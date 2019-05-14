- Когда мы ставим цель продлить жизнь, добиться здорового долголетия, борьба против рака выходит на одно из первых мест. Потому что с возрастом риск заболеть, к сожалению, ощутимо повышается. И нужно принимать серьезные меры как для профилактики онкозаболеваний, так и для их выявления на ранних стадиях, когда рак более успешно лечится и возможно достижение долгой ремиссии, - рассказал «КП» главный внештатный специалист-онколог Минздрава РФ, руководитель Национального медицинского исследовательского центра радиологии, академик РАН Андрей Каприн.

Напомним, в России разработан паспорт федеральной программы «Борьба с онкологическими заболеваниями». В нем установлены цели, к которым нужно стремиться. Поставлена задача к 2024 году довести выявление рака у пациентов на ранних стадиях до 63% (сейчас это в среднем около 50 - 55%). Еще один важный показатель, которого нужно достичь, - снижение смертности от новообразований до 185 случаев на 100 тысяч человек (сейчас 199,9 случаев). А доля пациентов, которые состоят на учете 5 и более лет, должна вырасти до 60% (сейчас это 54,4%).

Андрей Каприн. Фото: nmicr.ru

Для борьбы против рака предусматривается беспрецедентная государственная поддержка. В 2019 году на обеспечение онкобольных лекарствами для химиотерапии в регионах будет направлено около 70 млрд рублей. Эти деньги пойдут в первую очередь на выравнивание региональных тарифов. То есть на закупки фармпрепаратов, чтобы больные по всей России независимо от места жительства имели равные возможности на современное лечение в полном объеме.

«Наша задача - сделать онкопомощь доступной, своевременной и эффективной, - рассказывает академик Каприн. - Также очень важно менять отношение общества к теме онкологических заболеваний. Нужно воспитать у людей привычку вовремя сдавать анализы, обращаться к врачам, когда есть тревожные симптомы, строго соблюдать рекомендации по лечению. Есть яркие примеры эффективности диспансеризации. Например, после введения повсеместной маммографии для женщин ранняя диагностика рака молочной железы (РМЖ) резко пошла вверх. В итоге доля случаев успешного лечения РМЖ сейчас достигает 95%».

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КСТАТИ

На X съезде АОР академик Каприн был избран ее новым президентом. «Ассоциация онкологов России - одна из самых авторитетных организаций в профессиональном медицинском сообществе. Ее организаторы М. И. Давыдов, В. И. Чиссов отдали многие годы формированию онкологической службы страны, и их вклад мы должны преумножить», - подчеркнул Каприн.

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