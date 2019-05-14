Секрет усиления магнитной бури 14 мая 2019 года: она влетела сквозь трещину в магнитосфере Земли

Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института имени Лебедева (ЛГАС ФИАН) информирует:

«Одна из самых сильных магнитных бурь за последние годы зарегистрирована сегодня, 14 мая 2019 года, наземными станциями слежения. Событие имеет общепланетарный характер, то есть регистрируется на всех географических долготах.

Возмущения магнитного поля заранее ожидались, то есть были спрогнозированы, однако не должны были превысить минимального первого уровня по пятибалльной шкале. Событие, которое началось около 7 утра по московскому времени, вопреки прогнозу, сразу превысило уровень 2, а к 10 утра достигло уровня 3 по пятибалльной шкале магнитных бурь. До этого в течение 2019 года ни одно из возмущений магнитного поля, наблюдавшееся на Земле, не превосходило минимальный уровень номер 1. Последний раз буря текущего, третьего, уровня наблюдалась 26 августа 2018 года, а до этого в сентябре 2017 года».

Ученые отслеживают развитие магнитной бури.

Американские специалисты, которые оповещают об активности Солнца и магнитных бурях на сайте http://www.spaceweather.com/, подтверждают: Земля действительно находится сейчас во власти магнитной бури уровня G2-G3 — то есть, среднего по силе.

Паниковать не стоит. Больших бед технике буря не сулит, но может повредить космические аппараты, на поверхности планеты - вызвать проблемы в спутниковой навигации и радиосвязи, устроить скачки напряжения и ложные срабатывания систем защиты.

Из красивого: полярные сияния. Они могут вспыхнуть в небе на широтах 60 градусов и выше.

Из неприятного: могут пострадать люди, отягощенные сердечно-сосудистыми заболеваниями. Магнитные бури увеличивается вероятность возникновения гипертонических кризов, инсультов и инфарктов. Многие чувствуют головокружение, упадок сил. Или наоборот, возбуждение.

Землю накрыла магнитная буря.

Американцы полагают, что бурю вызвал банальный солнечный ветер, обычно не причиняющий вреда. Он стал опасным, проникнув в магнитосферу сквозь трещину, которая в ней внезапно образовалась. Подобное уже случалось — к примеру, в июне 2015 года. Тогда трещину в защитном поле Земли проделало огромное облако плазмы, которое светило метнуло в нашу магнитосферу. От чего образовалась нынешняя трещина, пока неизвестно.

В ЛГАС ФИАН обещают, что магнитное поле Земли стабилизируется к ночи 14 мая. А полностью оно придет в норму к утру 15 мая 2019 года.

Американцы не столь оптимистичны. Из их прогноза следует, что буря может продлиться и до 16 мая, сохранив уровень G2. Но источник ее сменится. С вероятностью в 55-60 процентов бурю спровоцируют корональный выбросы на Солнце — к Земле приближаются аж 3 штуки, исторгнутые из района пятна AR2741, которое протянулось на 200 тысяч километров.

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