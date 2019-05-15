Премьера фильма «Покемон: детектив Пикачу»: Следствие ведет электромышь

Может быть, вам казалось, что эра покемонов кончилась. Что помешательство на маленьких разноцветных крокозябрах осталось где-то в 90-х. Ну, разве что ненадолго возродилось в ходе недавней психической эпидемии, когда покемонов ловили на смартфоны в парках и торговых центрах.

Покемон Детектив Пикачу (2019) - трейлер.

Так вот, ничего подобного: покемоны процветают до сих пор - в видеоиграх, в аниме, в комиксах, в магазинах игрушек. В покемоньем мире существует уже 812 разновидностей «карманных монстров» (само слово образовано от pocket monster), игры были загружены на мобильные телефоны и планшеты более миллиарда раз, карточек с изображениями покемонов продано 25 миллиардов, мультсериал выходит в эфир уже 22 года в 120 странах. Наконец, полнометражный игровой фильм «Покемон: детектив Пикачу» в первый уикенд сбросил в мировом прокате с пьедестала непобедимых, казалось бы, «Мстителей», заработав 170 миллионов долларов. Действие его разворачивается в сказочном мире, где покемоны живут рядом с людьми; как и в играх, их можно ловить с помощью устройства под названием «покеболл», тренировать и дрессировать, общаться с ними как с домашними животными и периодически выпускать биться друг с другом.

У юноши-мулата по имени Тим в автокатастрофе погибает отец, частный детектив. Но спасается отцовский покемон, маленький желтый Пикачу. С одной стороны, он мгновенно находит с Тимом общий язык, в буквальном смысле: они могут понимать друг друга и разговаривать (обычно люди язык покемонов не воспринимают). С другой стороны, в расследовании гибели отца Пикачу Тиму мало чем может помочь - в той же автокатастрофе он потерял память. Но, тем не менее, мулат и желтая мышь начинают следствие - и вскоре выходят на глобальный заговор с участием престарелого миллиардера-паралитика, удивительного фиолетового газа, под воздействием которого покемоны теряют над собой контроль, крупной сиреневой летающей кошки Мьюту и так далее.

В оригинальной версии Пикачу озвучил Райан Рейнолдс - канадец, чьей звездной ролью был и остается Дэдпул; покемон у него получился столь же веселым, хотя и значительно менее циничным. В сюжете «Детектива Пикачу» в принципе можно разобраться и человеку, плохо знакомому с параллельной покемоньей вселенной - но взрослым зрителям лучше все же иметь под рукой вот этот небольшой справочник по героям картины.

6 из 812: Покемоны, ставшие главными звездами фильма

Пикачу

Самый известный покемон в мире. Внешне похож на белку, но официально является мышью (его имя - сочетание «пика» и «чу», в первом слове японцам слышится треск электрической искры, во втором - мышиный писк; кроме того, pika по-английски - мышь-пищуха). Его рост - 40 сантиметров, он способен накапливать и выделять электричество, что сильно помогает ему в битвах. Пикачу не любит жить в покеболлах, он гуляет рядом со своим тренером, как собачка. С ним можно разговаривать, вот только ответы его (сводящиеся к «пика-пика!», произносимому с разными интонациями) понять бывает затруднительно.

Мьюту

Могущественный генетически модифицированный двухметровый покемон. Умеет летать, использует телекинез, способен стереть человеку память и т.д. Похож на сиреневую прямоходящую кошку.

Псайдак

Покемон-утка (на самом деле больше похож на утконоса). У него постоянно болит голова, при этом он обладает способностями к телекинезу. Когда псайдак в состоянии стресса, способности эти могут стать разрушительными.

Мистер МаймФото: кадр из фильма

Мистер Майм

Покемон-клоун, виртуоз пантомимы. Более того: он наделен способностью создавать из воздуха объекты типа стен, невидимые, но вполне реальные. Рост - 1 метр 30 см.

Чаризард

Покемон-дракон ростом 1 метр 70 сантиметров, извергающий пламя. Огонь горит у него также на кончике хвоста.

Грениндзя

Их имя - комбинация французского слова «гренуй» (лягушка) и японского «ниндзя», произошли они из древней японской легенды о ниндзя, способном превращаться в жабу. Умеют лихо скакать по деревьям, уже чем-то напоминая обезьян.

ИЗ ДОСЬЕ «КП»

Покемоны были придуманы разработчиком игр Сатоси Тадзири. В детстве он ловил насекомых и держал их в баночках, так же поступали его друзья - это было популярное развлечение, насекомыми можно было обмениваться. Но города разрастались, ловить насекомых становилось негде, и подросший Тадзири создал для детей игру, в которой ловить и содержать можно было уже не жучков, а маленьких монстров.

Тадзири (который, по некоторым данным, страдает синдромом Аспергера, своеобразной разновидностью аутизма) едва окончил среднюю школу, отверг все идеи родителей насчет нормальной карьеры, долго издавал фанатский рукописный журнал Game Freak, посвященный видеоиграм, и в конце концов выпустил для компании Nintendo игру Pokémon Red and Blue, в которую можно было играть на приставках Game Boy. Создание этой игры заняло шесть лет, Тадзири жил чуть ли не в бедности, на отцовские деньги, многие сотрудники, работавшие над игрой, разбежались. Зато за последующие 20 с небольшим лет покемоны принесли чистую прибыль в 90 миллиардов долларов.