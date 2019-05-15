2019-05-15T15:00:12+03:00
Политика

«Глава ПЦУ ничего не решает и даже не звонит!»: Филарет наехал на своих раскольников

В «новой церкви» Украины пошли публичные разборки
Елена ЧИНКОВА@ElenaChinkova
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Филарет наехал на своих раскольниковФиларет наехал на своих раскольниковФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Не прошло и полугода с момента создания самостийной церкви, как ее верхушка уже стала устраивать разборки. Причем публичные. Бывший предводитель «Киевского патриархата» Филарет Денисенко, под чьим присмотром и образовывали ПЦУ («Православную церковь Украины» ), вдруг наехал на своего ставленника Епифания Думенко - предстоятеля той самой ПЦУ. И заодно вынес сор из их раскольничьей избы. Сначала в гневном обращении в Фейсбуке, а теперь уже и на пресс-конференции.

И назвали их церковь, оказывается, не так (ПЦУ, мол, отсекает украинских эмигрантов), и канонические приходы и архиереи к ним не переходят, и сам Епифаний ничего не решает и даже не звонит!

- Нужно выполнять те договоренности, которые были достигнуты перед собором (прошел в декабре в Софии и напоминал партийный съезд, но на английском языке. - Ред.) в присутствии Петра Порошенко и с архиереями. Это значит, что предстоятель (то есть Епифаний. - Ред.) несет ответственность за внешнее представительство церкви, а патриарх (а это Филарет. - Ред.) отвечает за внутреннюю церковную жизнь, но в сотрудничестве с предстоятелем, - вот так теперь делит поляну 90-летний Филарет. - Предстоятель ничего не делает внутри церкви без согласия патриарха. Патриарх председательствует на заседаниях Священного Синода и на соборах церкви ради сохранения единства, ее роста и утверждения. Митрополит Епифаний не только не сотрудничает с патриархом Филаретом, как обещал, но даже не встречается и не звонит, за исключением нескольких раз. На словах перед духовенством и журналистами говорит о единстве и сотрудничестве, а делает все противоположное. Пугает отзывом томоса, а сам делает все, чтобы это произошло.

По мнению преданного Русской православной церковью анафеме Денисенко, Москва такому положению дел в их стане явно рада.

- То, чего она не могла достичь различными усилиями, достигает сейчас делами нынешнего предстоятеля. Никакой критики в адрес митрополита Епифания нет. Значит, Москве угодно такое руководство, - констатировал он и продолжил клевать свою правую руку. - Правда состоит в том, что не он руководит, а им руководят, и он мне прямо сказал: «Не все от меня зависит».

Но вот кто тот самый кукловод, лжепатриарх не уточнил. А напоследок предупредил, что знает о планах недругов отправить его на покой.

- Вынашивается намерение на следующем заседании Священного Синода или Архиерейского Собора отправить на покой патриарха и этим навсегда решить существование «Киевского патриархата». Такое решение будет незаконным и неканоническим, поскольку патриарх был избран Поместным Собором пожизненно, - напомнил он.

Мда, о том ли мечтал Филарет, когда Константинопольский Патриарх Варфоломей 6 января давал его зеленому воспитаннику Епифанию («предстоятелю» всего 40 лет) вожделенный томос?

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Роман СИЛАНТЬЕВ, религиовед, профессор МГЛУ:

«Филарета надо наградить за развал проекта»

- Этот авантюрный проект разрушил не Епифаний, а Филарет, за что он достоен российских орденов. Или хотя бы благодарностей. При всех недостатках это сильная личность со своими принципами, поэтому Филарет никогда вторым в раскольнической церкви не будет. Надеюсь, после такого он все-таки покается и вернется в лоно канонической церкви.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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