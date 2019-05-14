Главный гериатр Минздрава РФ Ольга Ткачева: Россия вводит новую систему поддержки для людей пожилого возраста

ОТ МЕНЬШИНСТВА К БОЛЬШИНСТВУ

- За последние годы в нашей стране произошло серьезное увеличение продолжительности жизни. И скорость увеличения была очень высокая, - отмечает директор Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ имени Н. И. Пирогова, главный внештатный гериатр России Ольга Ткачева. - В 2015 году, впервые за историю наблюдений в России мы перешагнули рекордный показатель в 71 год. В 2018 году средняя продолжительность жизни превысила 73 года. То есть за год произошел прирост на 0,8 года. Соответственно, становится все больше людей старшего возраста. Причем растет именно глубина старения. Появляется много россиян старше 75 - 80 лет. Например, в ближайшие несколько лет в Москве будет миллион людей старше 80 лет.

В целом сейчас в России 15 миллионов людей старше 75 лет. То есть раньше пожилые люди составляли меньшинство, а теперь наступает время, когда старшее поколение будет становиться большинством населения страны. И государством разработан комплекс мер, который поможет людям старшего возраста, их родным и близким повысить качество жизни, продлить ее здоровый период.

В то же время, безусловно, и самим людям серебряного возраста важно понимать, что происходит с организмом. Как он меняется, к чему быть готовыми и что предпринимать, чтобы перемены произошли с наименьшими неудобствами и жизнь продолжала радовать.

Об этом Ольга Ткачева рассказала журналистам на встрече в Российском геронтологическом научно-клиническом центре.

Ольга Ткачева. Фото: rgnkc.ru

«КОСТЮМ БАБУШКИ»

- Во всем мире сейчас остро стоит проблема эйджизма. Речь идет о дискриминации по возрасту, - поясняет Ольга Николаевна. - Считается, что больше всего эйджизму подвергаются пожилые люди. Но самое удивительное, что это проблема не столько молодых, сколько... старшего поколения. Мы делали исследование, и оказалось, что больше всего эйджизм сидит в головах самих пожилых людей. Они говорят: у меня жизнь уже закончилась, если у меня что-то болит - так и должно болеть, потому что я уже старый, чего мне ходить к врачу, все равно мне не помогут… Мне уже ничего не надо, я свою жизнь прожил. Это все - эйджизм.

Если он есть в головах пожилых людей, то переходит в головы и врачей, и молодежи. Это непростая проблема, которую нам предстоит преодолевать. В идеале нужно начинать менять отношение еще с детства. Мы сотрудничаем сейчас с некоторыми фондами, общественными организациями, которые занимаются с детьми. Ребятам пытаются объяснить, что такое старение, что чувствует их бабушка, как понять, что происходит с пожилым человеком. Вы знаете, что существует специальный костюм пожилого человека? Он есть и у нас в центре, мы всегда надеваем его на наших студентов. Чтобы они почувствовали: что это такое, когда болят суставы или когда ничего не слышишь, когда плохо видишь, руки плохо двигаются.

НЕЛЬЗЯ СТАВИТЬ НА СЕБЕ КРЕСТ

- То есть важно понимать людей старшего поколения, их ощущения, эмоции, мысли, - подчеркивает Ольга Ткачева. - И, с другой стороны, важно доносить до наших бабушек и дедушек, что ситуация не безнадежна. Ее можно менять. Нельзя поставить на себе крест, говорить «все, я уже старый, болею, и мне ничем уже не поможешь». Это неправда и это неправильно. Например, пациент плохо ходит, плохо слышит, плохо видит, у него нет зубов. Если восстановить ему зрение, поставить адекватный слуховой аппарат и протезировать зубы, это будет совершенно другой человек. А когда бабушка или дедушка без зубов, перестает жевать, появляется синдром мальнутриции (недостаточного питания. - Ред.). Мальнутриция приводит к саркопении, то есть к снижению мышечной массы, пациенту тяжело ходить, и он в конце концов перестает ходить.

То есть упущение одного нарушения тянет за собой другие, и человек в конце концов превращается в немощного инвалида. Этого нельзя допускать, и во многих случаях можно предотвратить, если вовремя начать принимать меры. Одна из такого комплекса мер диспансеризация, заточенная на людей старшего поколения, с консультированием по особым правилам.

ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ ПО ПРИНЦИПАМ ДОКАЗАТЕЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ

- В федеральном проекте «Старшее поколение» есть раздел, посвященный профилактическим медицинским осмотрам и диспансеризации граждан старше трудоспособного возраста, - рассказывает эксперт. - Очень важный и показательный факт: процент людей пожилого возраста, которые пройдут диспансеризацию, установлен даже выше, чем для лиц трудоспособного возраста. То есть мы прицельно ставим задачу сохранить качество жизни людей старшего поколения, увеличить ожидаемую продолжительность жизни уже в пожилом возрасте.

- Ольга Николаевна, расскажите подробнее: какие особенности профосмотров, диспансеризации пожилых людей есть сейчас и что планируется в ближайшем будущем?

- Уточню: к 2024 году мы должны сделать так, чтобы диспансеризацию прошли 70% людей старше трудоспособного возраста. Это очень большая цифра. И диспансеризация добровольная. То есть человеку нужно самому прийти и пройти диспансеризацию. А нам необходимо пояснить, убедить, почему это важно для сохранения и улучшения качества жизни, профилактики тяжелых проблем со здоровьем.

Прежде всего всем важно понимать: нынешняя диспансеризация существенно отличается от той, что была в советское время. Сейчас у нас диспансеризация основана на данных доказательной медицины. То есть каждый показатель, который вошел в диспансеризацию, действительно обладает реальной значимостью. Он направлен на то, чтобы выявить заболевание, которое в последующем влияет на продолжительность и на качество жизни.

