В Москве поставили памятник ерунде

Ох уж это современное искусство. Каждый раз преподносит новые сюрпризы. Одни художники пишут картины собственной кровью. Другие вместо кистей используют грудь или пятую точку. Третьи мастерят скульптуры из мусора. А четвёртые ставят памятник ерунде. Как это случилось в Войковском районе - во дворе дома номер три 2-го Новоподмосковного переулка.

- Как говорится, беды ничего не предвещало, - рассказал мне местный житель Николай (поклонник Микеланджело и Родена, на минуточку). - Не было никаких собраний потому поводу. Голосования тоже. Вот это просто привезли и плюхнули в клумбу. Вам не кажется, что скульптура несколько недоделана?

С дельным видом знатока я обошёл вокруг ерунды несколько раз и, наконец, отыскал нужный ракурс. Если стоять спиной к Академии МВД и лицом к женской консультации, то в темно-зеленой глыбе узнаются черты лица. Морщинистый ухмыляющийся рот. Горбинка кривого носа. Глазные яблоки, выпавшие из орбит... Помню, в детстве у моего соседа-алкоголика была точно такая же физиономия.

- Ещё похоже на привидение в мультике про Карлсона, - говорит Николай. - На кучку фекалий. На гоблина. И на безносого слона.

Ерунда вытерпела оскорбления с каменной стойкостью.

- А кто автор этой работы? - спросил я. - Не вижу подписи.

- Да он, наверное, прячется, - распалялся Николай. - Может быть, даже за границей. Точнее, она. Писали, что это некая Наталья Царева.

Я нашёл в соцсетях похожую. Научный сотрудник художественного музея. Училась по специальности «история искусств». Родной город - Москва. Написал сообщение. Мол, Наталья не ваших от рук дело. Она ответила «нет».

- А почему, кстати, памятник так прозвали? - спросил я Николая и других жителей, которые к нам подошли.

У нас образовался своеобразный митинг.

- Да потому что кого ни спроси, все говорят, что это «какая-то ерунда», - объяснила мне женщина с собачкой на поводке. - Это уже не вычеркнешь. У меня сын звонит другу и говорит: «Встречаемся через пятнадцать минут возле ерунды».

Среди бунтарей нашёлся голос, который лично мне показался разумным.

- Вы видите эти выемки? - мужчина указал на те самые глазные яблоки, которые выпали. - Сюда должна насыпаться земля. И будет казаться, что цветы растут прямо из камня. Если из листья будут виться, то вообще красота.

Участники митинга были серьезно побиты. В идеологическом плане.

- Так никто же их сюда не сажает, - заметил Николай.

Все начали расходиться.

А я на всякий случай вскарабкался на ерунду (вдруг там что-нибудь интересное). Но кроме птичьего помёта, ничего не увидел.

АРТ-ОБЪЕКТ С ДУШКОМ

А теперь прокатимся до станции метро «Отрадное» и заглянем в парк «Чермянка». Совершенно изумительное место, которое долгое время было заброшенным. Но сейчас этот природный уголок облагородили. И местные жители его полюбили.

Вдоль речушки протянулись велосипедные дорожки. Появились скамейки, детские площадки, столики. И при этом никакой коммерции и торгашей.

Однако в Сети этот парк прославился не потому, что он такой уютный и красивый. А потому, что на его территории установили несколько арт-объектов, напоминающих каловые массы. Причём на палке.

Автор композиции Николай Полисский тысячу раз объяснял (и мне в том числе), что на самом деле это рыболовные снасти, которые называются верши. Но бесполезно. Неприличный образ прирос к этим штуковинам намертво. Даже в местной управе согласились, что арт-объекты напоминают калачи в детском горшке и сообщили «Комсомолке», что установку рыболовных снастей с ними никто не согласовывал.

Современное искусство в парке "Чермянка" у москвичей вызывает вопросы.Фото: Павел КЛОКОВ

Полисский обиделся и заявил, что в Москве живут дикари, ничего не понимающие в искусстве. Привыкли к головешкам Ленина и Пушкина, а как включить образное мышление, так фигушки.

На майских праздниках в «Чермянке» было столько народу, что столики занимали в пять утра. Несмотря на многочисленные объявления о том, что жечь костры и использовать мангалы для приготовления пищи запрещено (штраф от трёх до четырёх тысяч рублей), шашлык жарят практически все.

Я подошёл к одной компании и спросил:

- Как вам такое искусство?

- Ничего, - улыбаются в ответ. - Аппетит не портит.

В целом, все опрошенные мною люди не узнают в плетёной лозе рыболовных снастей. А видят сами понимаете что. Или вовсе не знают, что ответить.

