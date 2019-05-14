Сенаторы США подготовили законопроект против "Северного потока - 2"

СЕГОДНЯ 05:22 2019-05-14T05:25:39+03:00

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В Конгрессе США сенаторы Тед Круз и Джин Шахин подготовили законопроект, который предусматривает введение санкций против компаний, участвующих в строительстве российских морских трубопроводов, в частности "Северного потока - 2".

Как пишет журнал Foreign Policy, в документе предлагается запретить въезд на территорию США лицам, которые продают или сдают в аренду корабли для строительства российского газопровода. Также будут заморожены их средства в американских банках.

Кроме того,под ограничения попадут все те, кто предоставляет финансовую или техническую поддержу, а также обеспечивает страхование судов, работающих на строительстве “Северного потока-2”.

Под особое внимание сенаторов попали две строительные компании - швейцарский подрядчик Allseas и итальянская фирма Saipem, занимающихся укладкой труб для "Северного потока - 2". В команде сенаторов признались, что за образец взяли действия США, направленные на подрыв нефтяного экспорта Ирана.

Как писал сайт kp.ru, первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских высказал мнение, что призывы госсекретаря США Майкла Помпео остановить строительство трубопровода "Северный поток-2" не имеют отношения к экономике и носят исключительно политический характер.

ИСТОЧНИК KP.RU