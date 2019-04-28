Немецкий политик: «Материалов для международного трибунала о военных преступлениях Порошенко достаточно уже сейчас»

В начале июня должна состояться инаугурация нового президента Украины Владимира Зеленского. А действующий, Пётр Порошенко (набравший на недавних выборах почти в три раза меньше голосов, чем победитель) покинет свой пост. По крайней мере, если ничего не случится.

По самому болезненному для страны вопросу, гражданской войне в Донбассе, новый президент своей позиции пока не обозначил. Однако, в отличие от Порошенко, хотя бы не отдавал приказы обстреливать мирные года ДНР и ЛНР.

А вот уходящего лидера на «донецком фронте» могут ждать серьёзные неприятности. Ряд политиков уже выступили с требованием передать Порошенко и его соратников на суд «Международного трибунала по военным преступлениям в Донбассе». Может ли такая идея стать реальностью? Об этом «КП» рассказал её автор — депутат Берлинского городского парламента от партии «Альтернатива для Германии» Гуннар Линдеманн.

Депутат Берлинского городского парламента от парти АдГ Гуннар Линдеманн (слева) осматривает разрушенный мост между ЛНР и Украиной

— Герр Линдеманн, как Вы видите работу подобного международного органа?

— Для созыва трибунала необходимо собрать прямые доказательства военных преступлений Порошенко — чем, собственно, уже долгое время занимаются органы юстиции ЛНР и ДНР. Кое-что из улик они мне показывали — и, уверяю вас, материалов для международного трибунала над экс-президентом и его высшими офицерами достаточно уже сейчас.

— Например?

— За 5 лет конфликта погибло 15 тысяч человек. Стреляли, разумеется, обе стороны, но 90% снарядов прилетало с Украины. Эти факты подтверждаются даже в отчётах ОБСЕ. И являются чистейшим доказательством того, что Порошенко не хотел мира для Донбасса. Я был в Станице Луганской, там линия соприкосновения между ЛНР и Украиной проходит по реке Северский Донец. Мост над этой рекой сильно повредила украинская армия, через обвалившиеся пролёты перекинуты шаткие деревянные лестницы. Я видел стариков, которые вынуждены карабкаться по ним, чтобы перейти границу. Более серьёзный ремонт сделать нельзя — Киев сразу же снова разбомбит. Каждый день границу здесь пересекают около 8 тысяч мирных жителей — и каждый день все они рискуют жизнями. Это просто ужасно. Но ещё ужаснее то, что европейские структуры готовы были выделить деньги на ремонт моста, однако Киев не позволил. Позор и для него, и для Европы.

Идея трибунала над Порошенко пришла Линдеманну в феврале 2019 года, когда он увидел людей, бредущих по этому разрушенному мосту в Станице Луганской

— А если Порошенко не согласится предстать перед трибуналом?

— Тогда к нему и его окружению нужно применить санкции — например, заморозить активы, которые, вероятно, имеются у них за рубежом. Подчеркну, трибунал должен быть демократичным и честным, судьи — независимыми экспертами по международному праву из разных стран.

— Однако мировое сообщество как-то не горело желанием созывать «трибунал по Украине», хотя военные преступления Киева были очевидны ещё пять лет назад. С чего вы решили, будто что-то изменилось?

— Понять мировое сообщество можно: есть негласные правила игры, прецедентов передачи ДЕЙСТВУЮЩЕГО ЛИДЕРА ГОСУДАРСТВА под реальный уголовный суд со столь тяжкими обвинениями, по-моему, не было за всю новейшую историю. Но Порошенко больше не президент. Да и все эти пять лет он был лишь «военным лидером» — в том смысле, что черпал ресурсы для власти из вооружённого конфликта. А сейчас хотя бы возникла надежда, что при новой администрации кровавое противостояние в Донбассе наконец-то прекратится.

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