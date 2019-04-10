Кирилл Серебренников вышел на поклоны впервые после домашнего ареста

На следующий день после решения апелляционного суда заменить знаменитому режиссеру домашний арест на «подписку о невыезде», он уже был в возглавляемом им театре. И вместе с актерами вышел на поклоны по окончании спектакля «Мертвые души» по поэме Н. В. Гоголя.

Зрители устроили режиссеру и актерам настоящую овацию, и это видно на видео. Режиссер, проведший под арестом почти два года и впервые за это время появившийся в своем театре, был явно тронут приемом и швырнул в зал подаренный ему букет тюльпанов.

«Мертвые души» - один из лучших спектаклей Серебренникова, несколько лет назад он представлял Россию на главном театральном фестивале мира - в Авиньоне, во Франции. Это клинически ясный, истерически смешной, абсолютно безжалостный, великолепно придуманный и мастерски реализованный, стопроцентно европейский спектакль о том, почему Россия никогда не будет Европой.

Поставленная вначале на сцене Латвийского Национального театра и потом перенесенная на московскую сцену постановка заканчивается «лирическим отступлением» из поэмы, превращенным в превосходную балладу композитором Александром Маноцковым, - «Русь, чего ты хочешь от меня?». На актуальность этого вопроса указывают 594 дня, проведенные под домашним арестом знаменитым российским режиссером, чье судебное дело до сих пор не прекращено.

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Пока суд разбирался с существом дела о выделенных на проект «Платформа» деньгах - по мнению прокуратуры, пропавших, а по мнению защиты в полной мере реализованных на 300 спектаклей, концертов и перформансов - худрук проекта, режиссер Кирилл Серебренников провел под «домашним арестом» почти 600 дней (подробности).