2019-05-07T20:23:05+03:00
Звезды

Заметно похудевшая Наташа Королева показала ноги в супер-мини

45-летняя певица восхитила публику откровенным нарядом
Ольга ЛИБГАРДТ
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Королева никогда не скрывала, что склонна к полноте, а борьба с лишним весом дается ей непростоКоролева никогда не скрывала, что склонна к полноте, а борьба с лишним весом дается ей непростоФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Наташа Королева находится на гастролях в Германии. 45-летняя певица заметно похудела. На одном из концертов она вышла на сцену в супер-мини, продемонстрировав идеальную фигуру и стройные ноги.

Наташа Королева восхитила зрителей, появившись во время одного из концертов в откровенном наряде. Фото появились после ее гастрольного тура по Германии.

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Наша Ягодка
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"Наша ягодка, наша любовь к тебе не имеет никаких границ! Спасибо тебе за то, что ты такая! Спасибо за выдержку, твой талант, чистоту и честность!", - подписали поклонники снимок.

На певице было ультракороткая обтягивающая юбка, не скрывающая ее фигуру. Также артистка выходила на сцену в мини-платье.

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Желтые тюльпаны...
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Стоит отметить, что в январе 2019 года многие поклонники отмечали, что Наташа Королева заметно поправилась. Супруг звезды Сергей Глушко опубликовал фотографию округлившейся певицы из поездки в США.

Впрочем, Королева никогда не скрывала, что склонна к полноте, а борьба с лишним весом дается ей непросто. Исполнительница, в отличие от мужа, не получает никакого удовольствия от занятий спортом.

Однако в этот раз Наташа привела себя в форму. Поклонники отметили, что выглядит их любимица прекрасно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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