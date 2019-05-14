Лазурный берег, рыдай: Лена Ленина не едет на Каннский фестиваль из-за долгов своего парикмахера

Ни один Каннский кинофестиваль за последние пять лет не обходился без Лены Лениной и ее знаменитых причесок. Российская писательница со своими «вавилонскими» башнями на голове уже стала местной достопримечательностью: фотографы так и ждали, чего еще выкинет «эта эпатажная русская». Лена и ее начесы с завидной регулярностью появлялись на красной дорожке почти перед каждой каннской премьерой. В этом году Лазурный берег впервые вздохнет и расслабится: Ленина объявила, что не едет в Канны. Хотя и собиралась — напридумывала новых причесок и нашила вечерних платьев. Но все планы перечеркнула досадная случайность.

lenaleninaofficial Не попаду в Канны из-за долгов парикмахера, представляете?

- Не попаду в Канны из-за долгов парикмахера, представляете? - написала Лена в Инстаграме. - Мы напридумывали бомбических образов, а его не пустили из-за неоплаченной задолженности за электричество. Прямо в день открытия фестиваля, на границе, наши бравые таможенники развернули моего парикмахера, с которым мы собрались сразить наповал всех фотографов всего мира на знаменитой красной ковровой дорожке. Моего стилиста не выпустили за границу из-за задолженности всего в 36 (!) тысяч рублей, о которой он даже не знал.

Лена попыталась срочно найти нового парикмахера, который составил бы ей компанию в Каннах, но не смогла. Писательница хотела срочно погасить долги своего стилиста, но это тоже не сработало.

В прошлом году Лена Лена ленина шокировала Канны костюмом золотого ежика.Фото: REUTERS

- Я тогда попыталась в экстренном порядке заменить парикмахера, но у моего другого гения высоких укладок не оказалось шенгенской визы, - пожаловалась писательница. - Мне пришлось тоже вернуться, потому что без знаменитых высоковольтных укладок мне нечего делать в Каннах. Не могу же я ходить простоволосая. Все, к черту корону, ухожу в монастырь!

За последние годы Канны видели Лену в разных образах — то с золотыми шипами на платье, то с серебристыми шарами, напоминающими елочные игрушки, вокруг шеи. Но одно оставалось неизменным — это высокие куафюры писательницы. И пусть ее часто обвиняли в безвкусице (а многие критики и вовсе считали наряды Лены верхом пошлости), скажем честно — без Лениной красная дорожка Каннского фестиваля станет гораздо скучнее.

Одни считают наряды Лены в Каннах безвкусицей, другие - украшением красной дорожки.

Напомним, 72-й Каннский кинофестиваль откроется вечером 14 мая: по красной дорожке пройдут Ева Лонгория, Эль Фэннинг, Тильда Суинтон, Селена Гомес и другие знаменитости. Фильмом открытия станет зомби-ужастик режиссера Джима Джармуша "Мертвые не умирают". Ну а самой ожидаемой премьерой фестиваля станет новый фильм Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде". На его премьере 21 мая появятся Брэд Питт, Леонадро ДиКаприо, Марго Робби ну и, конечно, сам Тарантино.

Гирлянду "елочных шаров" Лена и ее стилист сделали из детских мячиков.