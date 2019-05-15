Канны-2019: Ночь на Земле

Возможно, ни один жанр в кино не отражает реальность лучше, чем… фильмы о зомби. Об этом говорил и Джордж Ромеро, прародитель этого жанра, чье имя поминается и в мрачной киноманской фантазии Джармуша. «Кому-то покажется это странным, но мои фильмы о зомби отражают реальную жизнь! Они - как мгновенные полароидные снимки с действительности. По моим лентам можно легко проследить, как менялся политический климат в Америке в последние 40 лет», - говорил он мне когда-то в телефонном интервью.

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Ромеро сам уже помер, но классика реанимировал другой классик, невозмутимый иронист Джармуш, которому в новом фильме как-то не очень до смеха. Его черная комедия - откровенный полароидный снимок с действительности. И метафора - очень пессимистическая. По его вполне обоснованной версии, в грядущем апокалипсисе спасутся разве что псы-призраки, отшельники и самураи (в этом качестве выступает инопланетянка Тильда Свинтон), больше никто. Не выживут даже любовники.

Действие разворачивается в городишке Центрвиль (население 738 человек). Герои - местные полицейские (Билл Мюррей, Адам Драйвер, Хлоя Севиньи) - как мы сейчас, отмахиваются от сообщений прессы о том, что бурная предпринимательская деятельность человечества по откачиванию природных ресурсов завершилась-таки тем, что Земля сошла со своей оси. Как следствие, в их райском городишке стало темнеть в 5 часов вечера, а с кладбища повылазили зомби (одним из первых - Игги Попп, которому не пришлось усердствовать с гримом).

Одного из зомби сыграл Игги Попп, которому не пришлось усердствовать с гримомФото: кадр из фильма

Лейтмотивом фильма являются слова персонажа Адама Драйвера, «Закончится все очень плохо». «Откуда такая уверенность?» - раздраженно спрашивает его начальник Билл Мюррей. «Я читал сценарий», - невозмутимо отвечает Драйвер. Сценарий действительно существует, и написал его отнюдь не остроумный Джармуш, после нежнейшего поэтического «Патерсона» в этом политическом памфлете обнаруживший явный, хоть и скрытый социальный драйв и «гражданскую позицию». В башне из слоновой кости как-то не принято задумываться о том, что происходит внизу, но ситуация действительно выходит из-под контроля, и даже эзотерический Джармуш уже не молчит. Изменения климата заметны даже ребенку. Исследования ученых предрекают, что если в ближайшее время ничего не изменится с выбросами парниковых газов, то к 2050 году человечество столкнется с реально серьезными последствиями. Вместо того, чтобы заниматься этими вопросами, чем занимаются сейчас власть и все человечество? Герой Стива Бушеми, тупой фермер, носит бейсболку с принтом «Сделаем Америку снова белой». Когда его сжирает стая вурдалаков, жалость к нему не предусмотрена. Никто не помянет добрым словом и тех «реальных парней», крепких хозяйственников, носителей «консервативных ценностей» и «традиционной морали», чьи бизнес-интересы и бесконечная демагогия скоро доведут мир до реальной точки невозврата.

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Ева Лонгория и Селена Гомес померились декольте: Звездные наряды на открытии Каннского фестиваля-2019

Во Франции открылся 72-й Каннский кинофестиваль: по красной дорожке прошли звезды европейского и голливудского кино - Ева Лонгория, Эль Фэннинг, Тильда Суинтон, Селена Гомес, Джулианна Мур, Хавьер Бардем, Шарлотта Генсбур и другие знаменитости. Фильмом открытия стал зомби-ужастик режиссера Джима Джармуша «Мертвые живые мертвецы» - довольно необычный выбор для классического кинофестиваля. Ну а самой ожидаемой премьерой Канн называют новый фильм Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде». На его показе 21 мая появятся актеры Брэд Питт, Леонадро Ди Каприо, Марго Робби и, конечно, сам Тарантино. Еще одной громкой премьерой станет драма Педро Альмадовора «Боль и слава» с Пенелопой Круз и Антонио Бандерасом – ее гости фестиваля увидят 17 мая (подробности)