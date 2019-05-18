Российских ученых, раскрывших тайну главной долгожительницы планеты Жанны Кальман, обвинили в заговоре

«Комсомолка» первой, еще в ноябре прошлого года, подробно рассказала о расследовании российских ученых: "Самая старая женщина на земле" Кальман выдавала себя за собственную мать!

Следом откликнулось солидное агентство с родины «рекордсменки» Франс Пресс. И пошла писать планета!

«Исследование вызвало глобальный ажиотаж, - цитирую авторитетное издание The Washington Post, посвятившее ниспровержению Кальман две статьи подряд!

Оно освещалось СМИ всего мира: Англия, Испания, Бельгия, Нидерланды, Германия, Италия, Польша, Венгрия, Сингапур, Финляндия, Малайзия, Гонконг и Канада… В Соединенных Штатах тему подняли Fox News, CBS, Huff Post, Chicago Tribune и The Post, где это была одна из самых читаемых историй дня.»

Правда, для самих авторов разоблачения Валерия Новоселова и Николая Зака мировая слава обернулась совершенно неожиданным образом.

Геронтолог Валерий Новоселов. Фото: facebook.com

КУРИЛА, ВЫПИВАЛА И ЛЮБИЛА ШОКОЛАД

Напомню фабулу: француженка Жанна Луиза Кальман официально - старейшая из когда-либо живших на Земле людей. Умерла в 122 года и 5. 5 месяцев. Притом, что она курила почти 95 лет, выпивала, ела много сладкого. Достижение подтверждено десятками документов, включая свидетельство о ее рождении, крещении, данные 16 переписей населения... И зафиксировано в Книге рекордов Гиннеса. Скончалась национальная героиня 4 августа 1997 года. Президент Жак Ширак назвал усопшую бабушкой каждого француза. До сих пор ее рекорд не побит.

Однако врач-гериатр Валерий Новоселов, председатель секции геронтологии Московского общества испытателей природы (МОИП) при МГУ поставил мировой рекорд под сомнение. Профессионала с 30-летним стажем поразило, что на ее фотографиях последних лет нет примет старческой хрупкости - синдрома, который характерен для всех лиц старше века. Обнаружились и другие клинические неувязки. Даже в сто лет у нее не было остеопороза, а в 118 – деменции!

Своими сомнениями Новоселов поделился с математиком Николаем Заком. Того очень заинтересовала тема. Сначала он оценил вероятность рекорда математически. Она оказалась ничтожна мала. Зак решил перепроверить официальную валидацию (документальное подтверждение) возраста Кальман по архивным данным. Внимательно изучал все книги, статьи, фильмы о ней, биографию, отчеты экспертов, зафиксировавших суперрекорд. И обнаружил ряд нестыковок. Оказывается, Кальман не соответствует первому критерию валидации долгожителей - публичная декларация достижения 100-летнего юбилея, освещение его в местной прессе. Ничего этого не было. Мадам почему-то предпочитала оставаться в тени. Лишь в 110 лет, в доме престарелых, у Жанны развязался язык. Но перед этим она приказала дальней родственнице сжечь все семейные архивы.

Еще деталь: судя по документам, к концу жизни рекордсменка потеряла всего 2 сантиметра в росте. Это никак не согласуется с динамикой возрастных изменений у людей. Она должна была потерять сантиметров 10. Такие же нестыковки с цветом глаз, волос.

Математик Николай Зак. Фото: facebook.com

НЕ 122, А 99 ЛЕТ

- На мой взгляд, настоящая Жанна Кальман умерла еще в 1934 году, - говорит Николай Зак. - В 58 лет. Однако на семейном совете за покойную решили выдать дочь Ивонну. Дочь стала «матерью». Возможно, одним из мотивов для замены было уклонение от уплаты налога на наследство и сохранение пожизненной ренты от страховой компании, оформленной на имя Жанны и ее мужа Фернанда. Отсюда странное сожительство «тещи» с «зятем», «внук», называвший «бабушку» мамой. И скрытность долгожительницы, не желавшей праздновать свое столетие.

