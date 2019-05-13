Умерла самая известная в США жертва пластики — 84-летняя звезда телешоу Эльза Паттон

В США скорбят по Эльзе Паттон: звезда реалити шоу «Реальные домохозяйки Майами» ушла из жизни в 84 года. Светская львица и любимица западных таблоидов снималась в популярном телепроекте с 2011 по 2013 годы вместе со своей дочкой Марисоль. Сериал рассказывал о праздной жизни богатых дам в светских домах Майами. В телепроекте Паттон прозвали «мама Эльза».

- Эльза скончалась в своем доме в окружении любящей семьи. Поднимите бокал шампанского в память о ней, - цитирует близких покойной Daily Mail.

Эльза снималась в популярном телепроекте "Реальные домохозяйка Майами". Фото: кадр видео.

Кроме съемок в реалити-шоу Эльза Паттон прославилась как одна из самых известных в США жертв пластической хирургии. Когда-то она была привлекательной женщиной с тонкими чертами лица, которые со временем, благодаря искусству хирургов, превратились в грубую маску.

Когда-то она была милой женщиной с тонкими чертами лица, которые со временем превратились в грубую маску. Фото: кадр видео.

Состоятельная домохозяйка решила, что лучше стать силиконовым монстром, чем покрыться морщинами. Эльза не раз делала круговую подтяжку кожи, пластику носа, век и бровей, вставляла филеры в скулы.

Эльза не раз делала круговую подтяжку кожи, пластику носа, век и бровей, вставляла филеры в скулы. Фото: кадр видео.

Съемки в известном телепроекте «Реальные домохозяйки Майами» только подстегнули азарт Эльзы к пластике. Став телезвездой, она с удвоенной силой принялась совершенствовать свою внешность. Уже ко второму сезону телешоу Паттон обзавелась чрезмерно пухлыми губами: женщина настолько накачала их филерами, что, казалось, эта часть лица живет своей отдельной жизнью.

Из-за ботокса у Эльзы была очень своеобразная мимика. Фото: кадр видео.

Из-за неудачной пластики улыбка Эльзы стала напоминать улыбку Гуинплена - персонажа фильма «Человек, который смеется»: пухлые губы и сильно натянутая к вискам кожа.

Эльза до последнего охотно позировала перед камерами и раздавала интервью. Фото: кадр видео.

Не чуралась телезвезда и косметических процедур, особенно она обожала уколы ботокса. Из-за инъекций ее лоб и часть лица оставались неподвижными, и благодаря этому в разговоре у Эльзы была своеобразная и несколько пугающая мимика.

Иногда выражение лица телезвезды при разговоре было просто пугающим. Фото: кадр видео.

Тем не менее, 84-летняя светская львица до последнего оставалась бодрой и общительной, любила светские мероприятия и охотно раздавала интервью. Подкосила Эльзу лишь смерть мужа, скончавшегося в феврале 2018 года — они прожили душа в душу 50 лет.

Состоятельная домохозяйка решила, что лучше стать силиконовым монстром, чем покрыться морщинами. Фото: кадр видео.

Дональд всегда потакал капризам жены, в том числе и ее страсти к пластике. У Эльзы остались двое детей — дочь Марисоль и сын Томас, невестка Светлана и внук Хантер.

Эльза снималась в реалити-шоу с 2011 по 2013 годы. Фото: кадр видео.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Сделали и пожалели: 10 бывших красавиц, которых испортила пластика

Знаменитости, своим примером доказавшие, что в эстетической хирургии главное - вовремя остановиться [фото]

Бывшие красавицы, пожалевшие о пластике: кто они?

Кто из женщин не мечтает оставаться молодой и привлекательной как можно дольше? «Коплю на пластику, в 40 лет пойду к хирургу», - один из самых популярных постов в соцсетях. Но всегда ли скальпель – это то волшебное средство, которое вернет былую красоту? Даже самые дорогие операции не гарантируют стопроцентный результат. Доказательство тому – известные красавицы, потратившие на поход к хирургу кучу денег, и получившие взамен перекроенное до неузнаваемости лицо. Что лучше: стареть естественно или жить от операции к операции и все меньше походить на себя прежнюю? Перед вами – 10 звезд, которые хотели усовершенствовать свою внешность, но что-то пошло не так (фото).