2019-05-14T22:00:25+03:00
Звезды

Нино Нинидзе развелась с мужем из-за любви к сыну Бондарчука

Пара рассталась всего через год после свадьбы
Ольга АНТОНОВА
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Кирилл Плетнев и Нино Нинидзе осенью 2017 г.Кирилл Плетнев и Нино Нинидзе осенью 2017 г.Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ
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Сначала появились разговоры о том, что брак Сергея Бондарчука и Таты Мамиашвили распался после шести лет брака. Официально причину развода никто не называл, но ходили упорные слухи, что у сына известного режиссера роман с актрисой Ниной Нинидзе, дочерью той самой Ии Нинидзе. А вот теперь и сама Нино в своем инстаграме написала, что они с мужем Кириллом Плетневым остаются друзьями, но приняли решение о разводе.

«Люди встречаются, влюбляются, женятся... У них рождаются дети... Но в какой-то момент они понимают, что дальше каждому из них надо идти СВОЕЙ дорогой», — начала Нино. Она поблагодарила супруга за каждый момент в их совместной жизни, добавив, что они навсегда останутся близкими людьми и будут вместе воспитывать сына.

«Мы были вместе три с половиной года,и это было,счастливое время... У нас родился чудный мальчик, которого мы оба очень любим, и он об этом знает... Но у нас настал этот момент, когда каждый должен идти своим путем... Мы просим всех отнестись к нашему решению с уважением и не заниматься разбирательствами. Мы всю жизнь будем друг другу желать счастья!», —подытожила Нинидзе. Похожей публикацией поделился в своем микроблоге и звезда фильма «Каникулы строгого режима» Кирилл Плетнев.

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Люди встречаются,влюбляются,женятся...
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Надо отметить, что пара прожила вместе всего около года, но правда больше трех лет звезды пребывали в гражданском браке. У них есть сын Александр.

Отметим, что брак с Нининдзе стал для Плетнева вторым по счету. До этого он был женат на актрисе Лидии Милюзиной, которая родила ему двоих детей: сыновей Георгия и Федора.

ИСТОЧНИК KP.RU

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