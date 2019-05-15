Виктория Боня похвасталась пышным бюстом на открытии Каннского фестиваля-2019

Виктория Боня стала одной из звезд, прошедших по красной дорожке Каннского кинофестиваля. Крупнейший кинофорум планеты стартовал на Лазурном берегу 14 мая премьерой фильма Джима Джармуша «Мертвые не умирают». На церемонии открытия появились голливудские звезды Джулианна Мур, Эль Фэннинг, Тильда Суинтон, Ева Лонгория и многие другие. В числе прочих знаменитостей оказалась и россиянка Виктория Боня: 39-летняя телеведущая выбрала для открытия 72-го Каннского фестиваля соблазнительное алое платье.

Платье подчеркнуло пышный бюст Виктории.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Облегающий наряд подчеркнул фигуру Бони, а ассиметричный вырез продемонстрировал ее пышную грудь.

- Я никак не могла определиться между двумя нарядами. Одно из них было платье принцессы, золотого цвета, расшитым стразами сваровски. Ну а другое вы видите на фото. Я выбрала это, довольно скромное, но очень элегантное! - написала Виктория в Инстаграме.

victoriabonya At the Opening Ceremony and screening of "The Dead Don't Die" during the 72nd annual Cannes Film Festival

Поклонники выбор Бони одобрили, тем более, что в предыдущие годы на Каннском фестивале она не раз промахивалась с платьями. То наденет слишком прозрачное, то вызывающе открытое, то безвкусное. Однажды Виктория и вовсе вышла на красную дорожку в турецкой подделке вечернего наряда известного модного дома Alexander McQueen. В отличие от кутюрного оригинала ценой 4500 евро турецкая копия стоила в разы дешевле. Правда, и качеством не блистала: на снимках с красной дорожки было заметно, что из наряда Бони торчат нитки.

Виктория в последние годы не пропускает ни одной премьеры Каннского фестиваля. Телеведущая приезжает на Лазурный берег и ходит на все показы во Дворец Фестивалей регулярно, как на работу. Что, в общем-то, так и есть: немалую долю дохода Бони составляет реклама в Инстаграме: она продвигает косметические средства и собственную линию одежды. А крупнейший кинофорум планеты – лучшая возможность напомнить о себе.

Боня выбрала алый наряд с декольте.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пока Виктория занята на Каннском фестивале, ее дочь Анджелина проводит время с отцом и его семьей. Богатый наследник Алекс Смерфит, с которым Виктория прожила в гражданском браке 7 лет, живет в Монако. У сына владельца крупнейшего бизнеса по производству картонных упаковок дом в Монте-Карло, и Анджелина во время поездок на Лазурный берег общается с отцом и бабушкой. Недавно Виктория призналась, что была не прочь родить от Алекса еще одного ребенка. Но он воспротивился этой идее.

А В ЭТО ВРЕМЯ

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Лена Ленина не поехала на Каннский фестиваль.

Ни один Каннский кинофестиваль за последние пять лет не обходился без Лены Лениной и ее знаменитых причесок. Российская писательница со своими «вавилонскими» башнями на голове уже стала местной достопримечательностью: фотографы так и ждали, чего еще выкинет «эта эпатажная русская». Лена и ее начесы с завидной регулярностью появлялись на красной дорожке почти перед каждой каннской премьерой. В этом году Лазурный берег впервые вздохнет и расслабится: Ленина объявила, что не едет в Канны. Хотя и собиралась — напридумывала новых причесок и нашила вечерних платьев. Но все планы перечеркнула досадная случайность (подробности).