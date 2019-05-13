2019-05-13T14:25:52+03:00
Политика

"Новую украинскую церковь" ждет раскол

Революцию планирует лже-патриарх Филарет
Роман ГОЛОВАНОВ
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Раскольник Филарет грозится объявить Собор. Видимо, на нем Денисенко хочет свергнет своего противникаРаскольник Филарет грозится объявить Собор. Видимо, на нем Денисенко хочет свергнет своего противникаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В незалежной продолжаются религиозные войны. Досиживающий свой президентский срок Петр Порошенко под конец карьеры выбил у Константинополя православную автокефалию (независимость). Тогда образовалась «новая украинская церковь». Внутри нее власть никак не могут поделить два патриарха — Филарет Денисенко и Епифаний Думенко. Один не хочет разговаривать с другим.

- Разве это общение? Когда каждый день нужно управлять церковью. Потому общения нет. Из-за того, что нет общения - а оно должно быть - церковь разделилась. Потому сейчас моя задача как патриарха сохранить украинскую церковь. Допускаю (раскол, - ред.) Но мы создадим единую церковь, - сказал Филарет.

Раскольник Филарет грозится объявить Собор. Видимо, на нем Денисенко хочет свергнет своего противника.

- Если дробление пошло, то оно стремится к бесконечности, - поделился с «КП» протоиерей Андрей Ткачев, бежавший с Украины после Майдана. - Монолитность присуща здоровому организму. А распад — признак смерти. Филарет очень амбициозный человек, он «крестный отец» всех украинских проблем. Именно Филарет создал Киевский Патриархат, с чего и начался раскол. Константинополь попал в капкан, выдав Украине автокефалию. Это произошло с подачи Порошенко. Все расколы церковные происходят не без помощи государства. Если Киев не остановится, то будут новые антицерковные законы, продолжатся людоедские захваты храмов. Если все прекратиться, то раскольники долго не проживут без внешней подпитки. И наступит тихая и спокойная жизнь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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