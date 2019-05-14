Международный опыт: в Японии много двигаются, в Испании правильно питаются, в Гонконге общаются с семьей

Организация Объединенных Наций ежегодно обновляет рейтинг стран по продолжительности жизни населения. Первые позиции в нем занимают Гонконг, Япония, Швейцария, Испания… России пока есть к чему стремиться. Почему люди в одних странах живут дольше, чем в других? Что делают правительства для помощи своему старшему поколению? Чему можно у них поучиться и что применимо в российских условиях?

Гонконг

Это необычная страна. Формально это вовсе специальный административный округ Китая, бывшая британская колония. По сути, Гонконг - мегаполис, плотно построенный на нескольких островах. Как сочетаются урбанизация и высокая продолжительность жизни?

- У нас люди с ограниченными возможностями могут легко добраться в любую точку, очень доступная среда, повсюду эскалаторы и удобные пешеходные переходы, - говорит доктор Тимоти Квок, профессор гериатрической медицины в Китайском университете Гонконга. - Во-вторых, у нас очень зеленый город и много площадок, на которых представители старшего поколения ежедневно занимаются гимнастикой тай чи или цигун.

В Гонконге для старшего поколения доступна качественная медицина. Также играют роль культурные особенности - здесь принято постоянно общаться и поддерживать старших членов семьи. Интересный момент: в Гонконге нет государственной пенсионной системы. В этом смысле значение семейной поддержки имеет колоссальное значение. Вместе с мягким субтропическим климатом и особенностями местной диеты - она очень похожа на средиземноморскую, с обилием овощей и фруктов, а также рыбы - все эти факторы позволяют Гонконгу быть на первом месте по продолжительности жизни населения. Правда, есть и печальная особенность: в Гонконге очень высокий показатель суицидов среди людей старшего поколения, каждый третий представитель этой категории страдает депрессией.

Япония

Образ жизни японцев некоторым россиянам покажется немного инопланетным. Вставать с рассветом, делать гимнастику по «фитнес-радио», много ходить пешком и пользоваться общественным транспортом, больше стоять и ходить, меньше сидеть дома, перед сном принимать ванну, есть очень много водорослей и рыбы, в том числе сырой. Еда, пожалуй, самый важный фактор в японском долголетии.

- Традиционная японская еда отчасти напоминает средиземноморскую, которая считается самой здоровой в мире, - подчеркивает директор Центра обучения и инноваций Национального центра гериатрии и геронтологии Хидетоши Эндо.

Японцы предпочитают нежирное мясо, в основном курицу. Причем очень редко жарят, предпочитают готовить на пару или варить. Мало солят. Была даже общенациональная программа, в результате которой потребление соли с 30 - 40 граммов в день уменьшилось до 10 граммов. Любят растительную пищу, едят много фруктов и овощей.

Масло - только растительное. В приоритете растительная пища. Овощи и фрукты каждый день. Рыба, морепродукты, богатые витаминами и микроэлементами водоросли тоже ежедневно. А главное - очень небольшие порции и крошечные палочки вместо больших ложек.

Для борьбы с Альцгеймером старшее поколение в Японии занимается на разных курсах, в том числе языковых: там и общение, и тренировки для мозга. Важный момент - все японцы раз в год обязательно проходят полное обследование. Медстраховка есть почти у всех и покрывает все процедуры. В итоге тяжелые заболевания удается выявлять на ранних стадиях и во многих случаях успешно лечить.

Испания известна средиземноморской диетой, в которой много овощей и рыбы, а также зажигательными национальными танцами.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Испания и Италия

Гипертония, диабет, ожирение, употребление алкоголя и табака - со всеми главными проблемами здоровья населения Испания сегодня справляется лучше всех в мире. Ожидаемая продолжительность жизни здесь растет из года в год. Есть даже прогноз, что к 2040 году испанцы по этому показателю выйдут на первое место. В чем секрет их успеха?

Как и в случае с Японией, здесь очень важный момент - диета. Она в Испании и Италии средиземноморская, и это о многом говорит. Оливковое масло, рыба и морепродукты, овощи, рис, чечевица - все это снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и рака.

Интересно, что в Испании развита система господдержки граждан старшего возраста. Для них предусмотрены бесплатные клубы, пансионаты и даже при необходимости помощники по дому. Есть льготный проезд в транспорте, бесплатный вход в музеи, большие скидки на лекарства.

А вот в Италии парадоксальная ситуация: специалисты говорят о низкой эффективности местной системы здравоохранения, но при этом она все же позволяет обеспечить довольно высокий уровень медпомощи для населения. Кстати, итальянцы по сравнению с другими европейцами много курят и пьют, старческая деменция там встречается чаще. Но при этом ожидаемая продолжительность жизни одна из самых высоких в мире. Видимо, сказываются теплый климат, красивая природа и близость моря. То, чего нам, россиянам, обычно так не хватает.

СПРАВКА «КП»

Индекс уровня продолжительности жизни - важный показатель развития государства. Рассчитывается он статистически с помощью формулы с тремя переменными: ожидаемая продолжительность жизни при рождении, ее минимальное и максимальное значения. Чем выше индекс, тем более благоприятные условия для комфортной здоровой жизни старших поколений созданы в стране.

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Как мы видим, не все - далеко не все! - зависит только от государственной политики. Важны еще собственная мотивация и настрой граждан. Человек, который хоронит себя в четырех стенах, мало общается со сверстниками и родственниками, не думает о здоровом питании, точно проживет меньше, чем тот, кто занимается на курсах, ездит в гости к родне, старается больше двигаться и не позволяет лениться собственному мозгу, - это научно доказанный факт.

У России в мировом рейтинге сегодня скромные позиции. Наша страна пока в начале пути. С 1 января 2019 года стартовал национальный проект «Демография». Многие меры полностью совпадают с тем, что реализуется в странах - лидерах рейтинга по ожидаемой продолжительности жизни. Проект включает и комплекс мер по системной поддержке и повышению качества жизни граждан старшего возраста - тех, кому за 60, и меры по формированию системы мотивации граждан всех возрастов к ведению здорового образа жизни, включая здоровое питание, защиту от табака, снижение потребления алкоголя. Проект рассчитан на пять лет.

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- Виктор Викторович, скажите, можно ли в возрасте 60+ сохранить бодрость духа, активность, здоровье?

- Да, это вполне реально. Сейчас к этому возрасту подходят люди, рожденные в спокойные пятидесятые - шестидесятые годы. В них еще с детского сада закладывали основы здорового образа жизни: приучали делать зарядку, заниматься спортом, следить за своей гигиеной, расширять кругозор, ставить перед собой цели и достигать их. Все это, на первый взгляд, банальные вещи. Но это, правда, дает фору в борьбе с возрастными изменениями. Люди старших поколений - закаленные и целеустремленные, привыкшие работать над собой, комплексно следить за здоровьем. Их так просто из седла не вышибить! (Подробности)