Кроме ухода от налогов в 30-х годах у «Жанны» была еще одна причина не высовываться. В 1965-м, оставшись совершенно одинокой после смерти внука (или сына) и «зятя», мадам Кальман заключила договор о пожизненной ренте с нотариусом Андре Раффрэ. Тот должен был выплачивать 2500 франков ежемесячно в обмен на право после смерти бабули получить в собственность ее апартаменты в городе Арль. Стоимость ренты вычислялась, исходя из ожидаемой продолжительности жизни 90-летних французских женщин в 1965 году – около трех лет. Однако Кальман прожила еще 32 года! На два года пережив нотариуса, надеявшегося на выгодную сделку с недвижимостью. Раффрэ, затем его вдова Хюгюэт заплатили за апартаменты в 11 раз больше, чем планировали. Но секрет в том, что «Жанне» на момент смерти было 99, а не 122.

- Поверьте, мы с Николаем вовсе не хотели сенсации, - утверждает Валерий Новоселов. – В ноябре Зак выступил с докладом о Кальман на секции геронтологии МОИП. После чего я отправил письмо в США Роберту Янгу, консультанту Книги рекордов Гиннеса, директору исследовательской группы, фиксирующей старейших людей в мире, главному администратору «Клуба 110».

«Уважаемый Роберт! Мы выдвигаем версию, что было два человека. Наиболее вероятно, что это Жанна и Ивонна Кальман. Работа Зака с архивами показывает это довольно обоснованно. Я высказываю данное мнение от имени московской школы геронтологии, где в целом поддержали работу Николая Зака. Ее также поддержал Президент геронтологического общества при Российской академии наук Владимир Анисимов, которого я познакомил с результатами. Вышла первая статья Николая, скоро будет еще несколько, в том числе на английском языке. Мы, геронтологи России, считаем Вас и Ж.-М. Робина (директор исследований французского Национального института здоровья и медицинских исследований, утвердивший в свое время рекорд Кальман, - Авт.) высокими профессионалами и лучшими специалистами в мире по сверхдолгожителям. Этот крайне сложный случай достоин того, чтобы Вы сами с ним разобрались, показав свои высокопрофессиональные качества ученых с мировыми именами. Вы – лучшие, кому, как не вам это доказать!»

Кстати, мы приглашали на доклад Зака сотрудников научного отдела посольства Франции в Москве, но они не пришли.

Мы надеялись, что Янг и Робин с коллегами обстоятельно разберутся с нашей версией. И либо подтвердят ее, либо документально опровергнут. Речь-то идет о мировом рекорде долгожительства. Кроме Кальман никто на планете официально не перевалил за отметку 120 лет. И если появились серьезные сомнения, надо с этим разбираться.

Однако уважаемые геронтологи вместо дискуссии начали странную, не побоюсь этого слова, возню в духе «Караул, русские идут!» Весьма далекую от науки. Тот же Янг стал пугать, что из России идет скоординированная кампания по дезинформации. Направленная не только против рекорда Кальман, но и против Франции, Евросоюза и всего Запада.

«ПОЛКОВНИК ГЕНШТАБА»

- Вы серьезно?

- Это написала все та же «Вашингтон пост»: «Рекорд старейшего в мире человека держался десятилетия. Затем появилась теория русского заговора.»

Робин и Янг сравнили наше расследование - ни много, ни мало! - с «вмешательством» России в президентские выборы в США в 2016 году. Московское общество испытателей природы (МОИП) при МГУ обозвали подразделением Генштаба, а меня – полковником Генштаба. Хотя МОИП было создано еще в 1805 году, тогда оно называлось Императорским. В разные годы членами МОИП были Дарвин, Мечников, Вернадский и многие другие знаменитые ученые с мировыми именами. А секцию геронтологии, которую я сейчас возглавляю, основал известный биолог Жорес Медведев, будущий советский диссидент, эмигрировавший в Лондон. Где он недавно и умер. Сам я и рад быть полковником, но после срочной службы в советской армии и учебе в мединституте три десятка лет лечу старых людей и долгожителей, возглавляю АНО "Научно-медицинский геронтологический центр".

- Откуда такая странная реакция?

