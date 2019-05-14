2019-05-14T15:47:02+03:00
Звезды

"Перст судьбы": звезде "Битвы экстрасенсов" сделали 289-ю операцию

Николь Кузнецова с детства страдает от тяжелой болезни
Ольга ЛИБГАРДТ
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Известной широкой публике Николь стала после участия в 16-м сезоне мистического шоу "Битва экстрасенсов"Известной широкой публике Николь стала после участия в 16-м сезоне мистического шоу "Битва экстрасенсов"Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Звезда "Битвы экстрасенсов" Николь Кузнецова перенесла 289-ю операцию. Ясновидящая называет происходящее не иначе как "перст судьбы и с этим надо смириться".

Николь Кузнецова перенесла сотни операций на горле, чтобы жить и вести полноценный образ жизни. Иного выбора у звезды "Битвы экстрасенсов" нет. Ведьме приходится регулярно проходить обследования и медицинские процедуры, а также переносить хирургическое вмешательство.

Очередную, 289-ю операцию ей сделали в Германии. "Уже даже не страшно. Да, под общим наркозом. Даже к такому можно привыкнуть... Операции мне жизненно необходимы", - написала Кузнецова перед тем как лечь под скальпель.

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Сами операции - это не так страшно, как кажется
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По признанию девушки, операция проходит незаметно и безболезненно, поскольку ее проводят под полным наркозом. Самое неприятное начинается после хирургического вмешательства. Как только Николь открывает глаза, ее начинает трясти от холода, а боль не дает расслабиться ни на секунду.

"Просыпаешься и тебя трясет, как осиновый листок от холода. В таких случаях я грела ножки руками. Очень неприятное состояние. Ну и конечно же все болит. Болит сразу, как только открываешь мутные глаза, болит все время и каждую минуту. Иногда забываешься тяжелым неестественным сном... А как просыпаешься, опять болит и болит. Привыкнуть к этому нельзя, можно лишь смириться и принять", - поделилась своим состоянием ясновидящая.

Но она не теряет бодрости духа: "Это не самое страшное, что могло произойти со мной. Другой жизни я не знаю, поэтому люблю то, что есть".

nikol.officialnikol.official
289-я операция
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Николь Кузнецова с детства страдает от тяжелой болезни. В свое время по этой причине от нее даже отказались родители. Однако нашлись люди, которые удочерили девочку. В детстве Кузнецова перенесла две клинические смерти. Первая случилась, когда ей был всего год. Вторая - в шесть лет.

Регулярные операции сделали жизнь ясновидящей проще. Теперь она не носит специальную трубку в горле и может нормально говорить, а не шепотом, как было раньше. Врачам удалось реконструировать пораженную гортань. При этом медики отмечают, что всю жизнь Николь будет делать операции. Сама Кузнецова не раз говорила: "Все мои операции - это перст судьбы и с этим надо смириться".

Известной широкой публике Николь стала после участия в 16-м сезоне мистического шоу "Битва экстрасенсов". При первом знакомстве с ведущими она говорила шепотом. Свои экстрасенсорные способности Николь обнаружила в 15 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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