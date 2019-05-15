Олег Кашин о протестах в Екатеринбурге: «Вариант компромисса: снести Ельцин-центр и построить на его месте храм»

В Екатеринбурге продолжается конфликт вокруг строительства храма на месте сквера у Драмтеатра. Противостояние защитников места для отдыха и сторонников церкви идет давно, но в последние двое суток возникла угроза прямого столкновения активистов. Минувшей ночью полиция задержала 23 граждан на месте несогласованной акции.

В Екатеринбурге народ против строительства храма. Разбираемся в истоках протеста 00:00 00:00

«ЛЮДИ ЧУВСТВУЮТ СЕБЯ ОБМАНУТЫМИ»

– Почему в Екатеринбурге люди пришли протестовать в центр города? Им так дорог этот сквер? Им не хочется видеть златоглавый храм? Или причина глубже?

– Я не верю, что горожанам так дорог этот конкретный сквер — тем более что речь идет уже о третьем месте для этого храма, до того был фонтан и версия «храма на воде». Также не думаю, что в Екатеринбурге есть ощутимое количество людей, для которых невыносим вид златоглавого храма.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/708715" frameborder="0"></iframe> Второй день протестов в Екатеринбурге.На месте работают корреспонденты "Комсомолки"Алексей БУЛАТОВ

А во что верю — люди не любят, когда их ставят перед фактом, не любят, когда за них принимают решение, не любят, когда все это оформляется таким образом, как будто выполняется именно их желание, хотя их об этом никто не спрашивал — то «общественное обсуждение», на которое сейчас все ссылаются, больше похоже на микрокредитный договор, в котором что-то мелкими буквами напечатано — ты же сам подписал, чего же ты возмущаешься? В результате получилась очередная история про точечную застройку. Не про веру, не про духовность, а про девелопмент.

– Многие заметили, что начало стройки храма было переполнено официозом. Чиновники крестились в первых рядах, из Москвы привозили десанты актеров. Может, тут переборщили?

– Переборщили? То есть во всех остальных случаях чиновники и дружественные им застройщики ведут себя вежливо, предупредительно и терпимо по отношению к недовольным, и только тут как-то сверх меры выступили? Нет же. Это именно обычная российская стройка, про которую ее инициаторы заранее понимали, что будут проблемы с общественным мнением, а арсенал по работе с населением у них простой — вот вам Галустян (отличный символ духовности, да?), а вот вам спортсмены. Не умеют по-другому.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/708707" frameborder="0"></iframe> Снос забора в сквере у Драмтеатра в Екатеринбурге.Молодежь смяла и выкинула несколько пролетов в Городской прудАлексей БУЛАТОВ

«БОЕВИКИ ОТМЕНЯЮТ ВСЮ СВЯТОСТЬ»

– На защиту стройки выводят спортсменов, которые начинают бодаться с «хипстерами и бузотёрами». Можно ли святое дело навязывать кулаками?

– Когда святое дело навязывают кулаками, оно перестает быть святым. В этом главный секрет, которого не понимают сторонники храма — вот эти спортсмены, избивающие протестующих, они отменяют вообще всю святость. По-хорошему, в первых рядах против этих спортсменов должны были быть священники — не отбиваться крестами, конечно, но, по крайней мере, кричать «Что же вы творите». А они где были, напомните?

– Почему бы просто не провести референдум. Наверняка большинство горожан проголосуют за строительство собора. Не в этом сквере, так где-то рядом.

– А у нас ведь очень не любят референдумов, и я даже легко представляю себе, как в каком-нибудь кабинете — в Москве, конечно, — умный человек так уверенно говорит: это что же, теперь каждую стройку на референдум выносить? Это прецедент, так можно далеко зайти.

Противостояние защитников места для отдыха и сторонников церкви идет давно, но в последние двое суток возникла угроза прямого столкновения активистов.Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Храм в Екатеринбурге собирались построить еще в 2010-м в другом парке. Тогда пошли протесты. Стройку отложили. В 2016-м решили строить на насыпном острове в центре пруда (кстати, тогдашний мэр Ройзман был за этот проект). Но тоже в итоге отказались от идеи из-за протестов. Теперь - третья попытка. Может, этим городским протестующим уже все равно из-за какого места протестовать, лишь бы протестовать?