- Похоже¸ я нашел объяснение. Мы сделали свое расследование бесплатно. Ради научного интереса. На валидацию рекорда Кальман был выделен грант одной из крупных фирм. Исследователи на Жанне заработали себе пожизненную ренту, славу, авторитет. Стали руководителями научных школ, пишут книги, статьи о сверхдолголетии. Вокруг Кальман устроили шоу. Но это - ложный след. Пишут, дескать, долголетие в первую очередь определяют гены, поскольку в роду Кальман было много долгожителей. Неправда. Зак проследил по архивам четыре поколения ее предков. Один лишь дожил до 94 лет. Сама – до 99. Но это, учтите, Франция, Средиземноморье – прекрасный климат. Один из признанных очагов долгожительства. Плюс Жанна-Ивонна из богатого сословия, никогда в жизни не работала. В России из-за сурового климата люди изначально живут меньше. К тому же в ХХ веке по стране ударили Первая мировая, революция, гражданская, коллективизация, сталинские репрессии, Великая Отечественная…Та же перестройка. Однако у многих найдется в роду человек, проживший более 90 лет.

- Далеко ходить за примерами не будем. У меня матери летом будет 91. Ее старшая сестра прожила 92. Мой прапрадед по матери Самуил – 97! Прожил бы и больше, но умер от голода. Тогда в деревне ходила горькая частушка: «В 33 году всю поели лебеду. Руки-ноги опухали, на дорогах умирали.» По линии отца один дядя-фронтовик умер в 94, другой в 93.5… Сейчас самая старая женщина в моей деревне – Анна Фомина. 98. Ее тетка Лукерья прожила до ста! Есть в деревне еще несколько женщин за 90.

- На что еще закрыли глаза «эксперты», регистрировавшие «рекорд» - мадам всю жизнь курила. Единственная в группе 115 –летних. Их тогда было менее десятка на всю планету. И выпивала, ела много сладкого. Если к алкоголю, особенно в небольших дозах, врачи относятся неоднозначно – одни «за», другие – «против», то курение вредно, единодушно считается в мире. Оно ускоряет возрастную патологию. Как и сладкое. Это видно на последних ее фотографиях якобы в 120 лет (на самом деле в 97) – трофические язвы на ногах, предвестники гангрены. Так что Кальман не могла прожить 122 года.

Думаю, «эксперты» любой ценой будут держаться за феномен Кальман. Но мы уже добились, что в Википедии появилась критика рекорда. В русской и английской Википедии после моего вмешательства фотография якобы Жанны в молодости теперь подписана правильно «Ивонна, дочь Жанны Кальман». Хотя Янг был против. Полагаю, через год-два правда окончательно восторжествует и псевдорекорд долгожительства падет.

Впрочем, дело не в Кальман. 22 года потрачено на пустышку, изучение «рекорда сверхдолгожительства». В любой книге, статье о старении упоминается Жанна, с которой надо, дескать, брать пример.

На самом деле надо изучать реальные механизмы старения обычного человека, чтобы помочь ему жить дольше.

ДАЕШЬ АНАЛИЗ ДНК!

Геронтологи, официально регистрировавшие рекорд Кальман, рассчитывали, что «любительское расследование» Николая Зака никогда не появится в рецензируемых научных журналах (а это высшее мерило для статей ученых). И гроза пройдет стороной. Однако, неожиданно для них, на сторону Николая встал знаменитый британский геронтолог Обри ди Грей, председатель Фонда Мафусаила, автор бестселлера «Отменить старение». В феврале он опубликовал работу Зака в своем академическом журнале «Rejuvenation Research». Со своим благожелательным комментарием. В апреле в Берлине проходила международная научная конференция Undoing Aging (Отменить старение). Она собрала более 500 участников со всего мира. Ди Грей, как один из организаторов конференции, пригласил Зака сделать доклад о Кальман. Его выслушали с большим интересом. В конце апреля в авторитетном научно-популярном журнале «NewScientist» появилась статья «Старейшая женщина или самозванка? Спорный случай Кальман.»

В ней объективно, без политических оценок, рассматривается работа Новоселова и Зака. Примечателен финал статьи. «На данный момент рекорд Кальман все еще действует. Нынешний самый старый человек - японка Кейн Танака, родившаяся 2 января 1903 года. Официально у нее больше шести лет на то, чтобы пережить Жанну Кальман, но в действительности ей, возможно, не придется ждать так долго.»

