«Подарок на миллион»: Наташе Королёвой презентовали корону из богемского стекла

В свой 46-ой день рождения Наташа Королева наконец решилась на смену имиджа.

Во время своего грядущего сольника, который пройдет в 31 мая в театре «Русская песня», красотка удивит зрителей не только новыми хитами, но и роскошными ювелирными украшениями. На своём празднике Наташа примерит образ королевы. Благо, что роскошная корона стоимостью больше миллиона рублей у нее уже есть. Эксклюзивное украшение ей подарила дизайнер Филиппа Киркорова Татьяна Мельник.

Наташе Королёвой презентовали корону из богемского стеклаФото: Личный архив

- Моя корона уникальна! – говорит певица. – Она сделала из ювелирной (хирургической) стали, украшена богемским стеклом, кристаллами Сваровски и ягодами. Ведь не так давно я отметила ягодный юбилей. Это Таня Мельник меня так прочувствовала. Раньше короновать себя не спешила. Но перед такой красотой устоять не смогла. Честно говоря, корону пока никому не показывала – хотела устроить зрителям сюрприз. Но для читателей «Комсомолки» сделаю исключение.

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