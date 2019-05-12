2019-05-12T15:00:39+03:00
В мире

Играющую в футбол Терезу Мэй высмеяли в сети

Премьер-министр Великобритании опубликовала видео, на котором играет в мяч с детьми [видео]
Марина ВЕНЦОВА
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Играющую в футбол Терезу Мэй высмеяли в сетиИграющую в футбол Терезу Мэй высмеяли в сетиФото: REUTERS
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Британский премьер-министр Тереза Мэй опубликовала в «Твиттере» видео, на котором она играет в мяч с детьми. Политик подписала его - "Историческая неделя для английского футбола".

При этом она добавила, что футбольные клубы "вдохновляют детей, взрослых и премьер-министров", тем самым Мэй прокомментировала выход английских клубов "Ливерпуль" и "Тоттенхэм" в финал Лиги чемпионов.

Тереза Мэй сыграла в футбол .

Под видео сразу начали появляться высмеивающие политика комментарии. «Невероятно, но факт: футболист из Вас лучше, чем премьер-министр», - написал один из пользователей соцсети. «Делать что-либо хорошо – это чуждая для Вас концепция?", - интересуется другой подписчик британского премьера. «Столько голов в свои ворота, что я бы задумался о выборе другого вида спорта», - пишет третий пользователь.

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, Тереза Мэй уже не первый раз удивляет интернет-сообщество своими движениями. Ранее она приняла участие в стихийном танцевальном флешмобе в Южно-Африканской республике. Позже премьер-министр Великобритании удивила своим танцем со скаутами в Кении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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