Пилоты не виноваты, что их не научили летать

Сейчас, когда дым над полосой Шереметьево и всем тем, что окружало тот полёт уже развеялся, можно разглядеть факты, которые остались. Самолёт взлетел и в наборе получил проблемы в виде скачка по напряжению. Вроде бы из-за молнии. Зачем они туда полезли и так ли он был опасен, этот грозовой очаг, знает только комиссия. Которая сейчас молчит и глубокомысленно закатывает глаза к потолку.

В любом случае, самолёт отработал штатно и перешёл в один из своих трёх обычных режимов: “Direct mode”. Обычный режим, только лететь надо на руках. Инструкции предписывают воздержаться от длительного полёта в этом режиме. Но и о срочном возврате на аэродром там ничего не написано. Режим, все же, не является аварийным.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/707229" frameborder="0"></iframe> Авиакатастрофа в Шереметьево: Выживший пассажир выложил видео эвакуации.

Но ситуация с подготовкой летчиков в России сейчас такова, что при рядовом НЕ автоматическом, ручном, заходе на посадку, надо выводить на поле весь пожарный состав и вспенивать полосу.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/706943" frameborder="0"></iframe> Видео приземления горящего самолёта Москва-Мурманск.

До 5 мая об этом ещё не знали. При посадке в ручном режиме пилот на Суперджете (как, впрочем, и на Айрбасе) управляет джойстиком (сайд-стиком).

Но в училищах этому не учат. Да, немного обучают при устройстве в авиакомпанию, но потом снова ежедневные полёты в автомате. Компании прямо запрещают ручное пилотирование, даже в ясную погоду. Так спокойней - включай автопилот и лети. А за 3 часа тренажера раз в полгода приобрести навык очень сложно. (Да и кучу остальных процедур за это время нужно отработать).

Денис Евдокимов устремляется к земле - посадить лайнер, во что бы то ни стало!!! Топливо решают не вырабатывать. С первого раза зайти на посадку не получается и капитан уходит на второй круг. Заход сложный, но все же штатный. Приходится пилотировать вручную, ориентируясь на непривычные планки на приборе, учитывать крепкий ветер слева, да ещё и повышенную массу. Во второй попытке явный перелет. И все-таки командир, уже на середине полосы, дожимает лайнер к земле, да так, что тот аж отскакивает. Отскакивает прекрасный самолёт, которому не довелось летать. Ни ему, ни остальным собратьям, которые стоят у стенки по всему миру. Нет запчастей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/706951" frameborder="0"></iframe> «Суперджет» загорелся после приземления.

За 8 лет так и не смогли наладить их поставку. А к Боингам и Айрбасам запчасти есть. И они летают. Так может в Росавиации подумать и об этом? Чтоб два раза не вставать.

ЕЩЕ МНЕНИЕ

Летчик о трагедии в Шереметьево: Я посадкой то, как шел "Суперджет", назвать не могу. Это был неконтролируемый удар о земной шар

Пилот, посадивший аварийный Ту-154М на бетонку в Коми в 2010 году, Андрей Ламанов дал оценку некоторым выводам по катастрофе в Шереметьево (подробности)