Вместе - на долгие годы.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

КАКИЕ БОЛЕЗНИ ПОД ПРИЦЕЛОМ

- В целом диспансеризация сегодня направлена прежде всего на выявление сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, - поясняет Ольга Ткачева. - Для людей пожилого возраста добавляется определение проблем, которые мы называем гериатрическими. То есть мы определяем риски падений, переломов и остеопороза. Определяем наличие когнитивного дефицита, сенсорных дефицитов: нарушение зрения и слуха, депрессия, нарушение питания.

Очень важно вовремя выявить признаки потери человеком возможности жить самостоятельно. Это тоже вошло в диспансеризацию сейчас. Такой подход стал применяться уже с 1 января 2018 года, а в 2019-м мы немного поменяли возрастные рамки. Если раньше гериатрический блок включался с 75 лет, то сейчас он применяется уже с 65. Чтобы как можно раньше поймать изменения, которые связаны именно с возрастом. Отмечается, что у человека начали снижаться функциональность, физическая активность, когнитивная активность. Мы можем не только оперативно все это оценить, но и во многих случаях повлиять на неблагоприятные процессы.

Это пригодится

На что обращать внимание, если в вашей семье есть родственники старшего возраста

1. Важно предотвращать падения. Это включает много аспектов, рассказала «КП» главный гериатр Ольга Ткачева. Начиная с того, какое у человека давление, и заканчивая тем, в каком доме он живет. Есть ли у него пороги, провода, свет, какая высота кровати, какую обувь он носит.

2. Питание. Людям пожилого возраста, как правило, нужно бороться не с ожирением, а наоборот, с синдромом мальнутриции, то есть недоедания, поясняет эксперт. Пожилые люди порой просто забывают есть, не хотят готовить «себе одному», едят мало белка и из-за этого теряют мышечную массу.

3. Прием лекарств. Тут возможны две проблемы. С одной стороны, пожилой человек забывает или не хочет принимать назначенные ему врачом препараты. При ряде заболеваний, например, гипертонии, сахарном диабете, нарушение графика приема лекарств может оказаться критичным, жизнеугрожающим. С другой стороны, есть проблема бесконтрольного приема большого количества лекарств людьми старшего возраста. «Бабушки и дедушки принимают то, что посоветовала соседка, о чем услышали по телевизору. А чем больше они принимают лекарств, тем хуже может стать качество жизни. Ведь очень важно соблюдать баланс между риском и пользой. Когда человек получает 10 лекарств одновременно, они взаимодействуют между собой. И что мы в результате получим?! Словом, следите за строго контролируемым приемом препаратов, назначенных врачом, а не соседкой или телерекламой», - говорит Ольга Ткачева.

«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕМЕРКА»

Для организации системы поддержки и помощи пожилым людям в России был разработан федеральный проект «Старшее поколение» (входит в глобальный национальный проект «Демография» и рассчитан до 2024 года). Мы попросили главного гериатра Ольгу Ткачеву рассказать, как развивается сейчас этот проект в регионах.

- На сегодня есть семь регионов, которые рассматриваются как образцы организации системы гериатрической помощи. Первоначально это были пилотные регионы, а теперь они стали примером для других. «Великолепная семерка» - это Башкирия, Волгоград, Калуга, Воронеж, Белгород, Самара, Пермь. Активная работа ведется и в других регионах.

Внутри проекта по гериатрии есть свои программы. Одна из них - по профилактике, раннему выявлению и лечению когнитивных нарушений. То есть мы будем заниматься профилактикой деменции, болезни Альцгеймера. Это большая программа, она включает в себя работу и гериатров, и терапевтов, и неврологов, и психиатров, и врачей общей практики, и социальных служб. План действий уже готов, он написан по аналогии с планом Всемирной организации здравоохранения. Есть также другой план действий - по профилактике падения и переломов. Почему мы эти два плана выделили? Потому что это две особенно сложные проблемы. Человек может выжить после инсульта или инфаркта, а потом упасть, сломать шейку бедра и стать инвалидом. Важно, чтобы его вовремя прооперировали, а лучше всего предупредить падение и перелом.

ВЫЯВИТЬ, ЧТОБЫ ПОМОЧЬ

- Еще одна часть федерального проекта «Старшее поколение» кроме гериатрии - система долговременного ухода за пожилыми людьми, - продолжает Ткачева. - Этой системой будут охвачены пожилые россияне и инвалиды, которые полностью либо частично утратили способность жить самостоятельно в силу заболевания, травмы, возраста или инвалидности и нуждаются в помощи со стороны. Вводится принципиально новый подход. Вдумайтесь: если раньше был заявительный принцип оказания помощи, то теперь он выявительный. Если пожилого человека, нуждающегося в помощи, увидели соседи, врач, социальный работник, любые неравнодушные люди - то есть мы активно выявляем этого человека, ему предлагаются услуги по системе долговременного ухода. Вход в эту систему может быть как через социальную службу, так и через систему здравоохранения либо другим путем.

- Сегодня такой подход уже где-то применяется на практике?

- Конечно. У нас уже есть регионы, где создана такая система долговременного ухода. Например, Новгородская, Рязанская области, Псков, Кострома, Волгоград. В целом на сегодня эта методика отрабатывается в 12 пилотных регионах. В 2020 году к ним присоединятся еще 6 регионов. В 2021 году - еще 6. С 2022 года эту технологию начнут внедрять во всех 85 регионах Российской Федерации. Главная цель системы - обеспечить предоставление людям, нуждающимся в уходе, сбалансированного социального обслуживания и медицинской помощи в привычной, комфортной обстановке, а также поддержку их семьям.