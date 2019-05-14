Люди с возрастом часто забывают о любви. а ведь она - настоящий эликсир молодости

- Виктор Викторович, скажите, можно ли в возрасте 60+ сохранить бодрость духа, активность, здоровье?

- Да, это вполне реально. Сейчас к этому возрасту подходят люди, рожденные в спокойные пятидесятые - шестидесятые годы. В них еще с детского сада закладывали основы здорового образа жизни: приучали делать зарядку, заниматься спортом, следить за своей гигиеной, расширять кругозор, ставить перед собой цели и достигать их. Все это, на первый взгляд, банальные вещи. Но это, правда, дает фору в борьбе с возрастными изменениями. Люди старших поколений - закаленные и целеустремленные, привыкшие работать над собой, комплексно следить за здоровьем. Их так просто из седла не вышибить!

Подружитесь с врачом!

- Виктор Викторович, что значит комплексно следить за своим здоровьем?

- Это значит регулярно проверять его: делать узи, маммографию, сдавать анализы. И если какие-то показатели выходят за рамки нормальных, «подкручивать» организм, чтобы он работал слаженно. Я - врач-реабилитолог. Помогаю восстанавливаться людям после инсультов, например. И говорю про себя: работаю настройщиком, как настройщик рояля. Если где-то что-то звучит не в лад, нужно подтянуть колки. Так и с организмом: высоковат уровень сахара - перестроили с врачом рацион, если нужно, начали принимать таблетки.

Вообще взрослые люди должны ставить себе цель: к 40 годам завести дружбу хотя бы с одним врачом. Чтобы он регулярно напоминал: «Дружок, тебе пора сделать чекап!» Ну или пройти диспансеризацию - если выражаться более привычными нам словами. Шутки шутками, но диспансеризацию действительно нужно проходить. Причем не формально, для галочки. А очень придирчиво. Но, увы, делать это регулярно не совсем в нашем менталитете. Почему я и шучу о дружбе с врачом: конечно, это ответственность каждого человека, но нелишним будет, если кто-то возьмет на себя роль куратора. В семье, например, жена может следить за тем, чтобы все домочадцы выполняли предписания врача и вовремя обследовались. Либо выросшие дети, которые будут напоминать: «Мама, ты сделала маммографию?».

Рекса на поводок и гулять!

- Все говорят о том, что нужно заниматься физкультурой, быть физически активным. Но как? Вот человеку 60 лет - он же не пойдет в фитнес-клуб?

- Ну а почему бы и не пойти? Физические нагрузки действительно очень важны. Движение - это жизнь. И этот расхожий тезис абсолютно правильный. Спортом нужно заниматься и в 30, и в 40, и в 50, и в 60 и дальше. Дети малые дома не ждут - уже выросли, самостоятельные. Быт устоялся. Все возможности для того, чтобы найти время для занятий физкультурой.

Правда, каким именно спортом заниматься, однозначно сказать нельзя - все зависит от человека, от его интересов и состояния здоровья. Я всегда смотрю на пациента и только потом говорю, чем ему заниматься. Кому-то - плаванием, кому-то - волейболом, кому-то - танцами, кому-то - скандинавской ходьбой. Нельзя дать общей рекомендации, допустим «Все в бассейн!». Не будет это работать! Нужно подбирать, чтобы человеку было в удовольствие заниматься - только тогда он не забросит спорт.

- А можно ли дать какие-то рекомендации, сколько нужно нагрузки минимум?

- Есть исследования, что для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний достаточно полчаса в день гулять в интенсивном темпе (два шага в секунду) пять раз в неделю. Можно взять это за ориентир. Полчаса в день на прогулку каждый может выкроить - это совсем несложно и не требует какой-то особой подготовки: тренера, спортивной формы, денег на оплату абонемента в зал. Хотя, еще раз повторю, вид спорта и нагрузку в идеале должен подбирать врач.

- Пять раз в неделю? Моя свекровь на попытку отправить ее погулять хотя бы в выходные говорит: «Ну как это я буду просто гулять?!» Привыкла, что постоянно необходимо что-то делать, а прогулки кажутся ей бездельем…

- И очень плохо! В итоге ведь она что делает? Просто сидит дома! Сидит дома на диване и дряхлеет… А нужно прямо ставить перед собой цель: я не бессмысленно гуляю, я иду в парк заниматься своим здоровьем.

- Может, купить ей собаку?

- Это, кстати, хороший способ продлить активность. Во-первых, всегда есть с кем поговорить, есть кто-то, кто тебе от всей души радуется. Во-вторых, хочешь - не хочешь, а дважды в день отрывайся от дивана, бери Рекса на поводок и веди его гулять на улицу. Но, конечно, человек сам должен быть не против собаки. Чтобы вы не пытались осчастливить его насильно.

Гимнастика для мозга

Хорошо спите и любите

- Допустим, тело мы поддерживаем в тонусе физическими нагрузками. А как же возрастные изменения в мозге? Их можно как-то отодвинуть, притормозить?

- Мозг тоже тренируют! Заставляйте его работать! Интересуйтесь тем, что происходит в мире. Разгадывайте кроссворды, судоку, если вы правша, тренируйте левую руку и т. п. (см. «Гимнастика для мозга»). Это все поддерживает активность мозга и отодвигает возрастные изменения.

- Кстати, насчет изменений. Многие замечают, что с возрастом приходит бессонница. Казалось бы, все условия есть выспаться за годы недосыпа в молодости. А сон не идет! Это нормально?

- И да, и нет. Нужно анализировать с врачом: сколько все-таки человек спит, хватает ли ему этого. Что сорокалетний, что семидесятилетний человек в сутки должен спать глубоким сном 4,5 часа. Это время, за которое мозг может очиститься и отдохнуть. Поэтому, если вы засыпаете в 4 утра, а просыпаетесь в полвосьмого, это плохо. Это разрушительно. Нужно идти к врачу и принимать меры (что можно сделать для нормализации сна перед походом к доктору – см. «Проверь себя!»).

- Может быть, мы с вами что-то упустили, что можно порекомендовать для продления молодости?

- Конечно, упустили! Люди в зрелом возрасте вообще часто забывают про это. Любовь! Нужно любить и быть любимым - это самый настоящий эликсир молодости. Ведь что такое с точки зрения физиологии любовь? Это химия, возникающая из бушующих гормонов. И вот пока эти гормоны в вас бушуют, вы молоды!

Так что, если вы женаты - замужем, посмотрите на своего партнера, вспомните, как когда-то любили друг друга. Возможно, с годами это чувство за бытовой суетой немного потускнело. Ну так самое время его освежить. А если у вас нет пары, оглядитесь вокруг: возможно, рядом есть человек достойный, оценить которого вам до поры мешали ограничения юности. Не стесняйтесь и не бойтесь своего чувства. Пока человек любит - он живет!

Проверь себя

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Пять плюсов серебряного возраста

Медики выяснили, что зрелость отнюдь не связана с упадком жизненных сил.

Люди любят распевать во время застолья: «Мои года - мое богатство!», но часто не ждут от солидного возраста ничего хорошего. То ли дело молодость! С ней связаны воспоминания о первом свидании, танцах до утра, собственных зубах и полном комплекте волос на голове. Однако ученые пришли к выводу, что страхи, связанные с утратой молодости, сильно преувеличены. Поскольку наш организм устроен таким образом, что на протяжении всей жизни мы испытываем попеременно то всплеск, то угасание различных способностей. И нет ни одного возрастного периода, который можно было бы охарактеризовать как глобальный кризис (подробности).