 1950-го года предусматривал передачу Порт-Артура и КВЖД. Но во время боев в Корее наши самолеты базировались в Порт-Артуре. А по КВЖД мы перебрасывали ресурсы для наших военных.

Когда в 1958 году на Ближнем Востоке высадились американцы и британцы, Хрущев в Пекине вместе с Мао Цзэдуном написали резолюцию, что империалисты могут развязать мировую войну — и эта война похоронит всех. Это июнь 1958-го. А в октябре был тайный визит Хрущева, когда с трапа самолета он начинает проклинать Пекин — китайцы слишком активно требовали у нас атомную бомбу, у них возник кризис с Тайванем. КНР хотели ученых, которые им сделают бомбу. Игорь Курчатов рвался в Китай — ему в СССР было уже не интересно. Китайцы это знали. Но в СССР говорили, что Китай создать атомный проект не сможет.

- Хрущев отдал Крым Украине — и заложил бомбу на десятилетия.

- Он не мог предположить, что через 37 лет СССР не станет и Украина окажется отдельной страной. Зимой 1954-го он еще не занимал такого положения, чтобы диктовать свою волю «товарищам по партии». На первом месте был Маленков. Но члены ЦК стали побаиваться роста влияния Маленкова и избрали Первым секретарем ЦК Хрущева. Члены Политбюро на сессиях Верховного Совета выступали вместе. А Хрущев очень лелеял интересы Украины. На одной из сессий Верховного Совета он потребовал, чтобы кроме областей, которые перешли в состав УССР в 1939-м, на западе Украины присоединили и Холмщину — часть Польши восточной. Оттуда было родом его вторая жена, Нина Петровна. Хрущев обожал украинские песни, но не говорил по украински.

Передача Крыма внутри СССР не вызывала больших вопросов у верхушки страны — потому что ни один из членов Политбюро не мог представить возможных геополитических последствий..

- Если бы Хрущева не сняли в 1964-м в какой стране мы бы жили?

- Хрущев готовил новую конституцию. Программу составлял вместе с Микояном и директором института мировой экономики. Но план построения коммунизма за 20 лет он бы катастрофически провалил. И трещины в коммунистическом движении не склеил бы — от него отшатнулись поляки, венгры, китайцы. Хрущев не просчитывал свои действия стратегически.

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