– Вы не поверите, но так бывает. Как там было у классика — я ей столько всего убедительного сказал, а ей просто не нравился мой голос. А сосуществовать с теми, кому не нравится их голос, наши начальники не умеют. Вот эти ссылки на опрос, в котором за храм 80 процентов — даже если представить, что опрос честный, то получается, на 20 процентов надо как-то наплевать, мол, вам здесь не место. А это уже очень опасная игра — и тоже, заметьте, совсем не христианская.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1440" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/708535" frameborder="0"></iframe> Хронология конфликта горожан и охраны РМК в споре за сквер у Драмтеатра.Алексей БУЛАТОВ

«ВЫГОДНО ЧИНОВНИКАМ, НО НЕ ЦЕРКВИ»

– Вряд ли сама церковь рада такому противостоянию. Кому это выгодно?

– Вот кому это точно не выгодно — это как раз церковь. Видимо, ее иерархи не искушены в таких вещах и верят тому, что им говорят чиновники, девелоперы и политтехнологи. К тому же церковь — наверное, единственный субъект нашего общества, который всерьез отрефлексировал опыт антихристианских гонений советского периода и ставит именно этот опыт в центр своего отношения к происходящему вокруг — понятно, что с точки зрения церкви до восстановления справедливости по отношению к ней еще очень далеко. И тут действительно проблема — все остальное общество находится с церковью в противофазе. Вообще все — и олигархи, для которых построить храм — это сделать подарок губернатору, и сам губернатор, для которого желание покровительствовать церкви — ну такая часть его губернаторского престижа, видимо. И как это должны смотреть люди, чье соприкосновение с церковью — это очередной «поп на феррари» в новостях, или уроки православной культуры в школах, да и все? А если мы говорим о прогрессивной молодой интеллигенции, то она объективно очень вестернизирована, и учится интеллигентности у взрослого Запада, который антихристианского террора, как у нас, не пережил; современный интеллектуал должен быть антиклерикалом — нас научил этому фильм «Спотлайт» и много всякого в том же духе. Про наши взорванные храмы и убитых священников в фильме «Спотлайт» ничего нет — ну, люди и не думают об этом.

– Вспоминается Исаакиевский собор. В Петербурге тоже были волнения, по городу шагал Милонов крестным ходом. Либералы бросали в сторону православных проклятия. Но в итоге все пошли на компромисс. Почему Екатеринбург этого сделать не может?

– Я вам напомню, что компромисс по Исаакию удивительным образом совпал с отставкой губернатора Полтавченко, об отношениях которого с религией ходили легенды. Может быть, новый молодой технократ, которого Екатеринбург, возможно, заждался, тоже начнет свое губернаторство с компромисса? Я ни к чему не призываю, но просто это первое, что приходит в голову. И да, все-таки важно уточнить — слово «православные» слишком расплывчатое, как и «либералы». Очень удобно называть тех, кто вам нравится, православными, а тех, кто не нравится, либералами. Вы готовы поручиться, что музейные работники, которые сохранили Исаакий в годы советского безбожия, все, как один, атеисты? Вы уверены, что ставить знак равенства между набожными чиновниками и верой — корректно? Вы уверены, что все, кто был против передачи собора — атеисты и безбожники? Всегда все сложнее в таких конфликтах, и проигрывает тот, кто игнорирует сложность. Вот Полтавченко проиграл, например.

Минувшей ночью полиция задержала 23 граждан на месте несогласованной акции.Фото: Алексей БУЛАТОВ

– Екатеринбург взрощен на либерализме. Мэром там был Евгений Ройзман. В городе стоит Ельцин-центр. Эти заигрывания с демократией аукнулись?

