2019-05-22T05:38:57+03:00
Происшествия

Двух боевиков ликвидировали в ходе операции во Владимирской области

Террористы планировали провести атаку в месте массового скопления людей
Юлия ДИВЕЕВА
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Силовики ликвидировали двух боевиков во Владимирской областиСиловики ликвидировали двух боевиков во Владимирской областиФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В ходе контртеррористической операции, которая проходила в ночь на 22 мая в городе Кольчугино Владимирской области, были ликвидированы двое бандитов, планировавших совершение теракта. Об этом сообщил информационный центр Национального антитеррористического комитета (НАК).

По данным оперативного штаба НАК, личности боевиков установлены. Оба были сторонниками одной из террористических организаций, поддерживали связь с эмиссарами за рубежом. У преступников было задание совершить атаку в месте массового пребывания людей.

В доме, где они забаррикадировались и отстреливались от силовиков, обнаружили оружие, боеприпасы, готовое к применению самодельное взрывное устройство и религиозно-экстремистскую литературу, передает РИА Новости.

Ранее сайт kp.ru писал, что во Владимирской области введен режим контртеррористической операции. Силовики ведут перестрелку с бандитами, заблокированными в частном доме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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