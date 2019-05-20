2019-05-20T10:10:06+03:00
Общество

«Мы стараемся создавать проекты, позволяющие разговаривать с потребителями на одном языке»

О том, какая реклама нас ждет в ближайшем будущем и как превратить ее в событие для потребителей, рассказывает продакт-менеджер по бренду Кагоцел компании «Ниармедик» Анна Дахина
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Анна Дахина, продакт-менеджер по бренду Кагоцел компании «Ниармедик»Анна Дахина, продакт-менеджер по бренду Кагоцел компании «Ниармедик»
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— Анна, совсем недавно состоялась премьера сериала «Пчхикаго». Это достаточно необычный формат рекламы, особенно для фармацевтической отрасли.

Да, начнем с того, что «Пчхикаго» - первый противовирусный сериал! Это действительно свежая идея, которая позволила создать не обычный рекламный ролик, а полноценное художественное произведение. Мы использовали популярнейший сегодня формат – сериал, который дал нам возможность на протяжении продолжительного времени удерживать внимание потребителей и рассказать им интересную историю. Проект был создан в стиле нуар, что стало удачным решением и определенно поспособствовало созданию правильной атмосферы в «Пчхикаго», придав ему свою изюминку. Конечно, стоит упомянуть и художественный прием, который был использован. С помощью аллегории мы наглядно показали, как бывает сложно переносить течение ОРВИ и гриппа и как правильно с ними бороться. Итак, сериал рассказывает о городе, который подвергся вирусной атаке. Болезнь очень быстро распространяется, так как передается воздушно-капельным путем. Запасы единственного эффективного оружия против инфекции - Кагоцела - почти на исходе. А ведь только благодаря ему иммунной полиции удается сдерживать эпидемию. На расследование заражений в городе брошены лучшие силы: детективы Инспектор 20, занимающийся расследованием «взрослых» дел, и Инспектор 10, следователь по делам несовершеннолетних. Главные роли в сериале исполняют всем хорошо известный Сатир (Илья Шабельников) и Виктория Юшкевич, популярный блогер и психолог. В сериале также приняли участие Татьяна Старикова и Артём Нечай.

— Почему вы решили привлечь блогеров в качестве актеров?

Блогеры уже стали частью нашей жизни. У них своя лояльная аудитория. По сути, они являются современными опинион - лидерами. С их помощью у бренда появляется возможность быть на одной волне с потребителями. Мы убедились в этом, запустив видеоролик «Покажи простуде Кагоцел» с популярным блогером Наташей Красновой. Она стала голосом гимна, посвященного борьбе с ОРВИ, гриппом и плохим настроением. Нашлось место и трюкам, и юмору, и отличному саундтреку. Наташа замечательно вжилась в роль, и на выходе мы получили качественный продукт с нативной рекламой бренда. В итоге у видеоролика в общей сложности более 5 миллионов просмотров на YouTube и в социальных сетях. Это в очередной раз подтвердило, что при слаженной работе компании и блогера можно успешно рассказать потребителям о бренде и не дать им заскучать.

— И вот мы подошли к вопросу, как глобальная диджитализация повлияла на маркетинговые стратегии, в том числе фармацевтического рынка?

Процесс диджитализации затронул все сферы нашей жизни. И, конечно, мы стараемся создавать проекты, позволяющие разговаривать с потребителями на одном языке. Число интернет-проектов постепенно увеличивается. Обилие информации, которая ежедневно поступает пользователям Сети, вынуждает придумывать необычный, выделяющийся контент, способный обратить на себя внимание. Да и времени у пользователей не хватает на весь массив получаемых данных. Поэтому мы делаем ставку именно на качественный интересный и нативный материал. Здесь можно вспомнить наши недавние проекты. Феноменальную реакцию мы получили на проект «Когда твоя девушка больна» - потрясающий флешмоб, в котором приняло участие 366 музыкантов, в том числе легендарный Юрий Каспарян. А началось все с того, как у молодого человека простудилась девушка, и он решил поднять ей настроение с помощью необычного сюрприза. Противовирусный бренд Кагоцел поддержал эту идею, и в итоге у нас, пожалуй, самая масштабная кавер-версия на хит Цоя. Конечно, проект имел феноменальный успех как у потребителей, так и у экспертов. 19 апреля 2019 проект «Когда твоя девушка больна» получил бронзовую награду в номинации PR на крупнейшем креативном фестивале Центральной и Восточной Европы «Белый квадрат» (всего было подано 1019 работ из стран СНГ и Европы).

Совсем недавно мы попробовали себя в жанре mockumentary и подготовили небольшой фильм «Методы Катценбаха: стоит ли бороться с ОРВИ и гриппом?». С юмором рассказали нашим потребителям о том, какими безумными могут быть способы лечения ОРВИ и гриппа. Но главное – с помощью аллегории мы напомнили о необходимости формирования ответственного отношения к своему здоровью и к лечению этой группы заболеваний. По статистике не более 20% людей при простуде обращаются за помощью к врачу, а многие попросту игнорируют первые симптомы и переносят болезнь на ногах, что, к сожалению, нередко становится причиной появления серьезных осложнений.

— А что с более консервативными рекламными форматами?

Мы продолжаем использовать и более консервативные методы, которые, безусловно, имеют ценность и работают с определенной аудиторией. Но стандартная реклама становится менее эффективной за счет клаттера, быстро устаревает, а потребитель меняется, и возникает необходимость использования новых форматов. Такие проекты, как «Пчхикаго» помогают наладить эмоциональную связь с аудиторией, получить от нее отклик, т.е. вести с ней некий диалог. И поэтому они запоминаются пользователям, которые чувствуют, что к ним прислушиваются.

— За подобными проектами будущее?

В первую очередь, будущее за теми проектами, которые способны действительно заинтересовать пользователей. Важно, чтобы они выбрали из огромного количества ежедневного контента именно материал о бренде и получили удовольствие от просмотра. Такой проект останется у них в памяти. А это главный результат.

В дальнейшем придется придумывать все более нестандартные методы, так как внимание пользователей с каждым годом становится дороже.

Кагоцел уже 6 лет подряд – лидер своего сегмента, является неоднократным победителем премий «Russian Pharma Awards», «Зеленый крест» и «Товар года». Нас знают и любят потребители, высоко ценят и уважают специалисты. Мы ставили задачу сделать препарат частью правильного, здорового образа жизни, превратить его в lifestyle-бренд… Я думаю, что мы смогли добиться этой цели. Причины - высокое качество продукта и, безусловно, интересные проекты, позволяющие рассказать о нем нашим потребителям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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