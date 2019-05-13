2019-05-14T00:06:37+03:00
Общество

Первый из пострадавших в авиакатастрофе в Шереметьево выписан из больницы

В НИИ Вишневского и Склифосовского лечение продолжают проходить девять человек
Анастасия ВАРДАНЯН
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"Суперджет-100" 5 мая сгорел при посадке в Шереметьево"Суперджет-100" 5 мая сгорел при посадке в ШереметьевоФото: REUTERS
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В понедельник, 13 мая, в Минздраве сообщили хорошую новость. Первый из пострадавших в катастрофе Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) был выписан из больницы. Восемь дней пассажир провел в Федеральном научно-исследовательском центре (ФМБА России) и этого времени хватило для полного восстановления.

- Он выписан из медучреждения в удовлетворительном состоянии, - сообщили "КП" в пресс-службе Минздрава России.

Это единственный из пострадавших в авиакатастрофе, который проходил лечение в ФМБА. Еще девять человек были госпитализированы в НИИ Склифосовского и Вишневского. Пока о выписке речи не идет. У большинства из них серьезные ожоги.

- В НИИ Вишневского находятся четверо пассажиров. Один - в тяжелом состоянии, ближе к средней степени тяжести. Три пациента - в состоянии средней степени тяжести, близком к удовлетворительному. В НИИ Склифосовского: одна пациентка - в тяжелом состоянии, стабильна, находится в сознании. Состояние четверых членов экипажа оценивается по тяжести как среднее, близкое к удовлетворительному, - рассказали о состоянии пострадавших в Минздраве.

Напомним, вечером, 5 мая самолет "Москва-Мурманск" вернулся в аэропорт "Шереметьево" почти сразу после взлета. После аварийной посадки произошло возгорание. В авиакатастрофе погибли 41 человек. В списке только один член экипажа - 21-летний бортпроводник Максим Моисеев.

Авиакатастрофа в Шереметьево: 41 погибший.Спастись из горящего в Шереметьево самолёта смогли только 37 из 78 человек, что были на борту. Остальные погибли...

ИСТОЧНИК KP.RU

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