«Советы от Светы», или как в 70 лет быть молодой и красивой

Человечество много лет ломает голову над тайной вечной молодости. Да, в мире нет ничего вечного, но все же возможно продлить бодрость духа и здоровье даже до 70 лет и дольше. Как? Ответ знает жительница Петербурга Светлана Дмитриева. Ее образ никак несопоставим с представлениями о пенсионерке: дефилирует по подиуму, занимается цигун, ведет колонку о секретах красоты да и просто радуется каждому дню!

И взлеты, и падения

Об этой удивительной женщине нам рассказали в Межрегиональной общественной организации «Ассоциация ветеранов, инвалидов и пенсионеров». Объяснили, что с ней обязательно надо познакомиться, если хотим зарядиться светом. И имя, кстати, у нашей героини соответствующее. Светлану мы застали за компьютером - выгружала в соцсети новые снимки с очередных фотосессий. Вот она модель в студии, а вот - гостья на Неделе моды в Петербурге.

- Да, было сложно научиться работать за компьютером, но только вначале, - сказала она, поправляя копну рыжих волос. - А так ведь со всеми новыми вещами в нашей жизни.

Она родилась в 1949-м - послевоенные годы в Мурманске. Освоила специальность фармацевта, сначала техникум, потом институт, быстро стала подниматься по карьерной лестнице. Уже в 23 года была заведующей отделом, а это снабжение лекарствами жителей всей области! Встретила свою любовь, и завертелось: семья, дети. Но работу свою не оставляла. Вообще жизнь, как она сама считает, оказалась на редкость насыщенной.

- Всякое в жизни было… - говорит Светлана Федоровна. - В лихие 90-е, как и у многих в стране, жизнь повернулась на 180 градусов. Приходилось буквально выживать. Но главное, что я сохранила, - это бодрость духа и внутренний свет.

Перед самым выходом на пенсию в ее жизни случился переломный момент. Она проводила в мир иной всех братьев и сестер. К тому же с мужем произошло несчастье, почти четыре года супруг был прикован к постели. Светлана ухаживала за ним до последних дней… Эту утрату она тяжело переживала, но преодолеть все сложности помогли новые постулаты.

- Сейчас я могу легко и свободно об этом говорить, - делится наша собеседница. - Но мне понадобилось почти 15 лет, чтобы прийти к этим выводам. Я решила, что буду делать все возможное, чтобы не быть обузой для своих двоих детей, наоборот, хочу, чтобы они мной гордились! И второе: раз уж я пережила свою ближайшую родню, значит, так необходимо, буду жить не только за себя, но и за них тоже! Так что никаких посиделок на лавочке, буду жить и двигаться дальше. Вся жизнь - это взлеты и падения, не нужно впадать в депрессию, закрылась одна дверь - откроется вторая, я в этом уверена.

А после сформировала свой девиз: «Природа помогает нам жить, любовь - выжить, юмор - пережить».

Фото: Личный архив

Как прыжок с парашютом

В 60 лет Светлана переехала из Мурманска в Петербург, а за ней перебрался и старший сын. Женщина начала новую страницу жизни. Сначала записалась на компьютерные курсы «Бабушка и дедушка онлайн», а потом попала в модельную школу «Пава».

- Представляете, спустя полгода после операции на суставах я вышла на подиум! - улыбается женщина. - Сама была удивлена, как это произошло: буквально недавно ходила с тросточкой, потом на костылях, а тут я уже прохожу кастинг для показа! Помню свой первый выход на подиум в Гостином Дворе: нас одели, обули, накрасили, ведущими тогда были Андрей Ургант и Светлана Крючкова. Да, дефилировала не я одна, но для всех нас это было в новинку. Эти эмоции никогда не забуду, эйфория такая, как будто прыгнула с парашютом. Уверена, что все эти события неслучайны, одно без другого могло и не произойти.

И это еще не все. Светлана ходила на ЛФК, аквааэробику, занималась в фитнес-зале по методике Бубновского и уже 2 года увлекается цигун.

- У нас потрясающий тренер, он может объяснить каждое упражнение - зачем оно нужно и к чему приведет, - делится активная пенсионерка. - Вот, например, упражнение для позвоночника - постепенно нужно расслаблять спину позвонок за позвонком, чтобы к каждому отделу приливала кровь. Да, это труд, тяжелый труд, а как иначе! Благодаря каждодневной работе над собой я стала не только лучше выглядеть, но и самое главное - гораздо лучше себя чувствовать. И, может быть, это самонадеянно, но мне удалось остановить время. Я просто уверена, что особенно в зрелом возрасте, когда болезни так прилипчивы, надо ежедневно уделять время себе. Секрета тут никакого нет. Надо заниматься спортом, двигаться.

Почти Керри Брэдшоу

Светлана не только приводит себя в форму, но и помогает другим. Знаток в лекарствах и косметологии ведет колонку на сайте модельной школы - «Советы от Светы». Рассказывает об уходе за собой, о масках для тела, волос, лица. К слову, все сначала проверяет на себе, изучает вопрос досконально, а уже потом выдает читателям.

- Это нормальное поведение женщины - делать все, чтобы ее заметили, и не важно, в каком возрасте! - утверждает Светлана. - И раз уж я обладаю знаниями, буду делиться ими со всеми. Рубрику веду постоянно, для меня это тоже стимул, пусть и выпадаю на время из обоймы, но это дело не бросаю.

Конкретно

РЕЦЕПТЫ КРАСОТЫ

СМЯГЧАЮЩЕЕ СРЕДСТВО С ЛЬНЯНЫМ МАСЛОМ

Для смягчения огрубевшей сухой кожи рук нужно капнуть на руки всего лишь несколько капель льняного масла, потом тщательно растереть пальцы и каждую кисть снизу вверх в течение 15 - 30 минут. Льняное масло смягчает кожу не хуже крема, а массажные движения всегда полезны и приятны.

ВАННОЧКА ДЛЯ НОГ С УКСУСОМ

В миску с теплой водой необходимо добавить пять чайных ложек яблочного уксуса и подержать в получившемся растворе стопы не более пятнадцати минут. Потом ноги помассировать мягкой мочалкой, огрубевшую кожу убирать камушком пемзы. Стопы ополоснуть в теплой воде и нанести на них крем. Такая ванночка эффективно помогает избавиться от грубой кожи ступней.

МАСКА ДЛЯ ЛИЦА ИЗ КАПУСТЫ

Свежие листья измельчаем блендером в кашицу или рубим ножом как можно мельче. Взбитый белок куриного яйца смешиваем с получившимся пюре, накладываем на лицо, держим 15 - 20 минут. Смываем маску прохладной водой без использования мыльных средств.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Борьба против рака выходит на одно из первых мест

Об этом рассказал главный онколог Минздрава РФ академик Андрей Каприн на Х съезде ассоциации онкологов России (АОР)

- Когда мы ставим цель продлить жизнь, добиться здорового долголетия, борьба против рака выходит на одно из первых мест. Потому что с возрастом риск заболеть, к сожалению, ощутимо повышается. И нужно принимать серьезные меры как для профилактики онкозаболеваний, так и для их выявления на ранних стадиях, когда рак более успешно лечится и возможно достижение долгой ремиссии, - рассказал «КП» главный внештатный специалист-онколог Минздрава РФ, руководитель Национального медицинского исследовательского центра радиологии, академик РАН Андрей Каприн (подробности).