- Я считаю, что если есть сходство с чем-то неприличным, значит, надо было поменять задумку, - поделился с «КП» житель Мытищ Сергей Харыбин. - В одном городе как-то установили памятник горняку. Он держит в руке кирку. И если смотреть на лицевую часть, все прекрасно. Но если глянуть сбоку, то эта самая кирка напоминает мужской орган. В боевом состоянии. Такие вещи нужно отслеживать, чтобы люди над тобой потом не смеялись.

А НАМ ЛЕТАТЬ ОХОТА

Возле станции метро «Ясенево» установлено ещё одно чудо скульптурной мысли - памятник «Парящие в Ясеневе».

Скульптуры у станции метро "Ясенево" на юго-западе Москвы.Фото: Павел КЛОКОВ

Выглядит весьма любопытно. Отец семейства, раскинув руки, летит над землёй. Над ним то же самое делает его сын, насаженный на железный штык. Мальчика в народе немедленно прозвали «Шаурмой для каннибала». В ста метрах, у другого выхода метро, есть вторая часть композиции. Это лысая женщина (видимо, жена) с прямоугольным, как телевизор, животом, внутри которого виден ещё не родившийся ребёнок. Правда, по комплекции младенец схож с детьми трёхлетнего возраста.

К автору скульптуры у прохожих возникают вопросы.Фото: Павел КЛОКОВ

В общем есть над чем поразмыслить. Это тебе не какушки в парке «Чермянка». Тут - мечты человечества о полетах и стремление к свободе. Идея крепкой семьи. Правда, папаша с сыном решили из неё ненадолго свалить. Как раз накануне родов.

У прохожих вся эта композиция вызывает самые разные ассоциации. Один решил, что это памятник жертвам Чернобыля. Другой разглядел в лысой женщине Февронию. Третий уверен, что общая задумка произведения связана с космосом.

Как выяснилось, официально памятник называется «Дельтапланеризм». Хотя дельтапланом здесь даже не пахнет.

КАКИЕ ЕЩЁ В МОСКВЕ ЕСТЬ ЛЮБОПЫТНЫЕ ПАМЯТНИКИ

- «Счастливый пятак» в Марьине, напоминающий колодезный люк, вокруг которого выбиты в граните названия столичных вузов. Там же можно найти зачетку и два башмака. Студенты влезают в них перед экзаменами и бросают в счастливый пятак монетки. На удачу.

- Памятник сырку «Дружба» на улице Руставели. Ворона и лисица из знаменитой русской басни держат в лапах «Дружбу». Композиция отлита в бронзе и потому обошлась заводу «Карат» в копеечку. Точнее, в полмиллиона долларов.

- «Человек в дереве» в парке за станцией метро «Фрунзенская». Издалека напоминает зеленое дерево. Поближе - женщину, которая распростерла большой платок. Ещё ближе - можно разглядеть множество человеческих лиц.

КСТАТИ

В подмосковных Луховицах установили памятник огурцу. Сразу кажется, что это связано с застольем и употреблением спиртных напитков. На самом деле, смысл глубже. В 90-е годы этот овощ буквально спас жителей Луховиц. Во время хороших урожаев огурцы приносили неплохую прибыль, за счёт которой горожане и выживали. Получается, что для них этот овощ чуть ли не священный. Вот и решили увековечить.

«СОВРЕМЕННЫЕ ХУДОЖНИКИ ИЩУТ, ЧЕМ ЗАЦЕПИТЬ»

- К сожалению, далеко не все скульптуры в Москве достойны того, чтобы их устанавливали, - рассказал «КП» профессор художественного института имени В. Сурикова, скульптор в третьем поколении Александр Рукавишников. - Казалось бы, памятник ерунде. Этакая безделушка, которую может слепить даже ребёнок. Но любой профессионал вам скажет, что она выполнена без знаний формалистической скульптуры. Это только кажется, что такие абстрактные вещи делаются тяп-ляп. Там есть свои традиции и законы. Вторая работа (та, что в Ясеневе) - вполне заслуживает внимания. Все прицепились к этой железке, которая проходит сквозь ребёнка. Но это такой приём. Могу привести пример из собственного творчества. Мне нужно было изобразить революционные события. И передать, насколько они были страшными и кровавыми. Я думал, думал - и слепил людей без голов... Ну и по поводу «Чермянки». Сама идея отличная. Жаль только, что эта лоза сухая. Она не цветёт и не вьётся. Была бы живой, в ней точно никто не увидел бы фекалий. Вы поймите. В наш информационный век художники делают все, чтобы их заметили. Один французский художник, например, лепит свои скульптуры из каловых масс. То есть его работы не напоминают экскременты, они из них сделаны. И ничего. Весьма модный автор. Парижане считают за честь приобрести его работы.