Лед тронулся, господа геронтологи!

Математик Зак внешне чистый ученый - «ботаник». Очень щепетильный, дотошный, в чем я убедился еще при первой нашей встрече. Обвинения в провокации, русской теории заговора, атаке на западные ценности, фейковом расследовании его не смутили.

- Сообщество валидаторов понимает, что с разоблачением рекорда Жанны им конец, - считает Николай. – На конференции в Берлине я поставил вопрос перед научным сообществом о более тщательной валидации рекордов. Меня поддержал британский математик Филип Гибс. Мы готовим с ним новую статью на эту тему. Вот потому валидаторы и атакуют меня. Разбушевались и земляки Жанны, защищая ее как последний бастион французской славы.

- Что нового вам удалось узнать?

- Стало понятно, что смерть Ивонны (Жанны) в 1934 году наступила не от пневмонии, как официально пишут. Объявились дальние родственники, они говорят о туберкулезе. По французскому ТВ в передаче доктора-гериатра, наблюдавшего Кальман, тоже промелькнуло, видимо, по недосмотру, что рентген показал у нее плевральные осложнения. Наиболее вероятно, считают врачи, после туберкулеза, либо сильного плеврита. Тоже достаточно серьезная болезнь.

- А в чем здесь крамола, Николай?

- В том, что сама супердолгожительница и все ее доктора утверждали, что она никогда ничем не болела. А на самом деле… Судя по всему, Ивонна переболела туберкулезом и заразила свою мать. Но болезнь, похоже, скрывали, поскольку жена хозяина роскошного магазина не имела права страдать недугом бедняков. Репутация торгового заведения пострадала бы. Полагаю, и курила-то Жанна-Ивонна скорее напоказ, чтобы было чем объяснить хронический кашель, оставшийся после перенесенного в молодости туберкулеза. Мать и дочь Кальманы, вероятно, лечились в антитуберкулезном санатории Бельведер в швейцарском Лезене. Его нашли благодаря спутниковым технологиям по горам, типу балкона на фотографиях, предоставленных дальними родственниками. Надо найти список пациентов той поры. Но это нелегко, ведь санаторий частный. Сейчас выясняется, внучка какой-то служанки Кальманов 30-х годов давно говорила, что дочка выдает себя за мать, но ее никто не слушал. Я в процессе поисков внучки. Изучил большое количество подписей Кальман на документах, Видно, что подпись молодой Жанны и пожилой отличаются. Что тоже свидетельствует о подмене. Судя по фотографиям, у молодой Ивонны и старой Жанны над глазом припухлость. У молодой Жанны ее нет. Аккуратный анализ фото также показывает, что у Ивонны и пожилой Жанны межзрачковое расстояние выше, чем у молодой Жанны. На фотографиях нашел также отличие в глазах матери и дочери.

- Математик, а занимаетесь работой криминалиста!

- Приходится, ведь сами валидаторы не хотят этим заниматься. Дескать, нам все ясно, рекорд подлинный. Хотя я и математически доказываю вариант подмены.

Впрочем, главная задача сейчас – не в старых фотографиях копаться, искать прочие противоречия в работе валидаторов. А заставить французов сделать ДНК-анализ.

- Я слышал, идет сбор подписей под петицией президенту Франции Макрону эксгумировать мать и дочь Кальманов, чтобы внести полную ясность в мировом рекорде.

- Можно обойтись без эксгумации.

- Как?

- В этой «ясной валидаторам истории» всплывает все больше странностей. Например, когда старушка умерла, ее поспешно похоронили. Без всякого вскрытия. Почему? Это ж супердолгожительница! А если бы вскрыли, то подтвердился бы туберкулез прошлый. Видно, доктора не хотели огласки. Еще более странно, что у мировой рекордсменки наблюдавшие ее в последние годы врачи-валидаторы даже не взяли кровь на анализ ДНК. Хотя в нем могла быть зашифрована тайна ее долголетия. Открытие потянуло бы на Нобелевскую премию!

