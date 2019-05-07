Заметно похудевшая Наташа Королева показала ноги в супер-мини

Наташа Королева находится на гастролях в Германии. 45-летняя певица заметно похудела. На одном из концертов она вышла на сцену в супер-мини, продемонстрировав идеальную фигуру и стройные ноги.

Наташа Королева восхитила зрителей, появившись во время одного из концертов в откровенном наряде. Фото появились после ее гастрольного тура по Германии.

marinochkanarinskaya Наша Ягодка

"Наша ягодка, наша любовь к тебе не имеет никаких границ! Спасибо тебе за то, что ты такая! Спасибо за выдержку, твой талант, чистоту и честность!", - подписали поклонники снимок.

На певице было ультракороткая обтягивающая юбка, не скрывающая ее фигуру. Также артистка выходила на сцену в мини-платье.

Стоит отметить, что в январе 2019 года многие поклонники отмечали, что Наташа Королева заметно поправилась. Супруг звезды Сергей Глушко опубликовал фотографию округлившейся певицы из поездки в США.

Впрочем, Королева никогда не скрывала, что склонна к полноте, а борьба с лишним весом дается ей непросто. Исполнительница, в отличие от мужа, не получает никакого удовольствия от занятий спортом.

Однако в этот раз Наташа привела себя в форму. Поклонники отметили, что выглядит их любимица прекрасно.