2019-05-14T18:50:23+03:00
Наука

Возвращение на Луну: «Артемида» после «Аполлона»

В NASA придумали название для новой лунной программы США
Владимир ЛАГОВСКИЙ
Поделиться:
Луна вдруг опять стала "притягивать" к себе землян. Заспешили к ней спустя 50 лет.Луна вдруг опять стала "притягивать" к себе землян. Заспешили к ней спустя 50 лет.
Изменить размер текста:

«Артемида» (Artemis) — такое название получила программа возвращения людей — конкретно американцев — на Луну. Об этом NASA сообщило в своем Twitter.

В 60-70 годы прошлого века земляне добрались до Луны в ходе программы «Аполлон», названной так в честь Аполлона — бога света и солнца в греческой и римской мифологиях. Артемида — внучка титанов, сестра-близнец Аполлона, дочь Зевса и богини Лето, богиня Луны. Так что название новой программы вполне символично и логично. Демонстрирует последовательность усилий и связь времен.

NASA в своем Twitter пообещало уже в 2024 доставить на Луну первую женщину, а вместе с ней и «нового» мужчину.

Сообщение NASA.

Сообщение NASA.

Сроки возвращения на Луну обозначил нынешний президент США Дональд Трамп. «Мы восстанавливаем превосходство NASA и мы возвращаемся на Луну», — написал он в своем Twitter. И дополнительно выделил на благое дело 1,6 миллиарда долларов — для «ускорения». О чем с воодушевлением сообщил своим сотрудникам глава NASA Джим Бранденстайн (NASA Administrator Jim Bridenstine).

Трамп обнадежил космическое ведомство США, заверил, что американцы вернутся в космос по-большому.

Трамп обнадежил космическое ведомство США, заверил, что американцы вернутся в космос по-большому.

Трамп хотел бы, чтобы после Луны американцы полетели на Марс — в 2030 году. Не исключено, что так оно и будет.

На Луну в 2024 году высадятся мужчина и женщина.

На Луну в 2024 году высадятся мужчина и женщина.

Чем в первую очередь займутся астронавты в ходе новой программы «Артемида»? Читайте Американцы полетят на Луну за своими фекалиями

Мещок с "добром", оставленный на Луне астронавтами экспедиции "Аполлон-11".

Мещок с "добром", оставленный на Луне астронавтами экспедиции "Аполлон-11".

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Минфин США внес санкции против спецотряда "Терек" и пяти россиян
Зеленский рассказал, как будет заниматься подбором кандидатов на госдолжности
В Сети опубликовали видео аварийной посадки SSJ-100 в Шереметьево
Путин рассказал о том, как носил на пятый этаж пожилую соседку
Путин - о ситуации с мусорным полигоном Шиес: «Вопрос должен решаться так, чтобы не вредить людям»
Путин поручил установить 18 августа День географа
Путин обсудит с Собяниным строительство мусорного полигона в Архангельской области для вывоза отходов из Москвы
"Репутация этого шоу сохранена!" : Константин Меладзе прокомментировал отмену результатов финала "Голос. Дети"
Путин допустил возврат к старой системе распределения выпускников медвузов
Страховка по банковским вкладам вырастет в 10 раз
Россия ждет от ОБСЕ экспертной оценки закона об исключительности украинского языка
В Госдуму внесен законопроект о возрастной маркировке компьютерных игр
Трамп уверен, что жители Нью-Йорка ненавидят своего мэра
Первый канал изменит систему голосования на проекте «Голос.Дети»
В Вашингтоне арестовали четырех активистов в посольстве Венесуэлы