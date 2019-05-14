Пять плюсов серебряного возраста

Люди любят распевать во время застолья: «Мои года - мое богатство!», но часто не ждут от солидного возраста ничего хорошего. То ли дело молодость! С ней связаны воспоминания о первом свидании, танцах до утра, собственных зубах и полном комплекте волос на голове. Однако ученые пришли к выводу, что страхи, связанные с утратой молодости, сильно преувеличены. Поскольку наш организм устроен таким образом, что на протяжении всей жизни мы испытываем попеременно то всплеск, то угасание различных способностей. И нет ни одного возрастного периода, который можно было бы охарактеризовать как глобальный кризис.

1. Интеллект

Лишь к 60 годам наш словарный запас достигает максимального значения. Причем у каждого последующего поколения наполнение лексического багажа происходит все позже и позже. Это объясняется тем, что физический труд вытесняется трудом интеллектуальным и, чтобы не потерять работу, людям постоянно приходится продолжать свое образование. Кроме того, психолог Гарвардского университета Джошуа Хартшорн и Лаура Джермин из госпиталя Массачусетского университета утверждают, что возраст от 60 до 70 - это период расцвета для кристаллизовавшегося интеллекта. Под этим термином понимается умение оперировать общими знаниями и принимать решение на основе жизненного опыта, накопленного за предыдущие годы. Считается, что именно в этот период жизни люди способны совершать самые взвешенные и обдуманные поступки. Кстати, в этом возрасте находился фельдмаршал Кутузов, когда принял командование русской армией в войне против Наполеона. И хотя молодые критиковали его за медлительность и нерешительность, история все расставила на свои места: непопулярные, но выстраданные решения Кутузова спасли страну.

2. Спорт

Побить рекорд Усейна Болта на 100-метровке или выиграть олимпийский турнир по тяжелой атлетике пенсионеру будет сложновато. Потому что к этому времени пик развития скоростно-силовых качеств будет далеко позади (это 20 - 25 лет). Однако в тех видах спорта, где требуется выносливость, люди могут быть в строю очень-очень долго.

Например, индиец Фауджа Сингх в возрасте 100 лет пробегал полную марафонскую дистанцию (42 километра 195 метров) за 8 часов 11 минут 6 секунд. Этот результат заметно уступает мировым рекордам, современные атлеты бегают за два часа с небольшим. Но надо делать скидку на то, что все они годятся в правнуки Сингху, который застал еще начало Первой мировой войны. Путешественник Федор Конюхов в возрасте 63 лет установил мировой рекорд, переплыв на весельной лодке Тихий океан за 159 суток 14 часов 45 минут.

Как объясняют физиологи, плавный спад физических кондиций начинается после 45 лет. Однако если поддерживать себя в тонусе, то, как показывает практика, можно сохранять отличную форму до самых преклонных лет. При этом важно избегать распространенной ошибки, когда люди сами замедляют темп жизни, полагая, что в зрелом возрасте надо избегать активных занятий спортом.

3. Близость

Миф о необходимости с возрастом уйти из «большого секса» в мир платонических удовольствий является одной из главных возрастных страшилок. Однако выяснилось, что секс отнюдь не является прерогативой молодых да ранних. Надо сказать, что культурные стереотипы на этот счет заметно изменились за последнее время. Например, женщинами бальзаковского возраста (под этим понятием подразумевается дама в последнем приступе сексуальной привлекательности) при жизни Бальзака называли гражданок в возрасте - страшно подумать! - от 30 до 40 лет. Сегодня эти границы резко сместились в район 50 лет, а популярные издания пестрят фотографиями красавиц, которые умудряются выглядеть сногсшибательно и в более позднем возрасте.

Но главное даже не это. Сексологи утверждают, что после всплеска в районе 20 лет уровень сексуальной активности практически не меняется до 55 - 60 лет. Разумеется, при условии, что вы занимаетесь спортом и держите себя в форме. А по данным исследований, треть здоровых людей в возрасте 65 - 74 лет как минимум один раз в неделю наслаждаются радостями секса. При этом качество сексуальной жизни не теряется. Согласно исследованию американского Университета Сан-Диего (результаты были опубликованы в журнале American Journal of Medicine), половина женщин в возрасте 80 лет и старше достигают оргазма каждый раз.

4. Здоровье

Зрелые люди реже болеют простудой, так утверждает Джон Апхэм из Университета Квинсленда (Австралия). Это связано с тем, что иммунная система обладает долговременной памятью и способна запомнить патоген, с которым контактировала даже 40 - 50 лет назад. Поэтому в возрастном окне от 40 до 70 лет дамы и господа болеют простудными заболеваниями значительно реже, чем молодые люди. Их организм сохраняет иммунитет к более широкому кругу возбудителей.

Кроме того, особенности иммунной защиты представителей старшего поколения могут сохранить им жизнь во время эпидемий. Ярким примером является самая смертоносная эпидемия гриппа - испанка, она охватила планету в 1918 году и унесла жизни, по разным подсчетам, от 50 до 100 миллионов человек. В основном жертвами были молодые люди в возрасте от 20 до 40 лет с хорошим иммунитетом. Дело в том, что вирус испанки провоцировал иммунную систему молодых на такой мощный ответ, что он сам по себе оказывался смертельным для организма. У пожилых защитная реакция протекала не так бурно и шансы выжить были значительно выше.

5. Умение понимать людей

Способность видеть человека насквозь дорогого стоит. Ученые Гарвардского университета решили узнать, в каком возрасте этот талант ярче всего проявляется у людей. Для этого они провели любопытный эксперимент. Набрали добровольцев разных возрастов и составили из них фокус-группы сверстников. Затем добровольцам предложили поиграть в забавную игру: им надо было угадать эмоциональное состояние человека (страх, радость, удивление, отвращение и т. д.) по фрагменту фотографии, где видны были только глаза, а остальное лицо закрыто. Выяснилось, что лучше всего способны заглянуть в душу человеку люди в возрасте от 40 до 60 лет. К этому времени жизненный опыт позволяет им различать всю палитру настроений и эмоций собеседника, написанных у него на лице. Граждане помоложе больше увлечены собой, а не окружающими. Из них получаются не очень интересные собеседники.

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