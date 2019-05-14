В Берлине откроется представительство ДНР

К августе этого года Министерство иностранных дел ДНР рассчитывает открыть в столице Германии официальное представительство республики. Об этом «КП» рассказал его будущий глава — активист берлинского отделения партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Рихард Гретцингер.

— Переговоры с министерством иностранных дел ДНР начались ещё в феврале, окончательная договорённость достигнута буквально вчера. Будем заниматься налаживанием экономических контактов между этим индустриальным районом и Германией, рассказывать миру правду о ситуации в Донбассе, — сообщил нам Гретцингер.

По его словам, представительство будет функционировать на «добровольные пожертвования» — тем более, что Рихард вместе с другими активистами АдГ и так уже давно занимается примерно тем же, вместе с немецкими бизнесменами и общественниками регулярно посещая ДНР с гуманитарными миссиями. Например, в свой недавний визит они подарили воспитанникам донецкой школы-интерната для «детей войны» конструкторы «Лего» общим весом в 23 килограмма (столько можно без доплаты провезти в авиабагаже).

Предполагается, что представительство ДНР в Берлине будет официально зарегистрировано как общественная организация. Сейчас активисты прорабатывают все юридические тонкости.

Возможного противодействия официальной ФРГ «народные дипломаты» не боятся: оппозиционная партия АдГ, в которой они состоят, и так подвергается жесточайшему давлению со стороны властей и крупнейших СМИ, регулярно обвиняющих её в «фашизме» и «радикализме». Хотя «Альтернатива для Германии» всего лишь выступает против нелегальной миграции, а также за снятие антироссийских санкций и мирное урегулирование в Донбассе.

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