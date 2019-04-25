National Interest: Причиной провала Порошенко на выборах стала его антироссийская политика

СЕГОДНЯ 06:34 2019-04-25T06:53:07+03:00

Американский журнал отмечает, что президент Украины допустил много ошибок, но именно эта сыграла решающую роль

Изменить размер текста: A A

Причиной оглушительного поражения пока еще действующего лидера Украины Петра Порошенко на президентских выборах стала его антироссийская политика, пишет американский журнал The National Interest.

При этом издание отмечает, что пока Порошенко был у власти, он допустил множество ошибок: «экономический кризис в стране, сокращения бюджета в социальной сфере, девятикратный скачок цен на газ» – все это, конечно, повлияло на то, что он потерял доверие граждан, «но не стало решающим фактором».

По мнению автора статьи, главной причиной провала Порошенко стали его попытки разделить украинцев на «истинных патриотов» и «пророссийскую пятую колонну», а также постоянные заверения сограждан в том, что якобы именно Россия – источник проблем Незалежной. Поэтому, как считает обозреватель NI, «русскоязычные регионы» Украины и проголосовали за шоумена Владимира Зеленского.

Однако, отмечает автор, как Порошенко ни старался, ему не удалось истребить симпатию украинцев к России.

К слову, как писал сайт kp.ru, ранее израильский журналист выдвинул собственную версию непопулярности Петра Алексеевича среди соотечественников: по его мнению, Порошенко проиграл выборы из-за «русской водки». Вернее, ее отсутствия.

Напомним, в минувшее воскресенье на Украине прошел второй тур президентских выборов. Победил Зеленский, он набрал в три раза больше голосов, чем Порошенко – 73,32%. Сам же Порошенко признал свое поражение, но уже заявил, что рассчитывает снова возглавить страну по итогам следующих выборов.

Инаугурация новоизбранного президента должна состояться не позднее, чем через 30 дней после официального оглашения окончательных итогов выборов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Чем займутся Порошенко и Зеленский после выборов президента Украины 2019

До инаугурации нового лидера действующим главой государства остается Петр Порошенко. А чем в это время будет занят Владимир Зеленский (подробности).

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/704496" frameborder="0"></iframe> Зеленский стал новым президентом Украины.Окончательные данные ЦИК объявит только завтра, но уже сейчас понятно, что следующие 5 лет Украиной будет править комик Владимир Зеленский

ИСТОЧНИК KP.RU