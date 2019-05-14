Возвращение на Луну: «Артемида» после «Аполлона»

«Артемида» (Artemis) — такое название получила программа возвращения людей — конкретно американцев — на Луну. Об этом NASA сообщило в своем Twitter.

В 60-70 годы прошлого века земляне добрались до Луны в ходе программы «Аполлон», названной так в честь Аполлона — бога света и солнца в греческой и римской мифологиях. Артемида — внучка титанов, сестра-близнец Аполлона, дочь Зевса и богини Лето, богиня Луны. Так что название новой программы вполне символично и логично. Демонстрирует последовательность усилий и связь времен.

NASA в своем Twitter пообещало уже в 2024 доставить на Луну первую женщину, а вместе с ней и «нового» мужчину.

Сообщение NASA.

Сроки возвращения на Луну обозначил нынешний президент США Дональд Трамп. «Мы восстанавливаем превосходство NASA и мы возвращаемся на Луну», — написал он в своем Twitter. И дополнительно выделил на благое дело 1,6 миллиарда долларов — для «ускорения». О чем с воодушевлением сообщил своим сотрудникам глава NASA Джим Бранденстайн (NASA Administrator Jim Bridenstine).

Трамп обнадежил космическое ведомство США, заверил, что американцы вернутся в космос по-большому.

Трамп хотел бы, чтобы после Луны американцы полетели на Марс — в 2030 году. Не исключено, что так оно и будет.

На Луну в 2024 году высадятся мужчина и женщина.

Чем в первую очередь займутся астронавты в ходе новой программы «Артемида»? Читайте Американцы полетят на Луну за своими фекалиями