Британские СМИ: «Даже муж Терезы Мэй думает, что ей пора бы в отставку»

Как выяснили британские журналисты, даже Филипп Мэй — муж действующего премьер-министра Терезы Мэй — уговаривает её добровольно выйти в отставку.

— Лучше тебе уйти самой, чем быть сброшенной с трона в ходе борьбы за власть, — приводят его слова репортёры лондонского ежедневника Sun.

По словам источников газеты, Филипп «нежно любит жену», желая ей только добра. И на такие уговоры идёт не от хорошей жизни. Скоро исполнится три года с момента референдума о выходе Британии из ЕС («Брексита»), а лондонский кэб и ныне там.

Брюссель («столица» Евросоюза) требует от Англии отступные в размере около 50 млрд евро: таковы убытки континентальной Европы, например, от выхода Альбиона из зоны свободной торговли. Кабинет Мэй пытается торговаться, парламент один за другим отклоняет разработанные премьером «дорожные карты» по выходу из ЕС…

Оппозиция упрекает сотрудников Мэй, что те попросту «сбегают» с рабочих групп по обсуждению «Брексита», а бывшие члены кабинета министров ещё более откровенны:

— Я не знаю другого премьера от консерваторов [то есть партии Мэй], который бы настолько бездарно вёл переговоры с ЕС, — цитирует Sun слова высокопоставленного источника в британских элитах.

А влиятельные члены этой партии (например, нынешний министр иностранных дел Джереми Хант) почти открытым текстом заявляют, что готовы сместить Мэй и устроить свой, «правильный Брексит».

Так что, возможно, последовать совету мужа — лучшее, что женщина-политик сейчас может предпринять.

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