"Теперь будут по каждому чиху сажать "Суперджеты": эксперты заподозрили заговор конкурентов вокруг российского самолета

Почему сразу после ЧП в Шереметьево пошла череда инцидентов с "Суперджетами" - летчики и операторы аэропортов перестраховываются или вылезли на свет божий все проблемы этого самолета - специально для "КП" прокомментировал заслуженный летчик-испытатель СССР Виктор Заболотский.

- Скорее всего, обе версии имеют право на жизнь: и перестраховка, когда «обжегшись на молоке, дуешь на воду», и более тщательный подход к безопасности, - начал разговор Заболотский.

Но и есть еще одна причина резко негативного отношения к "Суперджетам".

- Авиационный рынок насыщен "Боингами" и "Аэрбасами", - продолжил летчик-ас. - Как вы думаете, понравится им то, что появился новый самолет? Поэтому я вполне допускаю, что представители этих мировых гигантов выходят на руководство российских эксплуатирующих компаний и убеждают их находить повод для отказа от полета на Суперджетах. Командирам (я предполагаю такую возможность) говорят: малейший повод — отказывайтесь. Лампочка не горит — не полечу. Один отказ, другой, третий — и все: мы на «Сухих» не летаем, приобретаем другие самолеты. Даже несмотря на то, что каждый отказ — это убытки для эксплуатирующей компании.

С этой точкой зрения согласен и известный летчик-испытатель, хорошо знакомый с Суперджетами (он пожелал остаться неназванным )

- Видна позиция эксплуатирующих авиакомпаний — дискредитировать Суперджеты, сейчас для этого как раз есть благоприятный повод, - сказал он. - Будут по каждому чиху возвращать самолеты (не долетев до аэропорта назначения — ред.) — мол, смотрите, что вы производите.

Востребованность самолета "Сухой Суперджет".Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

- А тогда зачем же они раньше приобретали эти самолеты...

- Это сложный вопрос. Что бы ни говорили о высокой доле импортных комплектующих, Суперджет — это российский самолет, он производится на четырех отечественных предприятиях. Это же вопрос политики. А сейчас маятник качнулся в другую сторону, и авиакомпании, похоже, хотят найти повод, чтобы отказаться от Суперджетов в пользу зарубежной техники. И журналисты играют в этой истории достаточно негативную роль. Многие комментарии не профессиональны, непродуманны, вводят людей в заблуждение. Возникает образ опасности. Хотя катастрофы с смертельными исходами у Боинга 737 например, случаются гораздо чаще.

К слову, один из создателей самолета "Сухой Суперджет 100" Михаил Погосян в проблемах своего детища тоже увидел журналистский заговор. "Боязнь летать [Суперджетом] - это результат необъективного освещения в СМИ", - заявил он.

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