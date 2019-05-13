Кокорин получит золотую медаль чемпиона России, а Павел Мамаев - благодарность от ФСИН

В воскресенье футболисты «Зенита» уже в ранге чемпиона России принимали у себя на Крестовском острове ЦСКА. Армейцы, которым для попадания в Лигу чемпионов (а это первые три места), нужна была только победа, открыли счет. Но потом три мяча хозяев перевернули игру и «Зенит» подтвердил свой класс - 3:1.

А после матча, когда 65-тысячный стадион праздновал чемпионство «Зенита», гендиректор «сине-бело-голубых» Александр Медведев сообщил, что Александр Кокорин тоже получит золотую медаль, как и все футболисты «Зенита». Напомним, что Кокорин в этом чемпионате России успел сыграть три матча прошлой осенью. И хотя форвард, выходя на замену, провел на поле всего 73 минуты, его фамилия сразу оказалась в наградном списке команды.

Ранее, главный тренер команды Сергей Семак, заявил, что он хотел бы, чтобы Кокорин остался в «Зените»». А это значит, что с 28-летнем форвардом могут продлить контракт, который заканчивается 30 июня.

Но Александр Кокорин и Павел Мамаев, которых приговорили к полутора годам колонии, еще находятся в СИЗО. О том, как дальше может развиваться судьба футболистов в эфире «Радио «КП» рассказал Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников

Александр Кокорин и Павел Мамаев, которых приговорили к полутора годам колонии, еще находятся в СИЗОФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Иван, в каких условиях будут досиживать это лето Кокорин и Мамаев?

- Сейчас есть несколько вариантов развития событий. Один из них – написать заявление, остаться работать в хозяйственном отряде. Потому что можно, например, разносить там еду или делать какие-то вещи на кухне – чистить картошку, еще что-то.

- То, для чего профессия не нужна?

- Да. Но при этом есть еще вариант, что они уедут в один из регионов в колонию, но оттуда они имеют право написать ходатайство на условно-досрочное освобождение. Потому что на сегодняшний день они отбыли в СИЗО уже более 240 дней, что приравнивается к 360 дням фактически. То есть это уже больше половины срока. (При пересчете срока из СИЗО в колонии общего режима день идет за полтора).

А по закону, после половины отбытого срока они имеют право подавать на условно-досрочное освобождение. Учитывая, что характеристики положительные, а, например, у Павла Мамаева даже есть благодарности от Федеральной службы исполнения наказаний…

- Наверное, за то, что в футбол с ними играл?

- Да, за то, что он играл в футбол. Но не с ними, а со своими сокамерниками. Благодарности за то, что он принимал активное участие в этом процессе, был готов к этому матчу, был готов тренировать ребят, всячески им содействовал.

- В общем, вел общественно-полезный образ жизни. Иван, а что им сейчас выгоднее, на ваш взгляд, оставаться в СИЗО или отправляться в колонию и писать заявление?

- На самом деле писать заявление никто не запрещает и в следственном изоляторе. В течение 10 дней с момента поступления всех документов в следственный изолятор они могут написать соответствующее заявление, естественно, если не будут обжаловать. А я считаю, что обжаловать здесь не нужно, потому что есть реальная возможность выйти на свободу немножко пораньше через условно-досрочное освобождение. По крайней мере, я думаю, суд должен будет воспринять все аргументы.

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