– Мне казалось, Российская Федерация (основанная тем же Ельциным) — страна демократическая, и это даже записано в ее конституции. Какие заигрывания? Демократия — это не ругательство. Ройзман, как вы мне напомнили, был не против храма на воде. Ельцин-центр — ну да, заведение интересное, и давайте тоже внесем в наш с вами протокол, что компромиссом мог бы быть, снос Ельцин-центра и постройка храма на его месте — почему нет?

Но вы правы — город особенный. До революции он был уездным, а после, видимо, слишком резко стал мегаполисом. Это во многом Свердловск — со своими и советско-интеллигентскими традициями, шестидесятничеством, рок-клубом, писателем Бажовым, который, как не все знают, тоже тот еще старый большевик, совсем не ангел. Наверное, да — традиции именно советской интеллигенции там сильнее, чем в других местах. И в хорошем смысле, и в плохом.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/708478" frameborder="0"></iframe> Люди обнимают сквер у Драмтеатра в Екатеринбурге.Видео: Данил Свечков

«ОН СГОРИТ В АДУ»

- Протестующие против нового храма скачут сейчас с речевками: "Кто не скачет, тот за храм!» Это репетиция майданчика?

– О, тут я прямо уверен — это не репетиция майданчика, а это озарение какого-нибудь наверняка московского политтехнолога, который придумал, как быстро и незадорого объявить екатеринбургский протест майданчиком и вообще опасностью для власти. Наверное, этому политтехнологу дадут премию. Наверное, он сгорит в аду.

– Можно сказать, что это протест поколения? И его ведут как хотят.

– Я бы избегал вот этих громких слов — «поколение», «либералы», «православные». Это просто митинг против стройки. И чего жаль на самом деле — что эпизод муниципальной хроники в России становится общенациональным ЧП. Снизился, назовем это так, государственный иммунитет — а ведь здоровое общество именно такие сюжеты и закаляют, когда есть конфликт, и его совместными усилиями разрешают.

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ВОПРОС ДНЯ

А в храме ли дело?

Виталий МИЛОНОВ, депутат Госдумы:

- Скандал вокруг подогревается искусственно. Я просто понимаю, что «башня Саурона», которая поставлена символом зла в Екатеринбурге, это «Ельцин-центр». Он генерирует черную отрицательную энергию и отравляет все вокруг. Эти силы и идут против стройки.

Максим ШЕВЧЕНКО, журналист:

- Виной всему местные чиновники, которые прячутся за православие. Они вызывают народное недовольство, к ним нет доверия. Но впереди себя эти дворяне выставляют церковь. Она для них громоотвод. Храм тут точно ни при чем.

Вахтанг КИПШИДЗЕ, зампредседателя синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ:

- Все случилось на пустом месте. Все правовые процедуры при строительстве были соблюдены. Протестующие могли не идти сносить заборы, а обратиться в суд, если хотели отстоять свои права.

Православные вышли отстоять строительство храма. Фото: vk.com/te_ekb

Николай СВАНИДЗЕ, публицист:

- Виноваты те, кто решил строить храм, не послушав людей. Может, народ и не против церкви. Но они хотят, чтобы на этом месте был сквер.

Николай СТАРИКОВ, писатель:

- Это репетиция мини-майдана. Есть сетка активистов, есть организаторы беспорядков. Есть пресса, которая раскручивает беспорядки. И неудивительно, что СМИ, выступающие на стороне бунтарей, принадлежат американским компаниям.

Леонид ГОЗМАН, политик:

- Мне кажется, что это за сквер. Люди привыкли к своему скверу, они не хотят его отдавать. Возможно, они не верят церкви и, как мне кажется, имеют на это основания.

Антон, читатель сайта KP.RU:

- Три раза переносили место стройки. И всегда «Баба-яга против!». Тем более сквер, от которого остался старый совковый фонтан, обещают отреставрировать, сделать местом отдыха.

Алла, слушательница Радио «Комсомольская правда» (97,2 FM):

- В Екатеринбурге хватает церквей. А вот мест для отдыха нет. Лучше бы новые зеленые зоны сделали.

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