Лишь чудом, благодаря старым французским газетам я выяснил, что анализ ДНК у старушки был взят еще в 1992 году. Но не будущими валидаторами, а в рамках проекта по изучению долгожительства «Хронос». Необходимо сделать общественный запрос, чтобы предоставить эту кровь в независимую лабораторию для анализа. Обри хочет, чтобы валидаторы сами провели анализ. А те не хотят. Дескать, это нарушение тайны персональных данных.

Так что пока все буксует. Но я уверен, что мы добьемся анализа ДНК Кальман и правда восторжествует.

-Удивительная ситуация, - комментирует Валерий Новоселов. - Французские ученые могли дать миру возможность изучить ДНК исключительного, по их же словам, феномена. Но они не только сами этого не делают, но и всячески препятствуют выяснению истины. Видимо, прекрасно понимают, что этот казус рукотворный, они сами сотворили его из воздуха.

ВОПРОС РЕБРОМ

КУДА ПРОПАЛИ 130-ЛЕТНИЕ СТАРЦЫ КАВКАЗА

У западных геронтологов есть свои претензии к России. Дескать, это русские организовали массовые фальсификации с кавказскими стариками, якобы жившими по 130-160 лет.

- У меня была дискуссия на эту тему с господином Робертом Янгом, - говорит доктор Валерий Новоселов. - Когда я прижал его к стенке вопросами про Кальман, он предъявил мне кавказцев. Роберт, отвечаю, это дела давно минувших дней. Настолько смешные и недостоверные, что даже не стоит их обсуждать. Понимаю, русские сейчас во всем виноваты. Но пресловутый феномен абхазских долгожителей в СССР более 15 лет изучали не русские, а советско-американская группа ученых. Подчеркиваю, американцы тоже участвовали в этом фейковом проекте. Были шикарные командировки в горы, традиционное кавказское гостеприимство, фантастические рассказы «долгожителей» под шашлыки из молодого барашка и вино рекой, научные статьи, монографии. Не было только самого долгожительства. И как только распался СССР, ученые были поставлены в другие условия, сам феномен исчез.

В Советском Союзе было 19304 долгожителей старше 100 лет (по данным на 1970 год). Из них 5000 проживали на Кавказе - Абхазия, Азербайджан, Нагорный Карабах, Северная Осетия… Хотя все население кавказских республик составляло не более 10 млн. человек. Индекс долгожительства (отношение числа долгожителей к количеству населения старше 60 лет) здесь зашкаливал. Вот лишь несколько примеров: Гулиев Гамид - 121 год (1858-1979), Меджид Агаев - 143 года (1835-1978), Махмуд Эйвазов - 151 год (1808- 1959), Ширали Мислимов - 168 лет (1805-1973). Все эти люди появились на свет во времена недостаточно точной регистрации рождений, отсутствия на Кавказе регулярной воинской повинности, жили в условиях геронтократического общества, где уважают стариков. Плюс в горах культ мужчины. Потому кавказские «сверхдолгожители» – сплошь старики. Сегодня мы знаем, что долгожительство и сверхдолгожительство - это удел женщин. Закон биологии. Что позволяет мне говорить - все эти уважаемые горцы завышали свой возраст.

До сих пор на Кавказе периодически объявляются ветераны за 120. В январе, например, в Кабардино-Балкарии умерла Нану Шаова (128 лет), в Чечне – Коку Истамбулова (129!) В мае в Ингушетии скончался Аппаз Илиев – 123 года. Но мы прекрасно понимаем, что там проблема с документами, и не устраиваем вселенское шоу, как наши западные коллеги с Кальман.

Вполне возможно, что исследователи, которые с возраста 110 лет посещали Кальман, напоминают ученых, участвовавших в советско-американском исследовании абхазского долгожительства.

ВНИМАНИЕ!

«Комсомольская правда» и секция геронтологии МОИП при МГУ имени Ломоносова начинают программу «Найдем самого долгоживущего человека России!» Просим присылать информацию о таких людях (старше 105 лет) председателю секции геронтологии Валерию Новоселову novoselovvm@mail.ru.

Ученые изучат опыт российских долгожителей и на его основе дадут рекомендации о продлении жизни всем россиянам.

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